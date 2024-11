Garmin va vous permettre de profiter de plus de données lors de vos sorties à vélo

Garmin a ajouté de nouveaux champs de données à son Edge 1050 permettant de visualiser la cartographie, la boussole ou la puissance moyenne sur 10 ou 30 secondes.

Le Garmin Edge 1050 // Source : Garmin

C’est une nouveauté plutôt pratique qu’a annoncé Garmin la semaine dernière avec la nouvelle version bêta 11.17 de son compteur GPS pour vélo de dernière génération, le Garmin Edge 1050.

Comme le rapporte le site spécialisé The5krunner, Garmin a en effet déployé une nouvelle version bêta pour son cockipt à écran LCD, permettant de profiter de deux nouveaux champs de données durant les activités à vélo.

Concrètement, il est désormais possible pour les utilisateurs ayant inscrit leur compteur au programme bêta de Garmin de profiter d’un champ dédié pour la boussole, ainsi que d’un champ de cartographie.

Le Garmin Edge 1050 // Source : Garmin

Jusqu’à présent, il fallait nécessairement configurer un écran entier spécifiquement pour la cartographie. Dorénavant, il sera donc possible d’avoir une visualisation miniaturisée de la cartographie aux côtés de la vitesse, du nombre de kilomètres parcourus, du dénivelé ou de la fréquence cardiaque, le tout en un coup d’oeil.

De nombreux correctifs pour le Garmin Edge 1050

Outre ces nouveaux champs de boussole et de cartographie, la mise à jour du Garmin Edge 1050 en version bêta 11.17 ajoute de nombreux correctifs de bugs. Elle va également permettre de profiter d’un champ de données permettant d’afficher la puissance moyenne sur 10 ou 30 secondes. Enfin, Garmin en a profité pour ajouter un nouveau message de confirmation après la calibration manuelle de l’altimètre barométrique.

La mise à jour du Garmin Edge 1050 en version 11.17 est d’ores et déjà disponible au téléchargement. En revanche, les nouveautés liées aux champs de données ne sont pour l’heure prévues que pour le compteur dernier cri de Garmin et non pas pour les modèles précédents estampillés 40, comme les Edge 540, 840 et 1040.