Cette balise Bluetooth, compatible avec Apple Find My, est bien moins chère qu’un AirTag

Compatible avec iOS et Android, la balise de tracking SmartTrack Link d’Eufy Security a plus d’un atout, le principal étant sa compatibilité avec l’application Localiser d’Apple. Son autre avantage, c’est son prix : Amazon la propose en effet à 14 euros, alors que le site officiel l’affiche à 24,99 euros.

Eufy veut concurrencer les AirTags avec sa propre solution compatible iOS et Android // Source : Eufy via Android Police

Sur le marché des balises de tracking Bluetooth, qui permettent aux têtes en l’air de retrouver très facilement leur trousseau de clés ou tout autre objet égaré, les AirTags d’Apple, les SmartTags et SmartTags+ de Samsung ou encore les modèles conçus par Tile dominent. Mais d’autres acteurs tentent eux aussi d’investir ce secteur, à l’image d’Eufy Security, qui a lancé il y a quelques années son SmartTrack Link. Une solution plus abordable que celles de ses rivaux, et qui a surtout le net avantage d’être compatible avec iOS, Android et l’application Apple Find My. En ce moment, ce SmartTrack Link est même encore moins cher que d’habitude.

Les points essentiels de ce SmartTrack Link

Une balise compacte résistante à l’eau

Compatible Apple Find My

Une batterie rechargeable

Proposé à 24,99 euros sur le site officiel, le SmartTrack Link Eufy Security est aujourd’hui disponible en promotion à 14 euros sur Amazon.

Une petite balise localisable par Apple

Le tracker SmartTrack Link d’Eufy Security se présente sous la forme d’un petit carré très compact, équipé d’une encoche permettant de l’accrocher à un porte-clés ou à tout autre objet muni d’un maillon. Il a également l’avantage d’être résistant à l’eau. Côté autonomie, contrairement à bien des balises sur le marché, le SmartTrack Link est doté d’une batterie remplaçable, qui dure jusqu’à un an. De quoi être tranquille pour un bon moment.

L’autre gros atout de ce tracker, c’est sa compatibilité avec iOS et avec l’application Apple Find My. D’autres concurrents ne peuvent pas en dire autant. En termes de capacité de suivi sur iPhone, le SmartTrack Link est donc équivalent à ce que proposent les AirTags de la marque à la Pomme. Vous pourrez ainsi ajouter la balise sur l’application Localiser pour qu’il soit identifié et prêt à être utilisé. Elle pourra alors être repérée n’importe où dans le monde à l’aide du réseau d’appareils d’Apple.

Il fonctionne aussi avec Android

Le SmartTrack Link peut aussi se synchroniser nativement avec les smartphones Android, mais pour ces appareils, l’installation au préalable de l’application Eufy Security est indispensable. De plus, le « suivi mondial » n’y est pas disponible. L’expérience est donc moins complète sur Android. Pour en revenir à l’application Eufy Security, celle-ci permet également d’informer les membres de son cercle de l’emplacement des objets égarés.

Enfin, le SmartTrack Link offre la possibilité de retrouver un smartphone perdu en effectuant une simple double pression sur la balise, ce qui fera sonner le téléphone, même s’il est en silencieux. Et si vous perdez la précieuse balise Bluetooth, sachez que le QR Code collé dessus pourra permettre aux personnes tombant dessus d’avoir accès aux informations personnelles que vous aurez configurées et qui les aideront à vous contracter.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs porte-clés connectés du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.