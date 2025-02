Apple : les AirTag 2 proposeraient une modification anti-stalkers efficace

Avec la nouvelle version de son accessoire de localisation AirTag, Apple corrigerait une faiblesse du modèle actuel. Utilisée par les utilisateurs les moins bien intentionnés, cette lacune permettait de suivre plus discrètement des personnes à leur insu.

La balise Bluetooth Apple AirTag // Source : FRANDROID / Anthony WONNER

Lancée en 2021, la balise Bluetooth AirTag va bientôt fêter ses quatre ans chez Apple… et être remplacée par une nouvelle version améliorée. Évoqués par plusieurs rumeurs ces derniers mois, les AirTags de seconde génération arriveraient sur le marché plus tard en 2025, avec plusieurs modifications à leur actif.

Si l’on en croit Mark Gurman, les AirTags 2 miseraient notamment sur un nouveau dispositif « anti-stalkers » permettant de limiter plus efficacement les risques que quelqu’un de mal intentionné ne vous suive, à votre insu, à l’aide d’un de ces accessoires de localisation.

Vers un haut-parleur plus difficile à retirer ?

Cette problématique avait déjà été prise en compte par Apple sur les AirTags actuels. Au travers de mises à jour logicielles, la marque avait réussi à déployer des fonctions permettant de gêner les « stalkers », sans réellement parvenir à dissuader les plus déterminés d’entre eux.

Avec les AirTags 2, Apple chercherait donc à aller plus loin dans la lutte contre ces pratiques… en modifiant notamment le haut-parleur de ses nouvelles balises. On sait en effet que le haut-parleur des AirTags de première génération peut être démonté et retiré pour permettre à l’accessoire de gagner en légèreté et en discrétion à des fins de suivi illicites. C’est précisément cela que les AirTags 2 souhaiteraient empêcher.

« [Les AirTags 2 incluent] un nouveau dispositif qui rend plus difficile de retirer le haut-parleur » explique Mark Gurman. « Depuis la sortie des AirTags en 2021, certaines personnes ont malheureusement utilisé ce produit comme un outil de stalking, en retirant notamment son haut-parleur pour réduire la probabilité que quelqu’un découvre un AirTag caché ».

On ignore néanmoins à ce stade comme Apple compte s’y prendre. Le succès de cette modification pourrait cependant rendre la tâche plus difficile aux « stalkers », ce qui serait évidemment bon à prendre.