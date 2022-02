Vélo (électrique) : cette astucieuse sonnette peut dissimuler un AirTag

Airbell Bike allie praticité et sécurité grâce à une sonnette de vélo capable d’accueillir en toute discrétion un AirTag d’Apple.

Avec l’explosion des vélos et vélos électriques en France, tout particulièrement en Île-de-France, les tentations sont plus nombreuses pour certaines personnes malveillantes. La sécurité de votre monture n’a jamais pris une place aussi importante, qui plus est lorsque des sommes d’argent conséquentes ont été investies.

Parfois, les règles de sécurité classiques ne suffisent pas à stopper un voleur. En revanche, la technologie s’est désormais mise au service du vélo pour apporter une couche de sûreté supplémentaire. C’est exactement le rôle des traceurs GPS, pour lesquels les solutions se sont multipliées au cours des derniers mois.

La force des AirTags

Invoxia permet par exemple de dissimuler un module dans un catadioptre que l’on fixe à son vélo. Cela n’éveille aucun soupçon, le voleur ne se méfie de rien. Dans l’idée, les balises AirTags peuvent elles aussi jouer ce rôle en s’appuyant sur le maillage des téléphones Apple qui permet de créer un réseau-relais de positions jusqu’à localiser l’AirTag.

Faut-il encore réussir à bien camoufler son AirTag, au risque qu’il se fasse repérer et retirer du vélo. Si c’est le cas, vous pouvez dire adieu à votre véhicule. C’est pourquoi AirBell Bike a conçu une astucieuse sonnette en plastique renforcé dans laquelle peut venir se nicher un AirTag en toute discrétion, comme le relaie le média E-bike News.

Au premier abord, cette sonnette a tout d’une sonnette classique. Bien évidemment, elle remplit son rôle premier d’avertir les usagers de la route. Sauf que son capuchon peut être retiré à l’aide d’un outil spécifique pour accéder aux entrailles du système, qui dédie un espace entier à un AirTag. Il suffit alors de placer sa balise et de refermer le tout.

Sous les 30 euros

La sonnette est compatible avec les guidons de 22 mm, et offre ici une double fonction de sécurité. Bien évidemment, il est obligatoire de posséder un iPhone pour en profiter.

Disponible sur le site allemand de l’entreprise (livraison possible en France), cette sonnette est vendue au prix de 24,99 euros. À cela, il faut ajouter 35 euros d’AirTag si vous n’en possédez aucun.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.