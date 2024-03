On a essayé le BMW CE-02 accessible dès 14 ans : un excellent scooter électrique, mais un prix qui pose question

Il y a quelques semaines, nous avons pu essayer le BMW CE-02 (11 kW) dans sa version équivalence 125 cc, c’est-à-dire avec des performances débridées et une vitesse maximale supérieure à 100 km/h. Lors d’un second rendez-vous avec le constructeur, cette fois-ci pour prendre en main le BMW iX2, nous avons pu tester le temps de quelques kilomètres le CE-02, mais cette fois-ci dans sa version équivalence 50 cc, le BMW CE-02 (4 kW).

Rappelons d’ailleurs à toutes fins utiles que la version équivalente à un 50 cc est accessible dès 14 ans, tandis que l’équivalence 125 cc est disponible dès 16 ans avec le permis A1 ou un permis B avec la formation de sept heures. Pour tout savoir sur les permis concernant les différents types de deux-roues, n’hésitez pas à consulter notre dossier dédié.

Globalement, si la version 125 cc nous avait assez largement séduit avec les bonnes options et un agrément de conduite au top, cette variante 50 cc donne tout de suite un peu moins d’entrain. Pourtant, nous allons le voir, elle ne manque pas d’intérêt, loin de là, même s’il y aura un élément bloquant pour beaucoup.

BMW CE 02 (4 kW / 50 cc) Fiche technique

Modèle BMW CE 02 (4 kW / 50 cc) Dimensions 197 cm x 87,6 cm x 114 cm Puissance du moteur 4 kW Autonomie annoncée 45 km Temps de recharge annoncé 182 min Batterie amovible Oui Nombre d'emplacements de batteries 1 Bluetooth Non GPS Non Écran électronique Oui Permis AM Couleur Noir Fiche produit

Essai réalisé dans le cadre d’un essai organisé par le constructeur.

BMW CE 02 (4 kW / 50 cc) Design : look néo-rétro futuriste

Le BMW CE-02 ressemble plus à une petite moto qu’à un scooter, avec une assise basse et un gabarit plutôt contenu. Le véhicule mesure 1,97 mètre de long, pour 84,5 cm (sans rétroviseurs) de large et 1,14 mètre de haut (avec le guidon). La selle ne se prolongeant pas au-dessus de la roue arrière, voyager à deux n’a rien d’impossible, mais le passager installé derrière ne sera pas forcément à son aise, tandis que le pilote sera un peu collé au guidon. Mais pour de petits trajets, pourquoi pas.

Esthétiquement, à nos yeux, c’est un quasi sans faute, surtout pour un produit qui se veut jeune et dynamique. Les optiques sont à LED et les finitions sont d’un très bon niveau, en témoignent les câblages, très bien cachés ou encore ces belles jantes de 14 pouces, noires et pleines, comme celles du CE-04. En revanche, pour l’aspect pratique, nous repasserons, puisqu’on ne peut pas attacher d’antivol à une jante pleine. Il sera toujours possible de l’accrocher au cadre tubulaire, non loin des repose-pieds.

Pour l’essai de la version 50 cc, nous avions eu une version d’entrée de gamme noire, sans le pack Highline, en option à 890 euros (et qui intègre beaucoup d’autres équipements intéressants), qui permet de rajouter un peu de personnalisation, avec notamment une fourche dorée, une selle tricolore noire/blanc/bleu et des inserts bleus sur le scooter. Précisons qu’une selle dite « confort » plus épaisse de deux centimètres est aussi disponible moyennant 242 euros en option. La configuration est un peu triste sans ce pack d’option.

Comme vous avez pu le constater sur les photos, BMW a complètement négligé les aspects pratiques. Il n’y a aucun espace de rangement, ni sous la selle, ni même ailleurs sauf si vous optez pour la bagagerie souple vendue (à prix d’or) en accessoire dans le catalogue du constructeur. Il est aussi possible d’opter pour un top-case rigide de 29 litres permettant d’y ranger un casque.

BMW CE 02 (4 kW / 50 cc) Au guidon : tiré à quatre épingles

Pour son petit scooter électrique, BMW a voulu quelque chose de simple. Au niveau de la partie gauche du guidon, il y a les comodos dédiées aux commandes du petit écran TFT de 3,5 pouces. Celui-ci, très lisible et doté de bons graphismes, afficher des informations sur la conduite et l’état du scooter, mais également la navigation.

La navigation ? Oui, mais avec le pack Highline, encore lui ! Honnêtement, sans ce pack, ce scooter perd un peu de son intérêt à nos yeux, que ce soit en termes de style qu’en termes de connectivité. Il permet d’avoir le support pour le smartphone et ainsi le connecter en Bluetooth. Vous pourrez alors switcher entre le contrôle de l’application BMW Motorrad sur le smartphone et l’écran TFT du scooter. Un port USB-C est également présent (de série cette fois !) pour faciliter le chargement de votre smartphone.

L’application BMW Motorrad se connecte au CE-02 en Bluetooth pour afficher les informations le concernant. La clé mains-libre est aussi proposée de série. Le pack Highline cité plus haut propose aussi les poignées chauffantes sur trois niveaux. Celles-ci peuvent aussi être commandées indépendamment moyennant 370 euros.

En revanche, pour cette option, nous émettons quelques réserves, et d’une manière générale comme sur tous les systèmes de poignées chauffantes, puisqu’elles chauffent le mauvais côté de la main, c’est-à-dire celui qui n’est pas exposé aux intempéries.

BMW CE-02 // Source : BMW BMW CE-02 // Source : BMW

La finition Highline permet d’avoir aussi accès au mode de conduite « Flash » (qui accentue les accélérations et le freinage régénératif) et donc les poignées chauffantes.

BMW CE 02 (4 kW / 50 cc) Aussi agréable à conduite qu’à regarder

D’un point de vue strictement technique, en dehors d’une programmation logicielle spécifique, rien ne différencie le CE-02 en version 50 et celui en version 125 cc. Seule la puissance du moteur change et, par conséquent, la vitesse maximale. Le véhicule est équipé d’un moteur électrique synchrone à aimant permanent de 4 kW (5,4 ch) dans sa version 50 et 11 kW (15 ch). Dans les deux cas, le couple est de 55 Nm. Notre modèle d’essai est évidemment bridé à 45 km/h pour rester dans les clous du permis AM.

BMW CE-02 // Source : BMW BMW CE-02 // Source : BMW BMW CE-02 // Source : BMW

Pour un 50 cc, nous ne pouvons pas nier que nous sommes en face d’un deux-roues haut de gamme. Tout est beau et bien assemblé. Par exemple, au niveau de la partie cycle, nous retrouvons un cadre en acier tubulaire, avec une fourche bien large et à l’arrière un gros amortisseur réglable en pré-contrainte.

Cela nous donne donc, dans les faits, un scooter super sympa à conduite, un peu frustrant en 50 cc en raison de la bride, mais la synthèse entre confort et dynamisme est réussie. Le CE-02 s’autorise même quelques facéties, avec l’absence d’ABS et de répartiteur de freinage à la roue arrière (uniquement sir la roue avant). Cela rend le BMW CE-02 encore plus fun puisqu’en prenant sèchement la poignée de gauche pour le frein arrière, la roue se bloque et il est possible de faire de jolis petites dérives. Le scooter est toutefois doté d’un anti-patinage de série, plutôt sécurisant sur route mouillée.

Il y a même une assistance pour la marche arrière, même si elle ne nous a pas semblé très utile compte tenu du poids de l’engin, à savoir 119 kg avec une seule batterie. Compte tenu de sa configuration, n’escomptez pas faire autre chose que de la ville avec ce scooter.

BMW CE 02 (4 kW / 50 cc) Autonomie et recharge : ne vous éloignez pas trop

Dotée d’une seule batterie sous la selle au lieu de deux pour son grand frère débridé, le CE-02 4kW en version 50 affiche un poids encore plus réduit, qui passe donc de 132 kg à 119 kg. Au passage, avec une batterie en moins, il y a cette fois-ci un petit espace pour ranger quelques accessoires, mais sûrement pas un casque.

Les deux versions sont dotées d’un chargeur domestique standard de 900 W. Celui-ci permet de recharger les deux batteries de la version 125 cc en environ 312 minutes. En option, un chargeur de 1,5 kW permet d’abaisser le temps de charge, mais celui-ci n’est pas disponible sur la version 50. Le 0 à 100 % prend alors 182 minutes pour recharger l’unique batterie, et 85 minutes pour le 20 à 80 %.

La batterie n’est pas amovible sur le papier, mais elle est uniquement attachée avec des sangles et peut donc être retirée.

Pour notre essai, nous nous sommes rendus à Cascais, au Portugal, pour un court trajet en bord de mer pour apprécier ce petit scooter à allure conventionnelle. De toute façon, nous ne pouvions pas aller plus vite.

Après un trajet d’environ 20 km, sans avoir vraiment ménagé notre monture, certes, mais sans en abuser non plus, il nous restait 32 % d’autonomie, soit une petite dizaine de kilomètres. Cela laisse présager environ 40 km d’autonomie avec notre usage. Nous avons relevé sur notre parcours une consommation de 5 kWh/100 km.

La consommation théorique est donnée pour 6 kWh / 100 km avec la perte d’énergie liée à la recharge. Précisons que l’autonomie est annoncée à 90 km sur la version 125 selon le cycle WMTC et 45 km sur la version 50.

BMW CE 02 (4 kW / 50 cc) Prix et disponibilité : plus qu’une douloureuse

Si ce BMW CE-02 coche quasiment toutes les bonnes cases du petit deux-roues électriques et fun, ce n’est clairement pas le cas quand il faut passer à la caisse. Quand les 50 cc les plus chers peinent à dépasser les 4 000 euros, chez BMW, on s’est dit que 7 750 euros pourrait être un bon prix. À ce niveau de prix, les parents pourraient plutôt se laisser séduire par une Citroën Ami, pas aussi fun, mais plus sécurisante pour un ado, le tout avec deux vraies places, une capacité de chargement, plus d’autonomie…

En comparaison, les 8 750 euros pour l’équivalence 125 ne sont presque pas aussi indigestes. Certes, à ce niveau de prix, le produit est très sympa, mais quand il faut en plus de ça rajouter le pack Highline à quasiment 900 euros pour avoir un deux-roues vraiment réussi, ça fait vraiment très cher le 50 cc, aussi bien soit-il.