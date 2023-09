En quête d'une voiture électrique pas chère ? Grâce au bonus écologique, mais aussi à nos tests sur Frandroid, vous êtes susceptibles de trouver la voiture électrique la moins chère.

Le top des voitures électriques pas chères

Vous envisagez l’achat d’une voiture électrique neuve, mais le budget que vous avez défini pour cette acquisition ne doit pas excéder les 20 000 euros ? Il n’y a pas encore beaucoup de choix sur le marché du véhicule neuf, mais il existe tout de même quelques modèles disponibles sous cette barre symbolique, notamment grâce au bonus écologique de 7 000 euros (pour les ménages dont le revenu de référence par part est inférieur à 14 089 euros) mis en place par le gouvernement. Pour en profiter pleinement, ce ne sont pas les meilleures voitures électriques du marché qui seront à regarder.

Les voitures présentées dans ce dossier se situent sous les 20 000 euros, une fois le bonus écologique déduit. La plupart des véhicules présents au cœur de notre sélection sont des citadines électriques. Pour certaines, en fonction des finitions et des équipements souhaités, le seuil fatidique peut être dépassé. Les clients sont de plus en plus friands de la location avec option d’achat, un système qui consiste à louer la voiture sur des durées allant de trois à cinq ans, en général, et de payer tous les mois une somme prédéfinie pendant cette durée. Une somme qui peut varier en fonction du premier apport, du kilométrage annuel ou encore de la valeur résiduelle de la voiture. Pour d’autres, acheter une voiture électrique sans permis peut être une bonne solution. Celle-ci vous permettra d’investir aussi dans des accessoires tels que des traceurs GPS.

À la fin du contrat de location, deux possibilités s’offriront à vous : racheter la voiture et lever l’option d’achat, ou bien restituer la voiture. Des solutions de financement existent également sans option d’achat, comme la location longue durée par exemple, où il n’y aura pas d’option d’achat en fin de location, seule la restitution sera possible. Nous vous donnerons donc une idée des mensualités pour les autos présentées, tout en sachant qu’elles peuvent très largement varier en fonction des paramètres cités plus haut. Nous vous conseillons aussi de lire notre sélection de voitures au meilleur rapport autonomie / prix.

Dacia Spring Electric 65 (2023) La meilleure voiture électrique pas chère

Vous connaissez forcément Dacia pour ses voitures à l’excellent rapport qualité/prix. Dans le domaine de l’électrique, la marque aussi s’est faite une place notamment avec la Dacia Spring Electric 65. La voiture électrique pas chère apporte quelques améliorations par rapport au modèle précédent notamment au niveau du confort. Elle conserve son look proche du SUV et se révèle être attractive.

Si la position de conduite est haute, celle-ci reste agréable à la longue. Les agréments de conduites sont en amélioration par rapport à la version précédente même si le planificateur d’itinéraires est toujours aux abonnés absents. Toutefois avec un écran tactile de 7 pouces, l’infodivertissement offre quelques éléments supplémentaires dans la voiture.

Sous le capot, la Dacia Spring conserve sa batterie de 27,4 kWh avec à la clé une autonomie autour de 250 kilomètres. On note tout de même un amélioration dans la puissance avec un 0 à 100 km/h effectué en 13,7 secondes. En bref, c’est une voiture électrique pas chère idéale pour les trajets plutôt courts.

Surtout, la version de « Extreme » que nous avons essayée est la mieux dotée, et donc la plus chère. Celle-ci débute à 22 300 euros sans le bonus écologique de 5000 euros déduit. En bref, vous pouvez y investir les yeux fermés. Notre essai de la Dacia Spring Electric 65 est disponible pour en savoir plus.

Dimensions : L x l x h : 3,73 m x 1,58 m x 1,52 m

L x l x h : 3,73 m x 1,58 m x 1,52 m Coffre : 290 litres

290 litres 0 à 100 km/h : 13,7 secondes

13,7 secondes Batterie : garantie 8 ans ou 120 000 km (si capacité inférieure à 70 %)



Volkswagen E-Up! La plus « cossue »

La Volkswagen e-up! a été la première des trois citadines 100 % électriques du groupe Volkswagen à voir le jour. Elle a été lancée en 2013 et disposait, à l’époque, d’une batterie de seulement 18,7 kWh de capacité. Depuis son restylage en 2019, la e-up! a presque doublé la taille de sa batterie avec 36,8 kWh et peut parcourir jusqu’à 260 kilomètres d’autonomie avec une seule charge. Son moteur de 83 chevaux et 212 Nm de couple lui permet d’évoluer en ville et sur réseau secondaire avec une certaine aisance.

Des trois modèles, la Volkswagen e-up! est la plus chère parce qu’elle est aussi la plus « cossue ». L’écart de prix n’est pas significatif néanmoins puisqu’elle démarre à partir de 28 030 euros. Avec un bonus de 5 000 euros, son prix de départ revient à 23 030 euros.

Dimensions : L x l x h : 3,60 m x 1,65 m x 1,49 m

L x l x h : 3,60 m x 1,65 m x 1,49 m Coffre : 250 litres

250 litres 0 à 100 km/h : 11,9 secondes

11,9 secondes Consommation : 14,5 à 16,4 kWh/100 km

14,5 à 16,4 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km (si capacité inférieure à 70 %)

Renault Twingo Electric Une citadine à petit prix

La cousine technique de la Smart Forfour a mis du temps à être présentée, puisqu’il aura fallu attendre 2020 pour que la plus populaire des Renault actuelles soit déclinée en version 100 % électrique. La Twingo Electric bénéficie d’une autonomie d’environ 190 kilomètres selon le cycle mixte WLTP et peut se recharger de 0 à 80 % en une heure sur une borne publique de 22 kW. Le moteur électrique distille 83 chevaux et 160 Nm de couple. Il est alimenté par une batterie d’une capacité de 22 kWh.

Plutôt agile, la Renault Twingo Electric est parfaitement à l’aise en ville pour des trajets quotidiens. Sa vitesse maximale limitée à 135 km/h et sa petite batterie n’en font pas une bonne voyageuse, mais ce n’est pas forcément sa vocation première. Il faut compter à partir de 20 250 euros en prix de départ, hors bonus écologique, ce qui nous amène à un tarif de 15 250 euros avec le bonus de 5 000 euros.

Elle souffre surtout d’un catalogue Renault électrique très chargé. Si toutefois vous vous laissez tenter, nous vous recommandons la lecture de notre test de la Twingo Electric.

Dimensions : L x l x h : 3,62 m x 1,65 m x 1,54 m

L x l x h : 3,62 m x 1,65 m x 1,54 m Coffre : 240 litres

240 litres 0 à 100 km/h : 12,9 secondes

12,9 secondes Consommation : 16 kWh/100 km

16 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km (si capacité inférieure à 70 %)

Citroën Ami La voiture sans permis

Avec son format compact et son design que nous qualifierons de marginal, la Citroën Ami ne passe pas inaperçue loin s’en faut. Celle qu’on appelle communément une voiture sans permis a pour but d’être utilisée en usage urbain, pour ceux ne pouvant ni utiliser les transports en commun, ni des véhicules tels que les vélos.

La voiture est aussi un éloge à la simplicité tant sa construction est des plus épurées. À l’intérieur, le confort de l’Ami est spartiate. Les sièges sont recouverts d’une fine couche de garniture et sont plutôt bien en retrait pour des raisons de sécurité. Bien entendu, ne comptez pas non plus sur une climatisation. C’est une voiture pensée pour la ville qui remplit très bien ses fonctions.

Sur l’asphalte, la Citroën Ami est bridée à 45 km/h. Une limitation qui ne l’empêche pas d’avoir de belles accélérations pour grimper jusqu’à 30 km/h. Du fait de son format compact, la voiture est aussi facile à prendre en main et à conduire. Si vous en avez un usage exclusivement urbain, la Citroën Ami est une bonne voiture électrique pas chère. Celle-ci est disponible dès 7 990 euros. Pour vous en convaincre, lisez notre test du véhicule.



Xev Yoyo La micro citadine

8 /10 Fiche produit Voir le test Un look futuriste

Un look futuriste Généreuse en équipements

Généreuse en équipements Son comportement dynamique Pas de rappel de direction

Ceux à la recherche d’une voiture électrique à mi-chemin entre la Citroën Ami et la Smart Fortwo, la Xev Yoyo est une bonne référence. Elle est certes compacte, mais n’a pas cet aspect « boîte à chaussure » de l’Ami. Au contraire la Yoyo coche la coche du futurisme et est agréable à regarder.

C’est au sein de son habitacle que la différence se fait face aux voitures sans permis traditionnelles. La Xev Yoyo est beaucoup plus agréable pour ses passagers. Les deux sièges sont réglables et surtout recouverts de tissus pour être un peu plus confortables. Cerise sur le gâteau, un écran de 7 pouces est mis en place pour le système d’infodivertissement. Le confort à l’intérieur est une vraie plus-value.

En conduite, la vitesse maximale du véhicule n’est pas bridée. En effet, il y a un mode « D » pour contenir la voiture à 55 km/h toutefois, il est possible de grimper jusqu’à 90 km/h en mode Sport. La Xev Yoyo a un comportement assez vif sur les routes sinueuses. Face à la Citroën Ami, la voiture électrique s’amuse un peu plus à l’extérieur et dans les banlieues.

Une fois le bonus écologique de 900 euros déduit, la voiture électrique s’affiche au prix de 14 990 euros. C’est une voiture électrique pas chère, même si sa tranche tarifaire est un peu plus au-dessus d’autres voitures de même catégorie. Notre test complet de la Xev Yoyo est disponible à la lecture pour en apprendre plus.



Nous vous proposons aussi d'autres guides d'achat concernant les voitures électriques :

Quelles sont les voitures électriques les moins chères ?

Nom du modèle Prix Dacia Spring 19 800 euros Renault Twingo Electric 24 050 euros Leapmotor T03 24 990 euros Next e.GO Mobile e.wave X 24 990 euros Volkwagen E-UP 25 400 euros Smart EQ Fortwo 28 350 euros MG4 28 900 euros Fiat 500 e 29 400 euros Opel Corsa-e 31 700 euros Peugeot E 208 Like 33 000 euros

Comment choisir une voiture électrique pas chère ?

Quelles sont les conditions du bonus écologique ?

Depuis le 1er janvier 2023, le bonus écologique a une nouvelle fois évolué :

Bonus de 5 000 euros pour les ménages achetant un véhicule de moins de 47 000 euros TTC et de moins de 2,4 tonnes

pour les ménages achetant un véhicule de moins de 47 000 euros TTC et de moins de 2,4 tonnes Bonus de 7 000 euros pour les ménages dont le revenu de référence par part est inférieur à 14 089 euros

pour les ménages dont le revenu de référence par part est inférieur à 14 089 euros Bonus de 3 000 euros pour les personnes morales achetant un véhicule de moins de 47 000 euros ;

Pour rentrer plus dans les détails, on vous renvoie vers notre article dédié au bonus écologique.

Quelle type de voiture électrique pas chère choisir ?

Malheureusement, vous n’avez pas l’embarras du choix pour moins de 20 000 euros. Il est hors de question de viser des SUV électriques ou même des breaks luxueux. Ce sont surtout les citadines électriques qui bénéficient d’un bonus écologique très attractif.

Quelle voiture électrique à 100 € par mois ?

Vous êtes à la recherche d’une voiture électrique pas chère en terme de location ? Sur Frandroid, nous avons rédigé une sélection complète des meilleurs modèles disponibles à hauteur de 100 euros par mois. Voici quelques véhicules mis en place :

La Citroën Ami à 19 euros par mois

La Renault Twingo E-Tech à 79 euros par mois

La Dacia Spring à 3 euros par jour

