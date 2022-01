Les meilleurs traceurs GPS pour motos et scooters en 2022

Afin de protéger votre véhicule, il existe désormais des accessoires indispensables, surtout dans les grandes villes. Découvrez notre sélection complète de traceurs GPS pour scooters et moto, un investissement utile pour le quotidien.

En matière de nouvelles technologues, les traceurs GPS occupent une part de plus en plus importante dans tous les volets. Bien entendu, certains équipements viennent habiller vos porte-clés pour éviter d’égarer votre propriété. Pour les scooters, motos et voitures, il existe aussi des trackers à placer pour baliser votre véhicule à n’importe quel moment de la journée.

Au sein de notre sélection, les produits mis en avant vous permettront de suivre depuis votre smartphone la position de votre moto ou bien de votre scooter. Le tracker GPS permet de détecter si jamais un mouvement suspect est enregistré. Si par malheur votre véhicule est dérobé, le traceur vous permettra de localiser l’emplacement de celui-ci en temps réel. Découvrez les meilleurs produits du genre.

Afin d’en profiter pleinement, nous vous orientons vers nos sélections de véhicules électriques :

Le MoniMoto 7 : le meilleur traceur GPS pour scooter

La marque française MoniMoto propose sa version de tracker GPS pour les véhicules. Le MoniMoto 7 se distingue de la concurrence par sa simplicité d’utilisation. Dans un premier temps, le traceur doit être installé. Avec son format compact, il est simple de le placer sur une moto ou bien un scooter. Il vous faut assurer les colliers de serrage et installer l’application mobile du même nom, disponible sur le Play Store et l’App Store.

Au sein de sa construction, le produit dispose de deux piles Lithium 1,5 V qui pourront aussi être remplacées. L’autonomie annoncée par la marque est de 12 mois, voire plus. Une eSIM est intégrée. Celle-ci permettra de vous appeler en moins d’une minute via l’application, si le tracer détecte une activité inhabituelle ou bien l’absence de vos clés lors du démarrage de votre véhicule. Le badge livré avec vous permet de « désarmer » le tracker.

Deux mois d’abonnements sont offerts lors de votre achat, puis comptez deux euros d’abonnement mensuels à la carte SIM. On regrette tout de même le prix de l’ensemble à 199 euros.

Les points forts du MoniMoto 7

Facile à installer

Une autonomie d’un an

La réactivité

Géoride : la sécurité de votre moto dans votre poche

Avec sa troisième génération de traceurs, la marque française Géoride propose un petit objet de qualité capable de gérer bien plus d’éléments que la simple sécurité. En l’occurrence, la start-up française revendique le leadership des trackers GPS pour moto dans l’Hexagone. Cette troisième version du Géoride est aussi une alarme connectée ainsi qu’un détecteur anti-chutes. Bien évidemment, le tout fonctionne avec une application mobile dédiée.

Deux fonctionnements sont prévus. Le premier est de brancher le Géoride sur votre moto. Il est nécessaire de connaître un minimum le squelette de votre véhicule pour l’installer. Soyez attentifs à bien brancher le coupe-circuit fourni pour éviter que le boîtier ne ponctionne pas la batterie de votre moto. En son sein se trouve une carte SIM permettant d’envoyer toutes les données nécessaires à son bon usage et à la sécurité. Il est ainsi possible de suivre en temps réel la position de la balise.

L’ensemble est tout de même commercialisé à 329 euros, auxquels il faut ajouter les 5 euros d’abonnements. Un budget conséquent à prendre en compte.

Les points forts du Géoride de troisième génération

Simple à utiliser

La polyvalence des fonctionnalités

La position en temps réel

Pégase : le tracker GPS pour moto sans abonnement

Ici encore, c’est une marque française qui tire son épingle du jeu. Tout comme les deux modèles cités au-dessus, le but du produit n’est pas d’empêcher le vol, mais d’offrir une sécurité supplémentaire ainsi qu’un suivi quotidien de votre véhicule. Le traceur GPS Pégase dispose d’un véritable atout face à la concurrence : son absence d’abonnement malgré la puce SIM intégrée.

L’installation se fait de manière assez simple. Il suffit de brancher votre Pégase à la moto au niveau de sa batterie et ensuite de le placer à un endroit sûr, logo vers le haut. Une fois l’ensemble mis en place, il ne reste plus qu’à lier le produit à l’application mobile Pégase Moto. Celle-ci est compatible à la fois avec les appareils Android et iOS. Une fois votre premier trajet effectué, vous aurez un suivi précis et détaillé sur votre smartphone.

L’ensemble est vendu à partir de 299 euros.

Les points forts du Pégase

Pas d’abonnement à payer

Facile à installer

Fonctionne aussi à l’étranger

Invoxia : le traceur GPS pour scooter pas cher et discret

Sur ce secteur de marché, tous les produits sont assez onéreux. L’investissement sur un budget moto est donc assez conséquent. Avec le produit de chez Invoxia, vous êtes assurés de payer moins de 100 euros. De plus, l’achat du pack comprend aussi 3 ans d’abonnement. Ensuite, comptez 10 euros par an pour bénéficier du suivi. L’avantage du produit est aussi sa polyvalence, puisque vous pouvez placer ce tracker GPS dans une voiture.

Comme tous les produits composant cette sélection, le traceur de chez Invoxia fonctionne aussi avec une application mobile dédiée. Le logiciel éponyme est disponible sur le Play Store et l’App Store. L’objet n’intègre pas de carte SIM, mais fonctionne grâce à un réseau à basse consommation « LoRa ». Vous aurez une actualisation GPS toutes les 3 minutes. L’application permet aussi de définir des zones pour vous prévenir lorsque la balise en sort.

En matière d’autonomie, l’Invoxia tient 6 mois et vous avez la possibilité de le recharger via un câble USB.

Les points forts de l’Invoxia

Un traceur GPS abordable

La polyvalence du produit

Une batterie rechargeable

TrackMy : tracez la position de n’importe quel véhicule

Nous avons longtemps réfléchi avant de vous proposer ce produit. En effet, le résultat ne semble pas faire consensus auprès des acheteurs. Cependant, TrackMy prend en compte l’avis de ses clients mécontents, quel que soit le véhicule concerné. Car le point fort du tracker GPS est sa polyvalence. Il est capable d’équiper les voitures, les motos, les scooters et même les bateaux.

L’offre se démarque aussi par sa simplicité d’installation. La construction du traceur permet des fixations multiples. Soit par le biais de vis à l’aide des trous prévus à cet effet, soit grâce à un autocollant de type 3M à acheter en supplément. L’application compatible Android et iOS permet de baliser des zones d’alertes, mais aussi offrir un historique de suivi complet. Le logiciel est totalement gratuit.

L’ensemble coûte 119 euros, avec la première année d’abonnement offerte. Ensuite, ce sont 3,90 euros de mensualités qui vous sont imposés.

Les points forts du TrackMy

Utile sur un scooter, une moto ou bien une voiture

Balises de zone d’alertes

Autonomie de 5 ans

Comment choisir son traceur GPS pour moto ou scooter ?

Où placer son tracker GPS sur sa moto ?

Comme vous avez pu le voir dans notre sélection, tous les constructeurs proposent une connectique différente pour leurs produits. Certains se branchent directement sur le faisceau électrique de votre véhicule tandis que d’autres se placent directement dans le compartiment de votre choix. Si tous les constructeurs communiquent sur la facilité d’installation, à vous de choisir selon votre niveau de connaissance vis-à-vis du véhicule.

Pourquoi utiliser un traceur GPS ?

N’allez pas vous faire de fausses idées, placer un objet du genre sur votre moto ou votre scooter n’empêchera pas son potentiel vol. Il s’agit simplement d’une sécurité pour vous et une manière plus simple d’aider la police à localiser celui-ci en cas de disparition. L’investissement dans un tel objet est donc moindre en comparaison au tarif d’une moto à l’heure actuelle. Par ailleurs, certains appareils parviennent aussi à avoir suffisamment de polyvalence pour fonctionner aussi avec une voiture voire un bateau.

Comment fonctionne un traceur GPS ?

Il existe plusieurs technologies pour faire fonctionner un tracker GPS. La plupart des modèles de notre sélection contiennent en leur sein une carte SIM via à partir du réseau GSM. Par le biais d’un abonnement mensuel, le produit détecte les mouvements inhabituels de votre véhicule et vous contacte directement. Que ce soit par un appel, un SMS ou bien un email. Certains appareils vous permettent de définir des zones d’alertes signalant immédiatement un mouvement suspect de votre moto. D’autres passent par le réseau radio afin d’éviter un abonnement pour une carte SIM.

