Comme l'automobile, le monde du deux-roues se tourne aussi vers l'électrique et les fabricants de scooters sont déjà nombreux à proposer des modèles 100 % électriques. Voici une sélection des meilleurs scooters électriques.

Le top 3 des meilleurs scooters électriques

Dans les grandes villes, souvent embouteillées, le scooter est, avec le vélo électrique, le meilleur ami de ceux ne voulant pas rester coincés des heures dans les bouchons. Facile d’utilisation, pratique avec son rangement sous la selle et surtout dénué d’embrayage et de vitesses par rapport à une moto, le scooter électrique a le vent en poupe.

Comme pour la voiture, le marché du scooter est pour le moment essentiellement composé de modèles thermiques. Mais la transition est nettement plus simple dans ce domaine, ou du moins plus rapide. Un deux-roues est techniquement moins complexe qu’une voiture, et surtout moins normé par le législateur. Les limites d’autonomie sont aussi plus faciles à accepter que sur les meilleures voitures électriques. Vous avez déjà en tête un modèle ? Rendez-vous sur notre comparateur des scooters électriques.

Le deux-roues thermique est une technologie en sursis qui finira par être interdite. La France évoque 2040, mais il y a fort à parier que les grandes villes passent une interdiction bien plus tôt. La solution, c’est peut-être de se tourner vers un scooter 100 % électrique. Et nous allons le voir, il y a du choix. Pour les Parisiens et Parisiennes, l’investissement est très intéressant puisque le stationnement des deux-roues thermiques est payant.

Dans ce dossier, nous avons choisi de classer les différents scooters électriques en trois catégories, à savoir les équivalences 50 cm3, les équivalences 125 cm3, et les scooters trois-roues électriques. Comme nous allons le voir parmi les véhicules proposés, malgré la présence de certains scooters électriques plutôt dynamiques, il n’y a pas encore d’équivalence 300, 400 ou même 500 cm3 comme pour les modèles thermiques.

Quel scooter électrique 125 cm3 choisir ?

Sur un scooter électrique équivalent 125 cm3, il y a globalement plus d’autonomie, puisque la majorité dépasse assez largement les 100 kilomètres de rayon d’action. Tandis que certains avoisinent même les 200 kilomètres, voire plus, comme le Rider NG qui peut théoriquement parcourir jusqu’à 260 kilomètres avec une seule charge. Rendez-vous sur notre guide complet dédié aux scooters électriques 125 cc.

A contrario des 125 cm3 thermiques, qui peuvent atteindre environ 120 km/h en vitesse maximale, les électriques sont pour beaucoup limités à 90 km/h, voire 70 km/h pour certains. De temps à autre, un modèle peut grimper à 100 km/h. Notre comparatif des scooters électriques à très grand format peut vous être utile.

Silence S01 Plus Le meilleur scooter électrique

Sur le secteur des scooters électriques, la concurrence se fait de plus en féroce. Le constructeur espagnol Silence Mobility prend une place de plus en plus importante en Europe. Le Silence S01 Plus est un véhicule très haut de gamme s’affichant au prix de 8 290 euros.

Dans la construction, il s’agit d’un scooter aux lignes sportives. Surtout le S01 Plus ne déçoit pas au niveau des finitions. Au niveau de l’assise, il est possible d’accueillir un passager, sans que celui-ci ne se contorsionne. Sous le siège, se trouve suffisamment d’espace pour que des affaires soient rangées.

À l’usage, le scooter électrique 125 cc fonctionne avec l’application My Silence. Celle-ci permet à l’usager de localiser le deux-roues, consulter l’état de la batterie, mais aussi de le démarrer sans clé. Le tableau de bord est aussi lisible, même en plein soleil. Il offre tout le panel d’informations utiles au conducteur.

Un dernier mot sur la conduite offerte par le scooter Silence. Sa vitesse est limitée à 100 km/h et il abat le 0 à 50 km/h en à peine 2,8 secondes. Outre la vitesse, le S01 Plus dispose d’un freinage efficace. Enfin, la batterie est aussi de haut niveau. Certes elle pèse 40 kg mais elle est facilement transportable. Elle atteint les 133 kilomètres ce qui est de haut niveau sur secteur. Il faut tout de même 6 à 8 heures de charge pour qu’elle soit à 100 %.

Ce scooter électrique est certes cher, mais il constitue la référence absolue du marché. Notre test du Silence S01 Plus est disponible à la lecture pour en apprendre plus.

Vitesse maximale : 110 km/h

: 110 km/h Autonomie : jusqu’à 133 kilomètres

: jusqu’à 133 kilomètres Recharge complète : 6 heures (sur une borne de recharge)

: 6 heures (sur une borne de recharge) Passager à l’arrière : oui

: oui Prix : 8290 euros



Super Soco CPx Le scooter polyvalent

Dans la catégorie des équivalents 125 cm3, le Super Soco CPx est un produit de grande qualité. Le scooter électrique développe une puissance de 6 kW lui permettant d’atteindre la vitesse maximale des 90 km/h. En conduite, malgré son design sportif, le scooter propose des accélérations modérées avec une excellente tenue de route. Même s’il est pensé pour la ville, le Super Soco CPx souffre d’un manque de maniabilité à cause d’un rayon de braquage trop moyen. Un défaut assez remarquable dans la circulation interligne au cœur de l’agglomération parisienne.

Toutefois, le véhicule est un parfait compagnon du quotidien. D’abord grâce à sa conduite, mais aussi sa construction. Le Super Soco CPx supporte deux passagers, mais aussi de l’espace pour un rangement. Le destrier se distingue aussi par sa bonne autonomie. La version contenant deux batteries permet d’atteindre une endurance de 140 kilomètres. Sur une prise secteur, la recharge prend au total trois heures. En plus de ses qualités, le scooter est l’un des plus abordables en termes de prix.

Lisez notre test complet du Super Soco CPx pour vous faire un avis sur ce scooter électrique.

Vitesse maximale : 90 km/h

: 90 km/h Autonomie : jusqu’à 150 kilomètres

: jusqu’à 150 kilomètres Recharge complète : 4 heures (sur une borne de recharge)

: 4 heures (sur une borne de recharge) Passager à l’arrière : oui

: oui Prix : 3890 euros



Segway eScooter E300SE Performant à petit prix

Segway est l’une des références dans le domaine de la mobilité urbaine. L’eScooter E300SE est un scooter électrique équivalent 125 cc aux lignes un peu futuristes même si ce dernier n’est disponible qu’en noir. Il possède des roues de 12 pouces le rendant assez bas. Les finitions sont excellentes offrant une réelle sensation de solidité. Le confort d’assise pour le conducteur et son passager est un peu moins agréable même si le scooter se conduit aisément.

Sur la route, le scooter électrique possède 3 modes de conduite pour s’adapter à votre rythme. Retenez qu’avec le mode Sport, il est possible de pousser l’eScooter E300SE jusqu’à sa vitesse maximale de 105 km/h. De manière générale, les accélérations sont très bonnes et la tenue de route irréprochable. Le freinage est aussi au niveau pour offrir un joli confort de route. Que ce soit à la ville ou en dehors, le scooter 125 cc se montre tout à fait capable.

Nous avons quelques réserves sur la gestion de l’autonomie dans les routes à voie rapide. Celle-ci a une vilaine tendance à descendre en flèche et la réduire de moitié. En ville, vous pouvez compter sur 85 kilomètres sans problèmes. Pour la recharge, si vous souhaitez charger les batteries chez vous, il faudra le faire une à la fois. Un vrai retard de la part de Segway sur la concurrence. Chaque batterie prend 3 heures pour être à 100 %.

Au global, le Segway eScooter E300SE est un très bon scooter électrique 125 cc notamment grâce à une application maison bien utile au quotidien. Pour un prix de 4799 euros sans bonus écologique, c’est le produit idéal pour avoir de belles performances à petit prix. Notre essai du Segway eScooter E300SE est disponible à la lecture pour en apprendre plus.

Vitesse maximale : 105 km/h

: 105 km/h Autonomie : jusqu’à 85 kilomètres

: jusqu’à 85 kilomètres Recharge complète : 6 heures (sur une borne de recharge)

: 6 heures (sur une borne de recharge) Passager à l’arrière : oui

: oui Prix : 4 799 euros



Les scooters électriques équivalents 50 cm3

C’est dans cette catégorie que vous aurez le plus de choix. En France, il y a actuellement environ 80 scooters électriques équivalents 50 cm3 proposés chez différents constructeurs. Si le marché est principalement composé de véhicules issus de fabricants chinois, les marques européennes proposent aussi des modèles électriques. Le revers de la médaille, c’est qu’ils sont évidemment un peu plus chers. Dans notre comparatif des scooters électriques pour la ville peut être utile dans votre recherche.

À noter que selon votre usage, il peut être vraiment intéressant d’envisager l’option vélo électrique. Ces derniers ont des avantages certains si vos trajets sont effectués dans des centres-villes denses. On vous en dit plus dans notre guide vélos électriques.

Cela peut s’expliquer par une meilleure qualité de fabrication et des prestations plus convaincantes, mais ce n’est pas forcément toujours le cas, l’univers du deux-roues chinois a bien changé en quelques années, et aujourd’hui certains modèles n’ont rien à envier à certains constructeurs européens réputés en matière d’équipements, de finitions et de prestations routières. La plupart de ces scooters électriques bénéficient d’une batterie amovible permettant, une fois stationnés, de récupérer la batterie et de l’emmener chez soi pour la recharger sur une prise secteur.

Niu NQi Sport 50 Le meilleur rapport qualité/prix

Homologué dans la catégorie des équivalents 50 cm3, le Niu NQi Sport reçoit un moteur électrique de l’équipementier Bosch. Capable de développer 1800 watts de puissance, le moteur est intégré à la roue arrière. En vitesse de pointe, le Niu NQi Sport peut atteindre jusqu’à 45 km/h.

Composée de 170 cellules lithium-ion fournies par des équipementiers tels que Panasonic, LG ou Samsung, la batterie du Niu NQi Sport totalise 1,74 kWh de capacité. De quoi autoriser jusqu’à environ 80 kilomètres d’autonomie selon les données communiquées par le constructeur. Amovible, elle ne pèse que dix kilos et peut être retirée puis transportée facilement grâce à sa poignée ergonomique. Cette batterie est garantie deux ans par le constructeur. Le scooter bénéficie également d’un petit espace pour ranger un casque, ce qui ni courant, dans l’univers des scooters électriques 50 cc.

Notre test complet du scooter électrique Niu NQi Sport dans sa version 50 cc.

Vitesse maximale : 45 km/h

: 45 km/h Autonomie : jusqu’à 80 kilomètres

: jusqu’à 80 kilomètres Recharge complète : 7 heures

: 7 heures Passager à l’arrière : oui

: oui Prix : 2999 euros



Super Soco CU-X Le scooter parfait pour la ville

Vous êtes à la recherche d’un scooter électrique parfait pour la ville ? Le Super Soco CU-X est peut-être le modèle qu’il vous faut. Ne vous fiez pas à son design réduit, les finitions de ce scooter sont irréprochables. Il est tout simplement taillé pour la conduite urbaine, notamment grâce à une construction solide.

La mise en place est confortable à condition de ne pas mesurer plus de 1,80 m. Le scooter est aussi capable de supporter la présence d’un passager, en faisant doublement attention en conduite. En effet, la roue arrière de 12 pouces est susceptible de frotter le carénage sur le passage de certains ralentisseurs. L’espace sous la selle est assez réduit, n’offrant que trop peu d’espace pour ranger des affaires.

La conduite est idéale pour la ville avec une réactivité de tous les instants. Le freinage est lui aussi suffisamment nerveux pour répondre à vos demandes. Côtés points négatifs, on regrettera la mise sous option d’un connecteur, facturé à 209 euros, ainsi que l’autonomie, assez basse si vous l’utilisez normalement. Comptez environ 50 kilomètres.

En bref, c’est tout de même un excellent scooter électrique équivalent 50cc dont vous pourrez retrouver le test ici.

Vitesse maximale : 45 km/h

: 45 km/h Autonomie : jusqu’à 80 kilomètres

: jusqu’à 80 kilomètres Recharge complète : 3,5 heures (sur une borne de recharge)

: 3,5 heures (sur une borne de recharge) Passager à l’arrière : oui

: oui Prix : 2690 euros



Segway eScooter E125S Le scooter 50cc haut de gamme

7 /10 Fiche produit Voir le test Le design et la finition irréprochables

Le design et la finition irréprochables L'ABS

L'ABS Une conduite nerveuse mais maîtrisée Assez cher face à la concurrence

Ne vous fiez pas à sa nomenclature trompeuse. Le Segway eScooter E125S est bel et bien un scooter électrique 50 cc. Celui-ci se veut haut de gamme dans sa conception. D’abord parce qu’il est personnalisable à souhait, mais aussi grâce à la qualité de ses finitions. C’est l’un des scooters les plus généreux en termes de taille avec une position de conduite très confortable.

La connectivité proposée par le scooter électrique Segway est à saluer. Il est possible de le démarrer par une clé, une télécommande ou bien en Bluetooth via l’application. Le scooter propose trois modes de conduite via le moteur 3000 W. Ce dernier se révèle être très stable et maniable. Le freinage est aussi excellent avec la présence de l’ABS.

Pendant notre test, nous avons pu mesurer une autonomie complète autour de 70 kilomètres. La recharge est plutôt longue puisqu’il faut le faire batterie par batterie. Surtout, le scooter électrique est cher avec un tarif de départ à 3890 euros. Heureusement, ce dernier est bien équipé. Notre test du Segway eScooter E125S est disponible à la lecture pour en savoir plus.

Vitesse maximale : 45 km/h

: 45 km/h Autonomie : jusqu’à 70 kilomètres

: jusqu’à 70 kilomètres Recharge complète : 7 heures

: 7 heures Passager à l’arrière : oui

: oui Prix : 3890 euros



Les scooters électriques à trois roues

Comme pour les scooters thermiques, certains fabricants proposent des scooters électriques trois roues en équivalence 50 ou 125 cm3. Il y a principalement des modèles avec deux roues avant, mais il y a aussi des modèles avec deux roues à l’arrière, réservés aux entreprises principalement. La partie arrière est élargie pour notamment intégrer un coffre et effectuer des livraisons.

Rider 3RS Le plus équilibré des trois roues

Nous avons hésité dans cette catégorie avec le Doohan iTank 125, mais nous avons préféré nous tourner vers le Rider 3 RS, un scooter dont la protection semble plus en adéquation avec l’usage que pourraient en avoir les clients, c’est-à-dire ne pas se contenter de la ville. Classé dans la catégorie des 125, le trois-roues électrique de Rider est animé par un moteur intégré dans la roue arrière. Développant 3 kW de puissance, celui-ci autorise jusqu’à 70 km/h de vitesse de pointe.

Le Rider 3RS est alimenté par deux packs batteries lithium-ion. Chaque pack cumule 2,4 kWh de capacité, soit 4,8 kWh pour les deux. Situées sous le plancher du véhicule, les deux batteries sont amovibles et il faudra compter environ 5 heures pour une charge complète.

Vitesse maximale : 70 km/h

: 70 km/h Autonomie : jusqu’à 160 kilomètres

: jusqu’à 160 kilomètres Recharge complète : 5 heures

: 5 heures Passager à l’arrière : oui

: oui Prix : 6749 euros



Doohan iTank 50 3 roues pour le prix de 2

Fiche produit Le tarif attractif

Le tarif attractif Taillé pour la ville

Taillé pour la ville Mais une autonomie un peu faible

Fournie par l’équipementier allemand Bosch, la motorisation qui anime le Doohan iTank 50 est intégrée à la roue arrière. Celle-ci développe jusqu’à 1490 watts de puissance nominale et 2350 watts en crête avec un couple allant jusqu’à 128 Nm. Homologué dans la catégorie L1e, le Doohan iTank 50 autorise jusqu’à 45 km/h de vitesse maximale, ce qui en fait un engin plutôt adapté à un usage urbain.

Amovible, la batterie qui alimente le Doohan est équipée de cellules fournies par le japonais Panasonic. Cumulant 1,56 kWh de capacité énergétique, elle assure 70 kilomètres d’autonomie en mode « Eco » et 45 en mode « Sport ». En option à 1000 euros, un second pack peut être acheté pour une autonomie totale allant jusqu’à 140 kilomètres. La batterie se recharge sur une simple prise de courant domestique. Comptez 5 à 6 heures de recharge par pack. Sachez qu’il existe aussi une version en 125 cc.

Vitesse maximale : 45 km/h

: 45 km/h Autonomie : jusqu’à 140 kilomètres

: jusqu’à 140 kilomètres Recharge complète : 5 à 6 heures

: 5 à 6 heures Passager à l’arrière : oui

: oui Prix : 2999 euros



Eccity Model 3 La french touch

Parmi les trois-roues, il y a aussi une PME française, à savoir Eccity Motocycles, qui propose l’Eccity Model 3, un scooter avec deux roues à l’arrière et disponible aussi bien pour les particuliers que les professionnels. Homologué dans la catégorie L3e, en équivalent 125, l’Eccity Model 3 peut être conduit avec un permis A1, A2 ou B.

En matière d’autonomie, le constructeur communique sur 100 kilomètres. Une valeur théorique qui pourra bien évidemment varier en fonction du type de conduite et du profil de la route. Il débute à environ 11 180 euros en France.

Vitesse maximale : 110 km/h

: 110 km/h Autonomie : jusqu’à 100 kilomètres

: jusqu’à 100 kilomètres Recharge complète : 3 heures

: 3 heures Passager à l’arrière : oui

: oui Prix : 11 180 euros



Comment choisir son scooter électrique ?

Quel permis, pour quelle catégorie ?

Les scooters électriques classés dans la catégorie 50 cm3 (aussi appelée L1e) ont une puissance comprise entre 1 à 4000 W. Un moteur électrique brushless est généralement intégré au sein de la roue arrière. La vitesse d’un scooter électrique L1e est limitée à 45 km/h. Ils peuvent être conduits dès l’âge de 14 ans avec un permis AM ou à partir de 18 ans avec un simple permis B.

Contrairement à la catégorie 50 cm3, les scooters électriques 125 cm3 (ou aussi appelés L3e) ont une puissance qui dépasse les 4000 W et une vitesse supérieure à 80 km/h. La conduite de ce véhicule nécessite un permis A1 si sa puissance n’excède pas 11 kW. Pour ce faire, vous devez également avoir au moins 16 ans. Vous pouvez également conduire un scooter électrique ayant une puissance comprise entre 11 et 35 kW en étant titulaire d’un permis A2.

Il est également possible de conduire un véhicule de catégorie L3e en étant titulaire d’un permis B. Mais les réglementations ne seront pas les mêmes. Si vous avez obtenu un permis B avant mars 1980, vous aurez directement une équivalence avec un permis A1. En revanche, si vous avez obtenu votre permis B après mars 1980, et depuis deux ans au minimum, vous ne pourrez conduire un scooter électrique qu’après une formation de sept heures.

Quelles protections faut-il porter à scooter ?

Comme n’importe quel deux roues, un scooter électrique doit être utilisé avec des protections adéquates. D’un point de vue légal, il vous faudra donc un casque homologué ainsi que des gants CE pour le conducteur, comme pour le passager.

Comme pour la voiture, il est obligatoire de disposer avec soi d’un gilet réfléchissant.

Hors du cadre purement légal, nous vous recommandons fortement de porter des vêtements adaptés. Oui, on sait que c’est compliqué en été, mais oubliez donc les tenues légères, espadrilles ou autres tongs sous peine de le regretter amèrement en cas de chute. Faire du scooter en short et t-shirt est une très mauvaise idée en cas d’accident. A minima, investissez dans un blouson adapté et renforcé, ainsi que des chaussures fermées.

Quelles sont les aides pour l’achat d’un scooter électrique ?

Comme la plupart des véhicules électriques, les scooters bénéficient d’aides à l’achat et de divers bonus :

pour une puissance de moins de 2 kW : 100 euros dans la limite de 20 % du prix d’achat

pour une puissance de 2 kW ou plus : 900 euros dans la limite de 27 % du prix d’achat

Outre cette prime nationale, des aides locales peuvent s’appliquer, vous pouvez ainsi toucher 400 euros de bonus à la mairie de Paris, et 200 euros de celle de Nice.

Pour les professionnels, des offres plus intéressantes existent lors de l’achat d’un scooter électrique, mais elles dépendent de votre situation précise.

Quel scooter électrique conduire sans permis ?

Au sein de la réglementation française, il est possible de conduire un véhicule sans permis. En ce qui concerne les scooters, quelques dispositions sont à prendre en compte. Les seuls modèles mis en circulation sont équivalents à un moteur thermique de 50cc. La puissance maximale du scooter électrique sans permis ne doit pas dépasser les 4000 Watts. De plus, la réglementation européenne impose une limitation à 50 km/h maximale.

Quelle est la durée de vie d’un scooter électrique ?

La durée de vie de votre scooter électrique dépend surtout de l’endurance de sa batterie. La plupart des véhicules sont équipés d’un emplacement en lithium. Elles sont conçues pour durer jusqu’à 50 000 km en fonction de votre consommation. Si jamais vous avez envie d’économiser cette dernière, il y a des petits gestes à faire et un entretien complet.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.