Darty est bien généreux avec cette offre smartphone + écouteurs + balise Bluetooth + chargeur à 400 €

Rare sont les offres avec un smartphone vendu avec tout un tas d’accessoires. Alors quand l’occasion se présente, il ne faut pas la louper : Darty met dans un pack le Mototorola Edge 50 Neo, avec des écouteurs sans fil, mais aussi un chargeur, une balise Bluetooth et une coque, le tout pour 402 euros seulement, alors que le smartphone vendu seul est à 499 euros.

Il n’y a pas que durant les évènements commerciaux que l’on peut trouver des packs qui regroupe un tas de produits essentiels pour pas chers. En ce moment, Darty propose l’un des smartphones milieu de gamme de chez Motorola, avec pas moins de 4 accessoires supplémentaires : écouteurs sans fil, balise Bluetooth… Tout y est, et pour un prix vraiment intéressant.

En quoi ce pack Motorola est intéressant ?

On a droit à un smartphone avec une dalle pOLED à 120 Hz

Avec une charge rapide puissante et un processeur efficace

Accompagné d’écouteurs sans fil, mais aussi d’une balise Bluetooh, un chargeur et une coque

Lancé au départ à 499 euros, le Motorola Edge 50 Neo est actuellement dans un pack (avec écouteurs sans fil, balise Bluetooth, chargeur et coque) au prix de 402 euros seulement chez Darty.

Un smartphone milieu de gamme équilibré

Le Motorola Edge 50 Neo a un design soigné et élégant avec sa surface en cuir végane au dos et son joli coloris unique grâce à son partenariat avec Pantone. Son format compact le rend agréable à utiliser, et ne manque pas de solidité avec ses certifications IP68 et MIL-STD 810H, une norme militaire qui assure un bon fonctionnement à des températures extrêmes et une résistance aux chocs et aux vibrations.

La face avant est épurée, avec une diagonale de 6,30 pouces entouré de bordures visibles mais assez fines. Sa dalle pOLED LPTO permet de profiter d’un taux de rafraîchissement dynamique de 1 Hz, jusqu’à 120 Hz. Ce qui lui manque surtout, c’est un boost de luminosité pour en profiter plus sereinement en extérieur. D’ailleurs, côté autonomie, il est capable de tenir une journée de travail, mais pas plus. Heureusement, il peut compter sur la charge rapide 68 W permet de passer de 0 à 100 % de batterie en 47 minutes. Bonne nouvelle, le chargeur est inclut dans ce pack.

Côté animation, le SoC MediaTek 7300 est au commande, couplé avec 12 Go de RAM. Les ralentissements sont rares, mais ils existent. Dans l’ensemble, l’usage reste agréable et les joueurs occasionnels y trouveront leur compte. Quant à la photo, le Edge 50 Neo propose un bloc photo très polyvalent avec un capteur principal grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 13 Mpx et un téléobjectif de 10 Mpx. En pleine journée, il réussi à offrir des clichés de qualité.

Le Moto Tag, une balise Bluetooth bien pratique

Le Moto Tag est inclus dans le pack. Il s’agit d’un tracker Bluetooth compact, conçu par la marque, qui va vous permettre de localiser plus facilement vos objets, comme vos clés, votre sac ou votre vélo. À la manière du AirTag d’Apple, il faut utiliser l’application Localiser, qui comme une boussole va vous aider à retrouver votre objet perdu.

Pour cela, il est doté de la technologie Ultra Wide Band qui permet une localisation beaucoup plus précise que le Bluetooth seul. Et si vous êtes trop éloigné, pas de panique, ce dernier est compatible Android et profite donc du réseau Google Find My Device, qui utilise plus d’un milliard de smartphones Android pour localiser les objets perdus. D’après la marque, ils peuvent détecter un signal Bluetooth dans un rayon de 100 mètres. Il est aussi possible de déclencher une alerte sonore pour le retrouver plus facilement. Enfin, sa certification IP67 garantit une bonne résistance à l’eau et à la poussière, tandis que sa pile CR2032 offre une autonomie d’un an.

Motorola Buds Plus, des écouteurs avec l’expertise de Bose

Ce pack contient également les Buds Plus de Motorola, vendu sur le site de la marque à 149 euros. Ce sont des écouteurs confortables au format semi-intra, conçu avec Bose, l’un des cadors du marché. Ils sont dotés de la réduction de bruit active, qui promet d’excellentes performances, avec jusqu’à -46 dB.

Si nous n’avons pas eu l’occasion de la tester, les oreillettes devraient parvenir à atténuer les bruits autour de vous, sans atteindre le niveau des true wireless de Bose. Il dispose aussi d’un mode transparence, qui permet de rester à l’écouter de son environnement. Côté audio, ils arrivent à offrir une signature sonore similaire à Bose. Ils sont même compatible Dolby Atmos avec suivi de la tête. Enfin, les écouteurs sont capables tenir 8 h sans réduction de bruit active d’après la marque.

Pour en apprendre davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Motorola Edge 50 Neo.

