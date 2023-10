Apple préparerait un AirTag 2 particulièrement adapté à son Vision Pro

Selon les informations de l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple aurait prévu de lancer la production de l'AirTag 2 au début de l'année 2025. La balise serait conçue pour fonctionner de pair avec le casque de réalité mixte du constructeur.

Il y a deux ans, Apple frappait un grand coup avec un tout petit appareil, l’AirTag. Le constructeur américain se lançait en effet sur le marché des balises de géolocalisation, permettant aux utilisateurs de retrouver facilement leur porte-clés, leur sac à main ou même leur vélo.

Depuis, Apple a su s’imposer comme un acteur incontournable de ce marché, face notamment aux SmartTag de Samsung ou aux balises de Tile. Il faut dire que les AirTag bénéficient de l’écosystème Localiser d’Apple et du grand nombre d’iPhone vendus dans le monde. C’est donc sans grande surprise que l’on a appris qu’Apple s’apprêterait à dévoiler une nouvelle version de son AirTag.

En août dernier, l’analyste Ming-Chi Kuo, particulièrement bien informé sur les projets d’Apple, indiquait en effet qu’Apple pourrait lancer l’AirTag 2 au dernier trimestre 2024. Finalement, il a fait marche arrière ce mercredi. Dans un message publié sur le réseau social X (anciennement Twitter), l’analyste prévient : « la production de masse pour l’AirTag 2 a été repoussée à 2025 ».

Un AirTag 2 adapté au Vision Pro d’Apple

L’analyste ne revient cependant pas sur l’une de ses précédentes prévisions, à savoir l’intégration de l’AirTag 2 autour du Vision Pro, le casque de réalité mixte d’Apple. « Je pense que l’informatique spatial est un nouvel écosystème qu’Apple souhaite développer, en utilisant le Vision Pro comme le coeur et en y intégrant d’autres appareils, y compris l’AirTag 2 », indiquait-il début août.

Pour l’heure, on ignore cependant encore de quelle manière l’AirTag 2 pourrait fonctionner de pair avec le Vision Pro. On peut cependant imaginer que le casque affichera la direction de l’objet, voire même son emplacement, directement dans le champ de vision de l’utilisateur.

Il faudra donc patienter encore au moins un an pour en savoir plus sur la seconde génération de balise d’Apple. On ne sait pas encore quelles pourraient être les nouveautés matérielles et logicielles proposées par le constructeur sur l’AirTag 2.