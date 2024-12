AirTag 2 : la future balise d’Apple emprunterait une caractéristique de l’iPhone pour se rendre plus utile

Devenus en quelques années un accessoire indispensable pour les tête en l’air, les AirTag d’Apple pourraient bien s’améliorer considérablement l’année prochaine grâce à l’intégration d’une puce UWB de nouvelle génération.

Source : FRANDROID – Anthony WONNER

Censés vous aider à retrouver vos clés perdues entre les coussins du canapé ou votre portefeuille qui s’est glissé derrière le frigo, les AirTag d’Apple ont une limitation qui peut s’avérer frustrante : leur portée. Pour faire sonner la petite balise, il faut effectivement se trouver dans un rayon de 30 mètres maximum. Mais cela pourrait rapidement changer avec l’arrivée de la seconde génération de l’accessoire.

Comme le révèle Mark Gurman dans un article pour Bloomberg. Les AirTag 2, attendus pour 2025, pourraient bien tripler la portée de la fonctionnalité « Localisation précise ». Cette dernière sert à retrouver avec un degré de précision proche du centimètre sa petite balise. C’est cet outil qui affiche une flèche sur l’écran de l’iPhone pour vous indiquer exactement où est l’objet perdu.

De 30 m à presque 100 m

Actuellement, la portée des AirTag est de 30 mètres maximum là où les balises Bluetooth plus classiques peuvent atteindre la 100 de mètres dans certains cas. Les AirTag pourraient donc se rapprocher de la concurrence tout en gardant leur caractéristique principale : s’appuyer sur l’UWB plus que sur le Bluetooth.

La fonctionnalité de localisation précise des AirTag // Crédit : Frandroid

Plus précis que le Bluetooth, l’Ultra Wide-Band a tout de même l’inconvénient d’offrir une portée moindre. Mais en passant sur une puce, UWB de nouvelle génération, celle-là même qui équipe l’iPhone 15 actuellement, Apple pourraient bien marier précision et distance dans un AirTag 2 revisité de l’intérieur.

Ce n’est pas la première fois que des rumeurs de ce type font surface. En mai dernier déjà, des bruits de couloir autour d’un éventuel Airtag 2 plus précis pointaient déjà le bout de leur nez. Depuis, de nombreuses autres informations plus ou moins fiables ont fuités sur les futures balises, notamment un changement dans la construction de l’appareil qui rendrait le pistage plus difficile.

Pour aller plus loin

Pour son AirTag 2, Apple miserait avant tout sur le Vision Pro

Depuis leur arrivée sur le marché, les Airtag premier du nom ont en effet été utilisé à de nombreuses reprises comme des outils d’espionnage de la part de maris ou compagnons jaloux ou parfois par des parents trop inquiets. Le problème s’est avéré suffisamment sérieux pour que Apple prenne la parole sur le sujet et que Google mette en place un outil de détection de balises inconnues au sein d’Android.