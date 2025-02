Des AirTag moins chers, c’est possible avec ce pack de quatre balises Bluetooth à -25 % sur Amazon

Si vous Ă©garez frĂ©quemment vos clĂ©s, votre portefeuille ou votre vĂ©lo, vous pourriez bien ĂŞtre intĂ©ressĂ© par le pack Tile contenant quatre balises de tracking Bluetooth adaptĂ©es Ă plusieurs objets. Un kit que l’on trouve Ă prix rĂ©duit sur Amazon : il est en effet affichĂ© Ă 67,49 euros au lieu de 89,99 euros.

Le Tile Mate 2024. // Source : Tile

Perdre ses clĂ©s, oublier oĂą l’on a stationnĂ© son vĂ©lo, Ă©garer son smartphone… Tout le monde a dĂ©jĂ expĂ©rimentĂ© ces petites frayeurs. Alors pour ne plus souffrir de son cĂ´tĂ© tĂŞte en l’air, on peut par exemple opter pour des balises de tracking Bluetooth, que l’on peut accrocher Ă des objets que l’on veut retrouver facilement Ă tout moment. Tile est justement l’un des prĂ©curseurs sur le marchĂ©, et l’an dernier, la marque a dĂ©voilĂ© quatre nouveaux produits. Trois d’entre eux, Ă savoir les Mate, Slim et Sticker, sont d’ailleurs actuellement inclus dans un pack Ă -25 %.

Que contient ce pack Tile ?

Trois balises avec une portée Bluetooth de 105 mètres

Des formats différents

Une étanchéité IP68

Auparavant affichĂ© Ă 89,99 euros, le pack comportant deux Tile Mate, un Tile Slim et un Tile Sticker est aujourd’hui disponible en promotion Ă 67,49 euros sur Amazon.

Le Tile Mate, le porte-clé classique

Dans ce pack, se trouvent tout d’abord deux Tile Mate, qui sont des modèles assez classiques dans le genre. Ils prĂ©sentent un format carrĂ©, sont très compacts (3,78 x 3,78 x 0,71 cm) et ne pèsent que 8 g. Comme d’autres trackers, ils sont Ă©galement Ă©quipĂ©s d’une encoche qui permet de les accrocher Ă un porte-clĂ© ou Ă tout autre objet prĂ©sentant un maillon. Plus pratique qu’un AirTag, donc. Il bĂ©nĂ©ficie par ailleurs d’une certification IP68, ce qui lui permet de rĂ©sister Ă l’eau.

CĂ´tĂ© autonomie, le Tile Mate dure au total trois ans. En revanche, il n’est pas possible de remplacer sa pile, contrairement Ă la version Pro, dont la batterie peut ĂŞtre changĂ©e. Le Tile Mate a aussi une portĂ©e Bluetooth de 105 mètres. Si on l’accroche Ă ses clĂ©s, qu’on perd ensuite son trousseau et qu’on souhaite vite le retrouver, on aura qu’Ă se rendre sur l’application Life360 (disponible sur iOS et Android) pour localiser le Tile Mate, ou simplement le faire sonner.

D’ailleurs, le Tile Mate peut mĂŞme faire sonner votre smartphone si vous Ă©garez malencontreusement ce dernier. Et si le Tile Mate se trouve hors de la zone portĂ©e Bluetooth, vous pourrez toujours utiliser l’application pour consulter sa localisation la plus rĂ©cente sur une carte. Il existe aussi un système de recherche collectif, qui permet de localiser le Tile Mate grâce Ă un genre de rĂ©seau-relai de smartphones dotĂ©s de l’application Tile. Ainsi, lorsque l’un deux passe Ă proximitĂ© de votre balise, une notification peut ĂŞtre envoyĂ©e sur votre smartphone.

Autre fonctionnalitĂ© pratique du Tile Mate : la possibilitĂ© d’envoyer une alerte silencieuse Ă des proches en cas de danger grâce au bouton SOS sur la balise. Enfin, notez que le Tile Mate est compatible avec Alexa, Google Assistant et Siri.

Le Tile Slim, la balise carte bancaire

Le Tile Slim est une balise qui, comme le Tile Mate, a une portĂ©e Bluetooth de 105 mètres, une autonomie de trois ans, une batterie qu’on ne peut pas remplacer, une Ă©tanchĂ©itĂ© IP68 et un bouton SOS. Mais ce qui change, c’est son design. Le tracker prend en effet la forme d’un rectangle mince de 14 g, comme une carte bancaire. Il a donc toute sa place dans un portefeuille ou un porte-cartes, et va permettre de localiser ces derniers très facilement grâce Ă l’application de la marque.

Le Tile Sticker, le minitraqueur

Le Tile Sticker reprend lui aussi toutes les caractĂ©ristiques prĂ©cĂ©demment citĂ©es. Mais lĂ encore, c’est son design qui n’est pas le mĂŞme que celui de ses congĂ©nères. Ici, on a tout simplement le plus petit traqueur Bluetooth lancĂ© par Tile Ă ce jour. Ses dimensions de 2,69 x 2,79 x 0,81 cm et son poids plume de 6 g le prouvent. En outre, comme son nom l’indique, le Tile Sticker est muni d’une surface adhĂ©sive, qui nous permet de coller la balise sur une tĂ©lĂ©commande, Ă l’intĂ©rieur d’un Ă©tui Ă lunettes ou mĂŞme sur un vĂ©lo, en toute discrĂ©tion.

