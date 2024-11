On a essayé la voiture électrique sans permis de Renault : deux fois plus d’autonomie et plus puissante qu’une Citroën Ami

Mobilize Duo // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Il y a encore quelques années, les voitures sans permis étaient assez peu valorisées. Mais les choses ont changé, et elles sont aujourd’hui devenues totalement tendance, voire même carrément cool. Un succès grandissant pour le marché des quadricycles urbains, porté notamment par la Citroën Ami, qui affiche une côte d’amour particulièrement impressionnante. Mais s’il a contribué à dépoussiérer ce segment, le constructeur aux chevrons n’est pas le seul à s’y être lancé, loin de là. La concurrence y est même de plus en plus rude.

Et ce n’est pas surprenant, car selon les spécialistes, l’âge d’or des voitures électriques sans permis ne ferait que commencer. Une aubaine pour les constructeurs, qui sont désormais nombreux à vouloir tenter leur chance. On pense par exemple à Microlino, dont nous avions pu tester l’adorable auto, ou encore à Ligier avec sa Myli made in France. Et il semble que les marques tricolores sont particulièrement friandes de ces autos, puisque le groupe Renault veut aussi avoir le droit à sa part du gâteau.

C’est dans ce contexte qu’il a lancé sa marque Mobilize en 2021 dans le cadre de sa Renaulution. Celle-ci est dédiée aux nouvelles mobilités et elle possède notamment le service d’auto-partage Zity. Lors de sa création, elle lève le voile sur le prototype EZ-1, qui annonce sa première voiture. Celle-ci sera dévoilée lors du Mondial de Paris 2022 sous sa forme quasiment définitive, et sous le nom de Mobilize Duo. Mais il faudra attendre l’édition 2024 du salon parisien pour découvrir la version de série, dans laquelle nous avions pu monter en attendant l’essai.

Modèle Renault Mobilize Duo Dimensions 2,434 m x 1,298 m x 1,456 m Puissance (chevaux) 10 chevaux Niveau d'autonomie Conduite manuelle (niveau 0) Vitesse max 80 km/h Prise côté voiture Type 2 Prix entrée de gamme 9990 euros Prix Fiche produit

Design : une voiture très attachante

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette petite auto ne manque pas d’attirer l’attention ! Nous l’avions déjà remarqué sur le stand de la marque lors du Mondial, mais ce fut aussi le cas durant notre essai. Un effet Renault 5 qui nous a particulièrement frappé, alors que nous avons été gratifiés de sourires et de pouces en l’air tout le long de notre chemin. Et fait assez amusant, de nombreux touristes américains ont été totalement conquis par la petite Duo, eux qui ne cachent pourtant pas leur appétence pour les modèles au gabarit bien plus massif.

Mobilize Duo // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Car la citadine électrique affiche des dimensions riquiqui, avec une longueur de seulement 2,43 mètres pour 1,30 mètre de large et 1,42 mètre de haut. Une petite auto taillée pour la ville, et vous verrez qu’elle s’y sent parfaitement à l’aise, comme nous avons pu le vérifier lors de notre prise en mains. Si la Mobilize Duo est un peu moins cubique que sa rivale de chez Citroën, le constructeur a opté pour une stratégie similaire pour la conception. Certains éléments à l’avant et à l’arrière sont tout simplement identiques.

Cela permet évidemment de réduire les coûts de production, et donc de limiter le prix total du véhicule. C’est aussi pour cette raison que la carrosserie est composée de plastique, ou plus précisément de polymères recyclés, à 60 %. Un matériau que l’on retrouve notamment sur les boucliers, les passages de roues ainsi que les ailes, entre autres. Les surfaces sont quant à elles laissées brutes, dans un souci d’économies bien sûr, mais aussi de durabilité. La petite Duo se destine majoritairement à la ville et à l’auto-partage, ce qui favorise les rayures.

Mobilize Duo // Source : Marie Lizak pour Frandroid

C’est pour cela qu’elle s’habille d’un grain « camo » qui permet de mieux camoufler tous ces petits accrochages du quotidien. Vous noterez qu’il n’y a pas une goutte de peinture sur la micro-citadine, qui peut cependant être personnalisée grâce à un choix de stickers de différentes couleurs. Pour l’heure, il est possible de choisir entre le blanc, le vert et l’orange comme sur notre version d’essai. Il n’est cependant pas exclu que d’autres teintes soient proposées, tandis que les clients professionnels pourront également opter pour des décors personnalisés.

Habitabilité : deux places, et c’est tout !

Comme nous l’avons évoqué un peu plus haut, les dimensions de cette petite Mobilize Duo sont riquiqui. Aussi, il ne faut pas s’attendre à prendre place dans une voiture très spacieuse. D’ailleurs, notre modèle d’essai porte très bien son nom, puisque seulement deux personnes peuvent s’installer à son bord. Le conducteur est positionné au centre du véhicule, ce qui permet de gagner un peu de place de chaque côté de son siège. Et le passager ? Pour mémoire, la Citroën Ami et sa cousine, la Topolino proposent une disposition en quinconce.

Mobilize Duo // Source : Marie Lizak pour Frandroid

De son côté, la Microlino possède une seule et même assise pour que les deux occupants s’installent côte à côte. Quant à la Duo, elle puise quant à elle son inspiration dans sa devancière, la Twizy, qui a quitté le catalogue depuis l’an dernier. De ce fait, le conducteur et son passager sont installés en tandem, l’un derrière l’autre. Une disposition qui a comme intérêt de réduire la largeur de la voiture. On note que l’accès se fait via des portes en élytre qui s’ouvrent à la verticale. En plus d’attirer le regard des passants, cela permet également de prendre moins de place en ville.

Et surtout, cela profite à la sécurité, puisque l’ouverture ne dépasse pas de la place de stationnement, ce qui permet de réduire le risque de collision avec des cyclistes. Un point particulièrement important, au vu du positionnement purement urbain de la voiture. Mais revenons sur l’habitabilité à bord de cette dernière, qui reste évidemment assez réduite. Le conducteur profite d’un siège qui peut s’avancer et se reculer selon une grande amplitude, mais il n’est en revanche pas possible de régler l’inclinaison du dossier. Et il vaudra mieux ne pas avoir de passager trop grand derrière

Mobilize Duo // Source : Marie Lizak pour Frandroid



Car ce dernier risque vite de se retrouver à l’étroit. Heureusement, il peut étendre ses jambes de chaque côté du siège avant. Ce qui n’est toutefois pas vraiment confortable, on vous l’accorde. De plus, l’assise est en plastique, avec seulement un petit rembourrage en tissu, qui améliore un peu l’expérience. Dommage que les rangements soient quasiment inexistants à bord de la voiture, qui ne possède évidemment pas de coffre non plus. Pour en bénéficier, il faudra opter pour la Mobilize Bento, qui perd cependant sa place passager au profit d’un grand rangement à l’arrière.

Infodivertissement : des idées malines

Comme c’est le cas sur la grande majorité des micro-citadines, la Mobilize Duo fait l’impasse sur toute forme de technologie embarquée. Mais ce n’est pas pour autant qu’il n’y a rien à dire sur cette petite surprenante. Elle s’offre quand même les services d’un petit écran, qui fait office de combiné d’instrumentation. Ce dernier affiche toutes les informations importantes pour la conduite, comme la vitesse, bien sûr, mais aussi le niveau d’autonomie et le kilométrage restant. De toute façon, a-t-on vraiment besoin de plus ? Et pas de panique si vous ne pouvez par rouler sans musique.

Crédit : Mobilize

Si la citadine fait l’impasse sur l’autoradio, il vous suffit simplement d’installer votre smartphone sur le support dédié pour retrouver toutes vos applications. Un peu comme sur le concept Citroën Oli ou chez Dacia. Que ce soit pour la navigation ou pour écouter vos chansons favorites. Attention toutefois, car il faudra penser à cocher l’option permettant de profiter de la connexion Bluetooth, facturée 200 euros. Si vous comptiez opter pour une enceinte portable, vous n’aurez malheureusement aucun endroit où la poser, contrairement à la Citroën Ami.

D’ailleurs, vous avez peut-être remarqué qu’il n’y a aucun haut-parleur dans la petite Duo. En fait, c’est la planche de bord qui diffuse la musique de votre téléphone, grâce aux vibrations. Une solution maline et économique. Cette dernière est d’ailleurs plutôt bien pensée, puisque le constructeur l’a conçu pour être utilisée par des conducteurs qui n’ont peut-être jamais utilisé de voiture avant. Les commandes sont simples à identifier et sont toutes sous la forme de boutons physiques.

Mobilize Duo // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Bien sûr, aucune trace d’Apple CarPlay et d’Android Auto, ni d’une quelconque assistance vocale et encore moins d’un planificateur d’itinéraire. En fait, à bord de la Duo, on revient à la conduite pure et dure, presque à l’ancienne.

Cependant, la citadine est tout de même équipée d’une prise USB-C, qui permet de recharger des appareils électroniques deux fois plus rapidement qu’avec un port USB-A standard. À noter également que la voiture est livrée de série avec le pare-brise chauffant de même que la ventilation, tandis que la climatisation est en option de même que le siège chauffant. La voiture est associée à une application permettant de la géolocaliser et de vérifier en temps réel le niveau de batterie restant.

Conduite : un jouet idéal pour la ville

La nouvelle Mobilize Duo est disponible en deux versions, à savoir 45 Neo et 80 Evo, faisant respectivement partie de la catégorie L6e et L7e. La première ne nécessite pas le permis B mais seulement le permis AM et peut être utilisée à partir de 14 ans. Faisant partie des quadricycles légers, sa vitesse de pointe est limitée à 45 km/h. Il est aussi possible d’opter pour la seconde déclinaison, pour laquelle le permis A1 ou B est quant à lui strictement obligatoire, à partir de 16 ans, avec une vitesse limitée à 80 km/h.

Crédit : Mobilize

C’est cette dernière que nous avons pu essayer lors de notre prise en mains, qui nous a emmené dans les ruelles étroites de Rome. Un terrain de jeu idéal pour la micro-citadine, avec sa circulation dense qui nous aura permis de la mettre à l’épreuve comme il se doit. Et nous avons été réellement impressionnés par son aisance à se faufiler partout, ce qui rend la conduite dans ce type de configuration très rassurante. D’autant plus que, contrairement à la Renault Twizy, la Mobilize Duo a le droit à de vraies portes, qui contribuent à cette impression de sécurité.

De plus, elle a aussi le droit à un airbag conducteur de série. Mais là où la petite auto fait très fort, c’est en ce qui concerne son rayon de braquage, affiché à seulement 6,30 mètre. C’est par exemple beaucoup mieux que les 7,2 mètres de l’Ami, et c’est un vrai atout, notamment pour se garer. Il est d’ailleurs possible d’opter en option pour un pack incluant des radars de recul, moyennant 300 euros. Et c’est vrai que malgré sa petite taille, la Duo offre une visibilité assez moyenne à l’arrière, les rétroviseurs étant très petits. On apprécie en revanche la direction très souple qui rend la voiture agile et facile à manœuvrer.

Crédit : Mobilize

Ce qui contraste avec les suspensions, qui sont quant à elles particulièrement fermes, ce qui nuit au confort global, tout comme l’insonorisation très moyenne. Résultat, la voiture devient vite très bruyante à haute vitesse, c’est-à-dire à 80 km/h maximum. Elle n’est d’ailleurs pas à la peine dans le flot des voitures, et accélère rapidement, sans pour autant être un foudre de guerre. Livrée de série avec des pneus quatre saisons, la Mobilize Duo profite d’un châssis convaincant, tandis que le freinage est assuré par des disques à l’avant et à l’arrière.

Autonomie, batterie et recharge

Si la Mobilize Duo fait mieux que sa rivale, la Citroën Ami sur de nombreux points, c’est aussi le cas en ce qui concerne la fiche technique. Notre modèle d’essai embarque une batterie affichant une capacité de 10,3 kWh, contre seulement 5,4 kWh pour sa meilleure ennemie. Et forcément, cela profite à l’autonomie, puisque la voiture peut parcourir jusqu’à 161 kilomètres sur le cyle WLTP. À titre de comparaison, la citadine aux chevrons se limite à 75 kilomètres, tout comme la Topolino.

Mobilize Duo // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Et ce alors qu’elle n’a le droit qu’à une version sans permis, même si une déclinaison plus puissante serait dans les tuyaux. Tout comme le reste des micro-citadines, la Duo fait l’impasse sur la charge rapide en courant continu. Elle peut être rechargée sur une prise classique à la maison, grâce au câble intégré directement à l’avant. Il est aussi possible d’ajouter en option un câble type 2, qui permet de se brancher sur une wallbox, à une puissance maximale de 2 kW.

De quoi passer de 20 à 80 % en 3h25 environ, contre 3h50 sur une prise domestique standard. Malheureusement, le combiné d’instrumentation de la voiture ne permet pas de vérifier la consommation, et nous n’avons donc pas pu la relever de manière précise. Cependant, sur un parcours d’environ 30 kilomètres mêlant 80 % de conduite en ville dans les embouteillages et 20 % de voies rapides, nous avons vidé environ 20 % de la batterie. De quoi vous donner une petite idée.

La consommation officielle (WLTP, qui prend en compte les pertes d’énergie lors de la recharge) est annoncée à 8,8 kWh / 100 km. À titre de comparaison, les voitures électriques démarrent à partir de 12 kWh / 100 km dans le meilleur des cas.

Mobilize Duo // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Mais n’oublions pas que la Mobilize Duo est conçu pour un usage purement urbain, même si elle a le droit de s’aventurer sur des voies un peu plus rapides. L’accès aux routes nationales ou aux périphériques dépend des réglementations locales. Il est donc important de bien vérifier cela si vous avez pour projet d’en acheter une. Enfin, si la micro-citadine est dépourvue de pompe à chaleur et autre charge bidirectionnelle, elle se dote d’un léger freinage régénératif, qui n’est cependant pas réglable.

Prix, concurrence et disponibilité

La nouvelle Mobilize Duo est d’ores et déjà disponible à la commande, avec un ticket d’entrée affiché à partir de 9 090 euros dans sa version 45. Un prix qui prend en compte le bonus écologique de 900 euros, accordé à toutes les déclinaisons de la citadine. Attention toutefois, car il n’est pas exclu que le gouvernement décide de réduire ce montant l’an prochain. Rien n’a encore été annoncé à ce sujet pour le moment.

De son côté, la variante 80 Evo de notre essai démarre à partir de 10 700 euros. Pour mémoire, celle-ci est bridée à 80 km/h, comme son nom l’indique, et elle peut atteindre les 160 kilomètres d’autonomie, comme tout le reste de la gamme.

La concurrence est de plus en plus rude pour la citadine électrique, surtout dans sa version sans permis. Et pour cause, la Duo chasse directement sur les terres de la Citroën Ami, qui démarre quant à elle à partir de 7 990 euros. Une différence d’environ 2 000 euros, mais il faut savoir que cette dernière se limite à seulement 75 kilomètres d’autonomie, tout comme la Fiat Topolino. Celle-ci est quant à elle affichée à partir de 9 890 euros dans sa version d’entrée de gamme. Ce n’est pas tout, car notre modèle d’essai rivalise aussi avec la Ligier Myli.

Mobilize Duo // Source : Marie Lizak pour Frandroid

La citadine made in France coûte quant à elle 11 499 euros, et a le droit à une autonomie de 63 kilomètres dans sa version la moins chère, selon le cycle WMTC, plus « gentil » que le cycle WLTP. Elle se distingue notamment par une dotation plus riche, incluant notamment des sièges en simili-cuir, des vitres électriques et un coffre de 459 litres.

Enfin, la Mobilize Duo peut aussi se frotter à la Microlino, bien que celle-ci affiche un prix nettement plus élevé, puisqu’elle démarre à partir de 17 990 euros. Celle-ci peut parcourir jusqu’à 91 kilomètres dans sa version la moins chère.

Il faut savoir que la citadine française est commercialisée et peut être entretenue dans le réseau Renault. Elle est également disponible en location longue durée à partir de 29 euros par mois pendant 37 mois avec un premier loyer majoré de 2 990 euros. Celui-ci est ramené à 2 090 euros après déduction du bonus écologique de 900 euros. Elle peut aussi être achetée par les entreprises, notamment pour les flottes ou le transport de marchandises dans sa version Bento.