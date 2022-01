Quels sont les meilleurs scooters électriques 50 cc à acheter en 2022 ?

Vous êtes à la recherche d’un deux-roues passe-partout à petit prix ? Dans notre sélection des scooters électriques équivalents 50 cc, vous trouverez des modèles parfaits pour un usage citadin.

Le TOP des meilleurs scooters électriques 50 cc

Sur le marché du scooter électrique, un catalogue large et diversifié est mis à la disposition du grand public. Beaucoup de références sont disponibles avec plusieurs caractéristiques variées. Les véhicules en question peuvent se caractériser par des équivalences.

À l’instar de leurs équivalents thermiques, les deux-roues électriques se catégorisent en fonction de leur puissance. Si les 125 cm3 ont la cote, les équivalents 50 cm3 sont les plus nombreux sur le marché. Les différents constructeurs vous proposent des véhicules de grande qualité avec une large palette de prix.

L’actualité autour de la mobilité électrique continue d’évoluer. Sur notre section dédiée aux scooters, vous retrouverez les dernières informations autour du sujet. Cela vous permettra d’être au courant des récentes sorties de modèles ou même de l’évolution du bonus écologique.

Piaggio One Idéal pour la ville

Une conduite souple

Son autonomie pour les trajets quotidiens

Le groupe Piaggio possède un réel savoir-faire en matière de deux-roues. Cela à d’abord commencé sur le thermique avant de se lancer sur le marché de l’électrique. Avec le Piaggio One, le constructeur italien met en avant deux versions électriques dont l’une est un équivalent 50 cc.

La construction de ce scooter est un éloge à la simplicité. D’abord par son petit gabarit qui peut faire penser à un véhicule pensé pour les adolescents. Une fois sur selle, un adulte moyen peut y tenir sans le moindre problème. Toute l’ergonomie permet d’avoir toutes les commandes sous la main. L’écran à cristaux liquides de 5,5 pouces mis à votre disposition offre l’affichage de tous les instants.

En conduite, le comportement du Piaggio One en version 50 cm3 n’est pas la plus agressive qu’il nous ait été donné de tester. Si vous êtes un adepte d’une conduite tranquille sans vous brusquer, alors le scooter électrique de marque italienne est le bon choix. La tenue de route est bonne tandis que le freinage est réactif. La batterie placée à l’intérieur est amovible, vous permettant de la retirer pour la charger sur secteur.

Ce scooter électrique est clairement orienté pour un usage citadin avec son autonomie maximale de 55 km. Le tarif de base commence à 2699 euros sinon une offre de location à 59 euros par mois est disponible. Notre essai du Piaggio One vous donnera plus de détails sur le produit.

Vitesse maximale : 45 km/h

: 45 km/h Autonomie : jusqu’à 55 kilomètres

: jusqu’à 55 kilomètres Recharge complète : 6 heures (sur une prise 220V)

: 6 heures (sur une prise 220V) Passager à l’arrière : oui

: oui Prix : 2699 euros



Rider 3000W 2021 Le plus endurant

Le secteur des cylindrées équivalentes à du 50 cm3 voit aussi de nouvelles marques débarquer avec de fortes ambitions. Le constructeur Rider, créée par la marque spécialisée Go2roues en fait partie. Avec le Rider 3000W 2021, la volonté est de proposer un véhicule capable de répondre aux besoins d’une circulation en ville. En résulte un équivalent 50cc de qualité.

Son comportement en ville est le premier élément qui est à ressortir sur ce scooter électrique. Le moteur de 3000W bride la vitesse maximale à 45 km/h, idéal pour la circulation en ville. Le Rider est facile à manier et dispose d’un freinage très efficace. Attention toutefois, le véhicule n’est prévu que pour une seule personne. L’arrivée d’un passager est exclue tant votre situation sera inconfortable.

L’autre atout de ce deux-roues réside dans l’autonomie proposée. Avec le mode « Eco », vous pourrez atteindre les 85 kilomètres. Même si le Rider 3000W 2021 est promis à un usage urbain, la batterie fournie vous sera d’un grand secours. Elle se branche sur secteur avec 5 heures de branchement pour qu’elle soit à 100 %.

Le scooter offre un joli design rétro qui souffre malgré tout de quelques finitions manquées. L’aspect purement pécuniaire est intéressant puisqu’avec les bonus écologiques, le Rider 3000W 2021 peut descendre jusqu’à 2460 euros. Lisez notre test complet du scooter Rider pour vous convaincre d’investir vos économies.

Vitesse maximale : 45 km/h

: 45 km/h Autonomie : jusqu’à 85 kilomètres

: jusqu’à 85 kilomètres Recharge complète : 5 heures (sur une prise 220V)

: 5 heures (sur une prise 220V) Passager à l’arrière : non

: non Prix : 3190 euros

Easy Watts Emma Le scooter électrique 50 cc pas cher

Son look élégant à la ville

La stabilité en conduite

Ce scooter électrique est l’un des moins chers du marché. En préambule, il est nécessaire de vous prévenir. Choisir ce deux-roues vous demandera quelques concessions sur certains points. Le scooter Easy Watts Emma vise aussi un public urbain avec une vitesse limitée à 41 km/h.

Dans le design, le véhicule ne cherche pas à séduire les mordus de vitesse loin de là. Ses lignes tout en rondeur et son aspect compact donnent un scooter élégant qui s’intègre sans le moindre problème à un paysage urbain. Si vous dépassez 1,80 m, la construction du deux-roues vous paraîtra, à juste titre, trop réduite.

En route, la vitesse de 41 km/h au maximum vous permettra de circuler en toute quiétude dans la ville. Trois modes de conduite sont proposés avec une vitesse montant crescendo. L’Easy Watts Emma est aussi montée pour accueillir un passager, même si cela implique d’être serré l’un contre l’autre. Le freinage est réactif tandis que la maniabilité vous permettra de slalomer sans effort sur la route.

L’autonomie annoncée est de 70 km, à condition que vous utilisiez le mode Eco vous faisant rouler à 20 km/h. Misez plutôt sur une endurance de 55 km. La batterie est bien entendu amovible et se recharge complètement en six heures de branchement. Avec les aides de l’État, il est possible d’obtenir ce scooter électrique pour 1500 euros.

Vitesse maximale : 41 km/h

: 41 km/h Autonomie : jusqu’à 70 kilomètres

: jusqu’à 70 kilomètres Recharge complète : 6 heures (sur une prise 220V)

: 6 heures (sur une prise 220V) Passager à l’arrière : oui

: oui Prix : 1599 euros



Niu NQi Sport 50 Le scooter connecté

Ne cherchez plus, vous avez sous les yeux le scooter électrique au meilleur rapport qualité / prix. Le Niu NQI Sport 50 se distingue d’abord par un style moderne avec des lignes douces. La forme caractéristique du phare LED en rond au milieu de l’avant est toujours présente sur le scooter.

À l’instar des autres modèles composant notre sélection, cet équivalent 50 cc voit sa vitesse être bridée à 45 km/h. Bien entendu, elle dispose d’une batterie amovible qu’il est possible de recharger via l’aide d’une prise secteur. Celle-ci supporte du 220 V et se recharge au complet en 7 heures. L’endurance affichée est de 55 kilomètres. En bref, de quoi offrir une liberté appréciable dans les trajets quotidiens.

Les roues du véhicule disposent d’un diamètre de 12 pouces avec à l’avant une fourche télescopique et à l’arrière deux amortisseurs. Ces éléments offrent au scooter électrique une agilité de tous les instants dans la ville mais même pour la campagne. Il est prévu un emplacement pour un second passager. La forme du Niu NQi est de fonctionner en symbiose avec une application mobile dédiée nommée Niu. Elle permet de localiser en temps réel le scooter, mais offrir des mises à jour régulières du firmware.

C’est un excellent scooter pour le monde urbain. Le Niu NQi Sport dans sa version 50 cc est proposé au prix de 2599 euros.

Vitesse maximale : 45 km/h

: 45 km/h Autonomie : jusqu’à 80 kilomètres

: jusqu’à 80 kilomètres Recharge complète : 7 heures (sur une prise 220V)

: 7 heures (sur une prise 220V) Passager à l’arrière : oui

: oui Prix : 2599 euros

Vespa Elettrica Le goût de la nostalgie

Fiche produit 0 ¤ La prise en main facile

Le look indémodable

Toujours une bonne conduite

Voilà un autre nom prestigieux sur le secteur des deux-roues. Le Vespa Elettrica reprend les lignes du modèle éponyme dans sa version thermique. Il arbore un design d’une grande sobriété comme les précédents véhicules du constructeur. La version présentée est un équivalent 50 cc dont la vitesse maximale est bridée à 49 km/h.

Comme pour son équivalent thermique, l’Elettrica est avant tout destiné à un usage urbain. Les suspensions et la selle sont suffisamment confortables pour vous offrir une bonne assise, quel que soit le trajet emprunté. L’écran numérique sur le guidon vous donne toutes les informations essentielles pour la conduite.

Sur la route, le moteur de 3,5 kW aura la charge de la partition. Avec la version électrique, les démarrages sont bien plus maîtrisés que sur l’équivalent thermique. Le mode Eco du scooter vous plafonne à 30 km/h mais dans un silence des plus absolus. Pour la conduite en ville, le freinage est aussi réactif pour permettre des arrêts d’urgence sans risque.

À l’usage, l’autonomie annoncée est de 100 kilomètres. Au sein du véhicule se trouve une batterie amovible. Vous pourrez la sortir pour la recharger. Il vous suffit de la brancher à une prise secteur sur une période de quatre heures afin que celle-ci soit complètement rechargée. Ce modèle est présenté au prix de 6699 euros.

Vitesse maximale : 49 km/h

: 49 km/h Autonomie : jusqu’à 100 kilomètres

: jusqu’à 100 kilomètres Recharge complète : 4 heures (sur une prise 220V)

: 4 heures (sur une prise 220V) Passager à l’arrière : oui

: oui Prix : 6699 euros



Comment choisir un scooter électrique 50 cc ?

Quel permis conduire pour un scooter électrique 50 cc ?

La réglementation française permet de prendre quelques dispositions au niveau des scooters. Sur les équivalents 50 cc, l’Europe impose une limite de vitesse à 50 km/h maximum. La puissance maximale ne doit pas dépasser les 4000 Watts. Toutefois pour ces équivalences, il est possible de les conduire sans permis. Il vous faut le permis AM disponible à partir de 14 ans pour certains modèles de notre sélection.

Quelles sont les aides financières ?

Comme la plupart des véhicules électriques, les scooters bénéficient d’aides à l’achat et de divers bonus :

pour une puissance de moins de 2 kW : 100 euros dans la limite de 20 % du prix d’achat

pour une puissance de 2 kW ou plus : 900 euros dans la limite de 27 % du prix d’achat

Outre cette prime nationale, des aides locales peuvent s’appliquer. Vous pouvez ainsi toucher 400 euros de bonus à la mairie de Paris, et 200 euros de celle de Nice.

Pour les professionnels, des offres plus intéressantes existent, mais elles dépendent de votre situation précise.

