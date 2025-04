Pour le prix d’un seul AirTag, vous pouvez avoir 3 balises Bluetooth de la marque Tile, un pionnier dans le domaine

Le Tile Mate est une balise Bluetooth dont le rapport qualité-prix est bien plus intéressant que celui de l’AirTag d’Apple. On peut en effet trouver cet appareil affiché à son prix le plus bas sur Amazon : 12,50 euros au lieu de 24,99 euros.

Qui n’a pas déjà égaré trois fois par jour ses clés, perdu sa voiture au milieu d’un parking ou oublié où il a posé son smartphone ? Pour les têtes en l’air, les balises de tracking Bluetooth, que l’on fixe à l’objet que l’on veut retrouver facilement à tout moment, peuvent être de véritables aides au quotidien. Si les AirTag d’Apple et SmartTag de Samsung ont fait une arrivée remarquée sur le marché, n’oublions pas l’un des précurseurs, Tile, dont le porte-clé Mate (2022) est toujours aussi recommandable. Et il l’est encore plus quand il est affiché à moitié prix.

Les points clés du Tile Mate (2022)

Un tracker léger et étanche (IP67)

Une portée de 76 m en Bluetooth

Une pile qui dure jusqu’Ã 3 ans

Auparavant proposé à 24,99 euros, le Tile Mate (2022) est aujourd’hui disponible en promotion à 12,50 euros sur Amazon.

Un porte-clé connecté tout léger

Le Tile Mate est une petite balise de tracking Bluetooth carrée qui a l’avantage d’être particulièrement petite (37,8 x 37,8 x 7,1 mm) : elle tient donc parfaitement dans la paume de la main et peut être emportée partout avec soi. Sur l’un de ses angles, on trouve par ailleurs une encoche qui permet de l’accrocher à un porte-clé ou à tout autre objet présentant un maillon. Il est donc bien plus pratique qu’un AirTag, auquel on doit obligatoirement ajouter un accessoire pour pouvoir le fixer à quoi que ce soit…

Le Tile Mate possède aussi une certification IP67 : il est donc résistant à la poussière et à l’immersion jusqu’à 1 mètre. Pour ce qui est de son endurance, notez que contrairement à la version précédente, il n’embarque non pas une pile remplaçable facilement, mais une pile non remplaçable qui a une durée de vie de trois ans. Le Tile Mate ne pourra donc plus fonctionner au-delà .

Une longue portée

Concernant son fonctionnement, le Tile Mate s’utilise avec l’application du constructeur, disponible sur iOS et Android. La balise peut être localisée jusqu’à une portée de 76 mètres grâce au Bluetooth, contre 45 mètres pour l’ancien modèle. Sachez par ailleurs que le Tile Mate peut aussi faire sonner votre smartphone, même quand celui-ci est en mode silencieux, si vous l’avez égaré.

Et si le Tile Mate se trouve hors de la zone portée Bluetooth, vous pourrez toujours utiliser l’application pour consulter sa localisation la plus récente sur une carte. De plus, il existe un système de recherche collectif, qui permet de localiser le Tile Mate grâce à un genre de réseau-relai de smartphones dotés de l’application Tile. Ainsi, lorsque l’un deux passe à proximité de la balise, une notification peut être envoyée sur le smartphone du propriétaire.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des Tile Mate et Pro, qui date de 2019, mais dont les informations sont toujours d’actualité pour la plupart.

