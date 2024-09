Ce concurrent des AirTag lance quatre nouveaux traqueurs pour vous permettre de retrouver tous vos objets

Acteur historique des traqueurs connectés, Tile a dévoilé cette semaine quatre nouveaux traqueurs Bluetooth, le Tile Mate, le Tile Pro, le Tile Slim et le Tile Sticker.

Le Tile Mate 2024 // Source : Tile

Comme souvent, Apple a beau avoir démocratisé l’utilisation de balises connectées, avec son AirTag, le constructeur américain n’était pas pour autant l’inventeur de cette technologie.

Pour aller plus loin

Apple AirTag, Galaxy SmartTag, Tile… quel porte-clés connecté choisir ?

C’est en effet à la firme américaine Tile que l’on doit les premiers traqueurs Bluetooth avec un premier modèle en 2013. Cependant, cela faisait près de trois ans que Tile n’avait pas renouvelé sa gamme de balises. C’est désormais le cas avec l’annonce, cette semaine, de quatre nouveaux traqueurs, comme le souligne le site Engadget.

Quatre nouvelles balises, pour quatre usages différents

Le nouveau traqueur basique de Tile, le Tile Mate, est un modèle assez classique dans le genre. Il intègre un système d’attache pour un porte-clés, propose une portée Bluetooth de 105 mètres, une étanchéité IP68 et une autonomie de trois ans — en revanche, il n’est pas possible de remplacer sa pile. Le Tile Mate 2024 est lancé en Europe au prix de 29,99 euros.

Le Tile Mate 2024 // Source : Tile Le Tile Pro 2024 // Source : Tile

En montant en gamme, Tile propose son traqueur Tile Pro. Plus grand, il profite également d’une batterie remplaçable avec une autonomie d’un an et pourra atteindre une portée Bluetooth de 150 mètres. Le Tile Pro est proposé à 39,99 euros.

Pour aller plus loin

Test des Tile Mate et Pro : pour retrouver ses clés, son smartphone ou tout ce que vous voulez

Plus original, le Tile Slim se présente sous la forme d’une carte bancaire. Plat, ce traqueur pourra facilement se glisser dans un portefeuille. Il n’a pas de batterie remplaçable, mais une autonomie de trois ans et assure une portée annoncée à 106 mètres, pour un prix de 34,99 euros.

Le Tile Sticker 2024 // Source : Tile Le Tile Slim 2024 // Source : Tile

Enfin, le Tile Sticker est le plus petit traqueur Bluetooth lancé par Tile à ce jour. Il s’agit d’une balise adhésive, qui pourra par exemple se fixer sur une télécommande. Le traqueur est doté d’une portée de 106 mètres avec une autonomie de trois ans — sans possibilité de remplacer la batterie. Il est quant à lui proposé à 29,99 euros.

Un nouveau bouton d’alerte

Pour rappel, les balises de Tile fonctionnent sur le même principe que l’Airtag d’Apple ou que le SmartTag de Samsung. Elles peuvent fonctionner non seulement sur iOS et sur Android.

Les nouveaux traqueurs intègrent également un bouton qui va permettre d’envoyer leur localisation à des contacts d’urgence.