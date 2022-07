La démocratisation des scooters électriques équivalents 125 cc s'accélère, avec de nombreux modèles qui arrivent sur le marché. Malheureusement, peu d'entre eux offrent une autonomie et des performances dignes de ce nom. Silence se démarque de la concurrence avec le S01 Plus (ou S01+), modèle qui frôle la perfection tant son autonomie, ses performances et sa tenue de route sont excellentes.

La marque Silence Mobility ne vous dit peut-être rien pour l’instant, mais le constructeur espagnol est en train de conquérir le marché européen à toute vitesse. Il faut dire que son modèle phare, le S01, a tout pour plaire : équivalent 125 cc, autonomie de 130 km, batterie à roulettes, vitesse de pointe de 100 km/h. Seat le vend même sous sa propre marque, le rendant encore plus populaire sur les routes européennes.

Mais comme si cela ne suffisait pas, Silence l’a décliné en une version encore plus haut de gamme et sportive, le S01 Plus. Celui-ci est non seulement plus performant que la version standard S01 Connected, il est également plus confortable, grâce à sa selle plus moelleuse, ses amortisseurs ajustables et ses freins à disques sports. Ces améliorations ont toutefois un prix, puisqu’il s’affiche avec un surplus de 1 000 euros par rapport à la version Connected.

Fiche technique

Modèle Silence S01 Plus Cylindrée Équivalent 125 Puissance du moteur 7.5 kW Couple maximal 165 Nm Nombre d'assistances 3 Technologie de la batterie Li-Ion Autonomie indiquée 133 km Temps de recharge annoncé 360 minutes Batterie amovible Oui Nombre d'emplacements de batteries 1 Poids de la batterie 41 kg Bluetooth Non GPS Non Écran Electronique Oui Dimensions 131,3 x 70,5 x 200 cm Permis A1 Couleur Gris Fiche produit Voir le test

Ce test a été effectué à partir d’un modèle prêté par Silence Paris Etoile.

Silence S01 Plus Design

Le Silence S01 Plus reprend les dimensions de 202 x 72,2 x 119 cm et les courbes racées du S01 tout en y apportant une touche de sportivité, avec notamment l’ajout de liserés rouges autour des jantes et des surpiqûres rouges sur la selle. La version « plus » limite en revanche le choix de couleur au gris Graphite+, certes sobre et sportif, mais peut-être un poil triste. On y retrouve toujours un éclairage full LED, composé à l’avant d’un phare circulaire au centre complété par des chevrons latéraux, ainsi que d’une fine barre rouge à l’arrière, entourée des clignotants et surmontée du feu stop.

À ce prix, on est en droit d’attendre des finitions irréprochables, et le S01 Plus ne déçoit pas. Les matériaux sont solides et durables et les alignements sont exemplaires. Même en ouvrant la selle, on ne constate aucun jeu, malgré le fait que celle-ci soit d’une taille pharaonique. Elle peut ainsi accueillir aisément deux adultes dans un confort remarquable, avec une vraie place passager légèrement surélevée. L’espace sous la selle peut quant à lui loger deux casques et mêmes quelques petites affaires, ce qui relève de l’exploit sur un scooter électrique. Silence a en effet eu la bonne idée de placer la gigantesque batterie beaucoup plus bas, en lui conférant une poignée et des roulettes, permettant de la déplacer comme une vulgaire valise cabine.

Vous l’aurez donc compris, passager et conducteur seront confortablement installés sur le S01 Plus. Le premier profite notamment de barres de maintien discrètement intégrées au carénage et de repose-pieds escamotables presque invisibles. Le conducteur n’est pas en reste, puisqu’il bénéficie d’un guidon bien pensé : on retrouve sur la gauche les clignotants, malheureusement sans retour automatique, le klaxon, et les appels de phares. Sur la droite, Silence a disposé le commutateur de warning et des feux, qui ne sont étonnamment pas automatiques, un sélecteur de mode de conduite et un bouton info, permettant de faire défiler les données affichées à l’écran, comme la vitesse moyenne et la température du moteur et de la batterie.

Ce dernier est d’ailleurs très lisible, même en plein soleil, bien que l’on regrette que le pourcentage de batterie restante prenne plus de place à l’écran que la vitesse. Les informations proposées sont toutefois riches, avec notamment un calcul de l’autonomie restante, la température extérieure, l’heure, la jauge d’énergie, en plus de celles mentionnées plus haut. Enfin, une fonction bien pensée permet d’ouvrir la selle en serrant les deux leviers de freins à l’arrêt, évitant ainsi d’avoir à couper le contact ou de manipuler la clé.

Point important, le Silence S01 Plus est l’un des rares scooters à proposer une molette permettant d’ajuster l’éloignement des manettes de freins et ainsi éviter des crampes aux doigts. La position de conduite est d’ailleurs excellente : non seulement le conducteur a de la place pour les jambes, il est bien installé et les commandes sont facilement accessibles. Le scooter est également doté en standard de deux prises USB et d’un crochet, bien qu’il lui manque un vide-poche pour y ranger son téléphone pendant la recharge.

Silence S01 Plus Application

Le Silence S01+ est bien entendu connecté, grâce à l’application My Silence. Celle-ci permet de localiser le deux-roues, de consulter l’autonomie et la charge restante, mais aussi de le démarrer et d’ouvrir la selle, autorisant ainsi une conduite entièrement sans clé. Enfin, pour les plus étourdis, il est possible de faire sonner le scooter ou de déclencher les feux de détresse pour le retrouver facilement.

Silence S01 Plus Conduite

La principale promesse du S01+ est bien évidemment la performance, et force est de constater que l’engin ne déçoit pas. Il abat le 0 à 50 km/h en 2,8 secondes, seulement 0,2 de plus que le fameux BMW CE04, référence en la matière. Les trois modes de conduite proposés sont particulièrement bien adaptés : Le mode Eco combine accélérations douces, une vitesse maximale de 70 km/h et un freinage régénératif pour maximiser l’autonomie. City est le mode par défaut et plafonne à 80 km/h, avec des accélérations modérées, ce qui est parfait pour le périphérique parisien. Ce mode a la particularité de désactiver le freinage régénératif pour ne pas faire surchauffer la batterie. Enfin, le mode Sport révèle tout le potentiel de l’engin, avec une vitesse maximale relevée à 100 km/h tout en conservant le freinage régénératif. Il permet également de bénéficier de la fonction push to pass, offrant un boost de puissance pendant 30 secondes pour atteindre les 110 km/h compteur. Qui dit fortes accélérations dit également freinage puissant, ce qui est heureusement le cas sur le S01+, qui s’avère encore meilleur que la version standard. Mais toujours pas d’ABS.

Bien qu’il soit sportif, le S01+ est aussi extrêmement confortable : Les amortisseurs gomment sans difficulté les rebonds des pavés parisiens, préservant ainsi votre dos. Malgré son poids de 140 kg, il reste maniable et stable, même à haute vitesse, et ne pose aucun problème pour se faufiler dans le trafic, notamment grâce aux rétroviseurs qui ne dépassent que très peu. Ces derniers offrent d’ailleurs une excellente visibilité, ce qui est capital sur voie rapide.

Une fois le trajet terminé, le stationnement du S01+ est grandement facilité par la marche arrière proposée de série. La béquille latérale se déploie facilement pour maintenir le scooter en place lors d’arrêts express, et la centrale maintient quant à elle le deux-roues de manière très stable, lui évitant ainsi de bouger ou tomber.

Silence S01 Plus Autonomie et recharge

Vous l’aurez compris, le principal élément différenciateur de Silence est le format « trolley » de la batterie. Celle-ci est facilement extractible grâce à son manche télescopique et ses roulettes intégrées et peut-être branchée n’importe où sans encombre. Bien qu’elle pèse 40 kg, elle ne demande que peu d’effort pour être déplacée, contrairement à la plupart des batteries qui requièrent des bras musclés pour s’extraire de leur logement. On regrette cependant qu’elle soit verrouillée par une serrure tubulaire, qui demande d’utiliser une clé supplémentaire pour l’extraire.

Pour charger la batterie, nul besoin d’adaptateur ou d’autres accessoires encombrants : la batterie du Silence S01+ intègre un transformateur et utilise une prise C13 standard, permettant ainsi d’utiliser un câble d’alimentation d’écran ou d’ordinateur et ainsi la brancher au bureau. La recharge est d’ailleurs à l’image de la marque, silencieuse, puisqu’aucun bruit de ventilation n’est audible, contrairement à l’écrasante majorité des scooters électriques du marché. Il reste bien entendu possible de brancher directement le deux-roues sur une prise secteur, en utilisant le même câble C13 standard qui se connecte sous la selle et passe par l’encoche prévue à cet effet, permettant de maintenir la selle fermée lors de la recharge.

Peu importe le mode de branchement, il faut compter 6 à 8 heures pour une charge complète. Bien que cela puisse sembler long, il faut garder en tête que Silence annonce une autonomie WMTC de 133 km. Cette estimation se révèle assez juste, puisque nous avons parcouru plus de 100 km sur une seule charge, en alternant entre modes Sport, City et Eco. Le principal reproche relève plutôt d’un choix d’affichage, puisque le scooter estime l’autonomie restante à 0 km dès qu’il passe sous la barre des 10 %, générant par la même occasion un stress de ne pas arriver à destination. Espérons que ce défaut sera corrigé par une prochaine mise à jour, même s’il est fort à parier que Silence a volontairement choisi d’arrêter de calculer l’autonomie restante lorsque la batterie est trop faible. Précisons que les performances ne sont pas trop limitées même lorsque l’accumulateur est déchargé, ce qui est appréciable pour rentrer chez soi tranquillement.

Enfin, le S01+ intègre une batterie auxiliaire, permettant à certaines fonctions du scooter de continuer à fonctionner même lorsque l’accumulateur est absent.

Silence S01 Plus Prix et disponibilité

Le S01+ est indéniablement un modèle haut de gamme et n’est donc pas le plus abordable de sa catégorie. Il est ainsi affiché à 8 290 euros, hors bonus écologique, soit 1 000 euros de plus que la version « Connected. » Ce prix est cependant acceptable au vu des performances, des finitions et du confort de l’engin, mais aussi des améliorations par rapport à la version standard.

Le deux-roues est éligible à un bonus national de 900 euros, une remise de près de 11 %, sans compter la prime de 1 500 euros réservée aux professionnels en Ile-de-France.

En termes d’équipement, le S01+ est livré avec une bulle mi-hauteur, des pneus Pirelli, des amortisseurs réglables, des freins sports et une selle confort. Il faudra cependant mettre la main au portefeuille pour y ajouter des accessoires, comme un support smartphone ou un éventuel top-case, même si celui-ci n’est pas indispensable au vu de l’espace sous la selle.