Le secteur des scooters électriques ne se contente pas seulement de la ville. Les équivalents 125 cc peuvent aussi vous permettre de partir à l'aventure. Voici notre sélection des meilleurs scooters électriques 125 cc.

Les meilleurs scooters électriques 125 cc

C’est la catégorie reine. Les scooters électriques 125 cc sont des véhicules plus grands, plus puissants et plus performants que ceux habituellement destinés à la ville. Bien entendu, tout cela a des conséquences sur le prix de vente de ces scooters.

À mi-chemin entre la moto électrique et le scooter, ce type de véhicules est idéal pour le citadin et le périurbain, notamment pour ne pas subir les embouteillages et gagner du temps. À l’inverse des scooters électriques 50 cc, ils ne sont pas bridés en matière de vitesse. Il est tout de même nécessaire d’être prudent, en effet, les 125 cc sont un réel investissement. Nous vous recommandons de trouver un traceur GPS au sein de notre sélection pour protéger au mieux votre scooter. Les modèles électriques vont devenir d’autant plus intéressants pour les Parisiens : en effet, à compter du 1er septembre 2022, le stationnement des deux-roues devient payant dans la capitale. Une obligation qui ne s’applique cependant pas aux modèles électriques !

Si malgré tout, vous ne trouvez pas votre bonheur dans notre sélection à venir, notre guide d’achat des meilleurs scooters électriques est à votre disposition. Si vous êtes à la recherche d’un produit non motorisé, les vélos électriques constituent une belle alternative.

Silence S01 Plus Le meilleur scooter 125 cc

Le constructeur espagnol Silence est à la conquête du marché des scooters européens. Son Silence S01 Plus est tout simplement le meilleur scooter électrique 125 cc disponible à l’heure actuelle. Cela commence par un look aux finitions irréprochables. Assez imposant sans l’être trop, le scooter électrique est capable d’accueillir un passager supplémentaire sans que celui-ci ne se contorsionne.

Pour ce qui est de la conduite, le S01 Plus est un modèle très performant. Il abat le 0 à 50 km/h en 2,8 secondes. Trois modes de conduite sont aussi mises à votre disposition : Eco, City et Sport. Selon votre situation, il est possible de maximiser l’autonomie ou bien d’atteindre les 110 km/h en quelques instants grâce à un apport de puissance.

L’engin se révèle très maniable même si le véhicule reste imposant. Au niveau de la batterie, celle-ci pèse 40 kg, mais est aisément transportable grâce à un système de roulettes et un manche télescopique. Elle intègre un transformateur qui vous permettra de la recharger sur n’importe quelle prise secteur. Vous devez compter sur 6 à 8 heures pour que celle-ci soit à 100 %.

Le prix affiché du Silence S01 Plus est de 8 290 euros en dehors du bonus écologique prévu. Une tranche de prix élevé, mais qui reste néanmoins cohérente au vu des prestations fournies. Le S01 Plus est le meilleur scooter 125 cc que nous puissions vous recommander en ce moment. Si vous souhaitez vous laisser tenter : lisez notre test complet du scooter électrique 125 cc.

Niu NQi GTS (2022) Le meilleur rapport qualité / prix

Sur le secteur des scooters électriques équivalents 125cc, la marque chinoise Niu est celle qui s’échine à proposer le plus de modèles attractifs. Le NQI GTS vise un excellent rapport qualité / prix tout en conservant les forces du constructeur. À commencer par le design qui renvoie au Niu NQI Sport présenté plus bas dans notre sélection.

C’est surtout dans la conduite que ce scooter électrique 125cc tire son épingle du jeu. Il dispose d’un moteur Bosch de 4 600 W placé sur la roue arrière. Avec 3 modes de conduite intégrés, vous avez une montée de performances en crescendo. Vous pouvez atteindre une vitesse de pointe de 83 km/h. Le scooter se révèle être très maniable en milieu urbain et pratique en périurbain.

Au rayon des technologies embarquées par le Niu NQi GTS, on trouve une application compagnon, afin de vous offrir des fonctions supplémentaires. Il est possible de localiser le scooter, consulter son niveau de batterie et les statistiques des derniers trajets. Elle offre un complément au tableau de bord mis en place pour suivre la vitesse pendant votre trajet.

En matière de performances, le modèle que nous avons testé intègre une batterie de 60V et 26 Ah. L’autonomie théorique est de 100 km, mais en conditions de tests, le scooter électrique 125cc est capable de tenir 70 kilomètres. La recharge des deux batteries intégrées prend quant à elle environ 6 heures, ce qui est dans la norme.

La question du prix, toujours épineuse, est ici intéressante. Le Niu NQi GTS est en effet affiché à 4 899 euros avec un bonus écologique national de 390 euros à la clé. C’est, selon nous, un des meilleurs rapports qualité / prix pour un scooter électrique 125cc.

Lisez notre test du Niu NQi GTS pour vous en convaincre.

Super Soco CPx Un scooter accessible

Sur le marché des scooters électriques, la marque Super Soco est bien représentée avec une gamme très variée. Le CPx est un modèle aux nombreux atouts pour un prix accessible. Cet équivalent 125 cc se présente comme un modèle aux lignes sportives, mais qui ne fait pas de concessions niveau confort, et ce aussi bien pour le conducteur que pour son passager.

La grosse force du Super Soco CPx réside dans sa batterie. La version avec deux accumulateurs est en mesure de vous offrir jusqu’à 140 kilomètres d’autonomie. Les batteries sont assez simples à transporter et se rechargent en trois heures sur secteur. Même les modes de conduite mis en place permettent d’économiser de l’énergie.

Sur la route, la tenue est irréprochable, le scooter électrique 125 cc offre une conduite confortable, mais pas sans défauts. Au contraire de ce que laisse à penser son design, le Super Soco CPx n’est pas des plus sportifs avec une accélération qui manque cruellement de punch. Pour ceux à la recherche de confort, le scooter est par contre idéal.

Pour ce qui est de la version proposée, nous vous conseillons d’investir dans celle à deux batteries, affichée à 5 590 euros. Le tarif de départ est sinon à 3 890 euros. C’est un excellent véhicule pour ceux qui ont un usage plutôt urbain. Notre test complet du Super Soco CPx est disponible à la lecture pour apprendre plus d’éléments à son propos.

Horwin SK3 Le scooter électrique 125 cc pas cher

Ce scooter électrique 125 cc est sans nul doute l’un des plus accessibles en termes de prix. Toutefois, le Horwin SK3 ne fait aucune concession en termes de design. Le véhicule adopte un look sportif plutôt dynamique avec des jantes de 14 pouces. Les finitions sont bonnes et le scooter est en capacité d’accueillir un passager supplémentaire. Les dimensions sont généreuses, mais n’entravent pas la maniabilité.

Cette bonne construction permet au scooter électrique 125 cc d’être très agréable à conduire. Ce dernier est stable tout en restant maniable pour la ville. Surtout, le scooter de la marque Horwin bénéficie d’une qualité de freinage efficace. La visibilité en place permet aussi de bien regarder autour de vous. Le SK3 est très agréable à conduire au quotidien.

Le revers de la médaille, ce sont les concessions à faire pour atteindre un prix aussi abordable. Ce sont les performances qui en pâtissent avec une vitesse maximale limitée à 90 km/h, ce qui le rend un peu limite pour vagabonder hors de la ville. Surtout le moteur est bruyant pour de l’électrique : un comble !

Deux batteries de 2,59 kWh sont placées au sein du scooter. En pratique, elles permettent d’atteindre une autonomie de 80 km. Avec la complexité de devoir s’arrêter pour brancher la seconde batterie une fois que la première est épuisée. Il en va de même pour la recharge qui se fait une à une. Si le scooter électrique vous intéresse tout de même, notre test du Horwin SK3 est disponible à la lecture.

Segway eScooter E300SE L'excellent rapport qualité/prix

Avec le eScooter E300SE, Segway se lance sur le segment des 125cc, avec un certain succès. La marque a misé sur un modèle plutôt compact, avec d’excellentes finitions. La selle de 781 mm est confortable et suffisamment grande pour accueillir deux adultes. Le scooter nous semble cependant plus adapté aux personnes de petit gabarit. Vous trouverez un espace de 34 litres sous la selle.

Le E300SE dispose de trois modes de conduite : un mode éco, un mode équilibré sans freinage régénératif, et un mode sport. Ce dernier permet d’utiliser pleinement les 7,8 kW du moteur et permet d’atteindre une vitesse maximale de 105 km/h. Les accélérations sont très efficaces, avec un 0 à 50 km/h en 2,9 secondes en mode sport, ainsi qu’un freinage et des reprises bien dosés. Le moteur est bien silencieux.

Il n’est pas en reste sur les technologies embarquées : il est compatible avec l’application Segway, qui est probablement l’une des plus abouties du marché. Elle permet de voir le niveau de batterie, de localiser le scooter, de consulter le détail des derniers trajets, mais aussi de déverrouiller la selle et de démarrer le scooter. De nombreux réglages y sont aussi possibles, comme l’intensité du freinage régénératif.

Petit point noir sur l’autonomie : avec deux batteries de 1,99 kWh chacune, le scooter promet une autonomie de 85 km. Elle n’est cependant atteignable qu’en mode économique et en ville. Par ailleurs, l’extraction des batteries pour la recharge n’est pas une mince affaire. Nous vous conseillons plutôt de brancher directement le scooter.

Avec un prix de vente fixé à 4 799 euros, rabaissé à 4 302 euros avec la prime écologique, il s’affirme comme un excellent rapport qualité/prix. Retrouvez son essai complet sur Frandroid.

Nerva Exe Le gros 125cc endurant

Si vous cherchez un GROS scooter électrique 125cc, la société espagnole Nerva a quelque chose pour vous : le Exe. Ce dernier a de nombreux avantages, à commencer par le confort. La selle est vraiment confortable et le coffre permet de stocker deux casques. Rouler avec un passager ne sera d’ailleurs pas un problème.

Le comportement sur route et la conduite sont exemplaires : le Exe se faufile facilement partout malgré son gabarit. Le scooter est doté d’un moteur brushless de 9 kW, allant jusqu’à 12 kW en pic. Il pourra atteindre les 125 km/h en mode Sportif. On saluera aussi les très agréables suspensions et le freinage régénératif parfaitement efficace. Quant à l’autonomie du Nerva Exe, elle peut atteindre 150 km en mode Eco, une excellente performance, rare sur le marché. Le Nerva EXE se charge en utilisant une prise standard type 2, ce qui simplifie la recharge sur une borne publique. Malheureusement, celle-ci n’offre pas de charge rapide et se contente d’une puissance de 1,8 kW.

Ce scooter n’est cependant pas dénué de défauts, à commencer par une mauvaise connectivité. Il ne dispose pas d’application dédiée, et son écran embarqué n’intègre pas de navigation.

Notre test complet du Nerva Exe est disponible à la lecture.

BMW CE 04 Le nec plus ultra

8 /10 Fiche produit Voir l'essai Le design futuriste

Le design futuriste Son adaptation de conduite

Son adaptation de conduite Très endurant Trop cher

BMW avait déjà impressionné le marché avec son C Evolution et désire maintenant asseoir sa domination avec ce nouveau modèle. Le CE 04 donne dans un design futuriste avec un aspect très ramassé. Cette architecture très particulière permet un plus grand confort, que ce soit pour le conducteur ou bien pour son passager, de manière à ce qu’ils n’aient aucune sensation d’inconfort.

Malgré sa construction atypique, vous n’avez aucun souci lors de votre installation. Pour ce qui est de la conduite, la prise en guidon est assurée grâce à un centre de gravité très bas. Le 0 à 50 km/h, atteints en 2,6 secondes, confirme des accélérations foudroyantes et une vivacité de tous les instants en dehors de la ville. La pointe de vitesse s’affiche à 120 km/h, mais les différents modes de conduite offrent aussi de bonnes performances en ville.

Pour ce qui est de l’autonomie, la batterie dispose d’une capacité de 8,5 wKh. Elle permet ainsi de tenir 130 kilomètres, surtout en utilisant les modes adéquats. Côté charge, il vous suffit de 4 h 20 pour être à 100 %. Il est toutefois nécessaire de faire attention, car avec les 55 kg affichés, une solution amovible n’est pas possible.

Le scooter électrique se paie au prix fort, avec un tarif affiché à 12 150 euros. Même si l’équipement de série est de haut niveau, ce n’est pas suffisant pour en profiter pleinement. Avec la charge rapide, vous devez ajouter au minimum 1 240 euros. Il n’en reste pas moins que la BMW CE 04 est l’un des meilleurs scooters pour les personnes vivant en banlieue.

La lecture de notre test du scooter électrique est vivement recommandée si vous êtes intéressés.

Ray 7.7 L'expérience haut de gamme

La marque Ray Electric lance aussi son scooter électrique équivalent 125 cc. En l’occurrence, le Ray 7.7, nommé d’après la puissance de la batterie, est un véhicule haut de gamme comme le Silence S01 Plus. Cela commence par un design de grande qualité avec une apparence assez unique sur le marché. Les finitions sont bonnes et la stabilité au sol confortable. Le scooter prend aussi en charge un passager.

En conduite, sachez tout d’abord que le Ray 7.7 se démarre par le biais d’une clé traditionnelle. Le scooter est aussi doué en ville que sur les routes rapides. Il dispose d’une bonne accélération, réalisant le 0 à 50 km/h en 2,8 secondes. Si la conduite générale est agréable, notre test révèle l’omniprésence du frein régénératif qui peut altérer votre expérience de conduite. Le Ray 7.7 s’offre une vitesse de pointe à 125 km/h, mais surtout une maniabilité de tous les instants.

L’une des grosses forces du Ray 7.7 se cache aussi dans sa batterie. Le constructeur promet une endurance de 150 kilomètres dans le mode « City ». Lors de notre essai, nous avons constaté une endurance d’une centaine de kilomètres en fonction de votre usage. Par contre, la batterie n’étant pas amovible, il est nécessaire de passer par une prise C13 pour le domicile ou bien une CSS de type 2 pour les bornes publiques.

Toutefois, le frein principal à l’achat du véhicule reste son prix élevé. Comme évoqué plus haut, le Ray 7.7 est un scooter électrique 125 cc haut de gamme. Celui-ci est commercialisé au prix de 9 980 euros. S’il est bien équipé de série, le maigre bonus écologique de 900 euros n’apporte que peu pour vous inciter à l’achat.

Notez que le test complet du Ray 7.7 a été réalisé sur Frandroid et que notre rédaction vous recommande le scooter.

Comment choisir un scooter électrique 125 cc ?

Quel permis de conduire pour un scooter électrique 125 cc ?

Afin de pouvoir conduire de tels véhicules, la législation française est naturellement très spécifique. Il est possible de l’obtenir en formation initiale, ou bien en équivalence. Dans ce dernier cas, il est nécessaire d’être en possession au minimum d’un permis A1. Pour l’obtenir, quelques conditions sont à remplir : il faut avoir le permis B depuis au moins deux ans, plus de 16 ans et compléter cela par une formation de 7 heures dans une moto-école. Ces formations sont organisées sur une seule journée et coûtent environ 300 euros.

Si vous avez plus de 16 ans, vous pouvez aussi le passer directement. Il faut alors passer le code motocyclette et l’épreuve pratique de conduite.

Quelles sont les aides financières possibles ?

Comme la plupart des véhicules électriques, les scooters bénéficient d’aides à l’achat et de divers bonus :

pour une puissance de moins de 2 kW : 100 euros dans la limite de 20 % du prix d’achat

pour une puissance de 2 kW ou plus : 900 euros dans la limite de 27 % du prix d’achat

Outre cette prime nationale, des aides locales peuvent s’appliquer. Vous pouvez ainsi toucher 400 euros de bonus à la mairie de Paris, et 200 euros de celle de Nice.

Pour les professionnels, des offres plus intéressantes existent, mais elles dépendent de votre situation précise.

