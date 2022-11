La Citroën Ami pourrait doubler sa vitesse de pointe, mais sous conditions

Citroën serait en train de réfléchir à débrider sa petite Ami, afin de proposer une version plus performante, avec une vitesse de pointe à 80 km/h, plus de puissance et plus d'autonomie. Mais cela impliquerait quelques modifications.

Il y a des voitures qui rencontrent un succès aussi soudain qu’inattendu. C’est justement le cas de la Citroën Ami. Car rien ne destinait le petit quadricycle lancé en 2020 à être une véritable réussite, même si sur le papier, ce dernier possède de nombreux atouts.

Sa petite taille, avec une longueur de seulement 2,41 mètres, sa motorisation électrique et surtout son prix, affiché à seulement 6 890 € une fois le bonus écologique déduit. Résultat, selon les chiffres publiés en avril dernier, plus de 20 000 exemplaires avaient déjà été vendus depuis son lancement.

Une nouvelle version

Pour rappel, la Citroën Ami n’est pas considérée comme une voiture à proprement parler, car elle peut être conduite à partir de 14 ans et ne nécessite pas le permis B. Un positionnement similaire à la Renault Twizy 45, à la Microlino Lite ou encore à la Mobilize Duo.

Affichant une puissance de seulement 6 kW, soit l’équivalent de 8 chevaux environ, la petite star de la marque aux chevrons est bridée à 45 km/h. Il s’agit de la vitesse maximale pour les véhicules de catégorie L6e, c’est à dire celle des quadricycles légers qui ne nécessitent alors pas de permis de conduire.

La puissance doit quant à elle être bridée à 6 kW (environ 8 ch), comme le précise le site de Legifrance. Pour mémoire, la batterie affiche une capacité de seulement 5,5 kWh, permettant à l’Ami d’afficher une autonomie de 75 kilomètres selon le cycle WLTP.

Si pour l’heure, la petite Citroën rencontre un vrai succès dans cette configuration, elle pourrait pourtant ne plus rester seule dans la gamme. Les journalistes de l’Automobile Magazine ont en effet eu vent d’un projet à la fois surprenant et très intéressant de la part des équipes de la marque.

Des sources internes chez Citroën, restées anonymes, expliquent en effet que le quadricycle léger, pouvant être conduit avec le BSR pourrait bientôt entrer dans la catégorie L7e juste au-dessus, des quadricycles lourds. Toujours pas une vraie voiture donc, puisque la puissance doit être bridée à 20 chevaux tandis que le poids ne doit pas excéder les 600 kilos. Cette nouvelle variante serait alors en mesure d’atteindre les 80 km/h, bien qu’aucune information n’ait encore été communiquée sur sa puissance.

Permis B obligatoire

Dans le cas où cette nouvelle version verrait le jour, elle nécessiterait alors l’obtention du permis B ou B1 (à partir de 16 ans) pour être conduite. Ainsi, elle rivaliserait avec la Renault Twizy 80 mais également avec l’adorable Xev Yoyo, présente lors du dernier Mondial de l’auto de Paris au mois d’octobre.

Si l’on ne connaît pas encore les caractéristiques techniques de cette future Ami débridée, nul doute que la puissance serait revue à la hausse, de même que l’autonomie. Car qui dit augmentation de la vitesse dit aussi consommation plus importante. Il se murmure justement que les équipes prévoient de remplacer la batterie pour en installer une à la capacité en hausse. Au risque alors d’augmenter fortement le poids de l’engin, actuellement affiché à 482 kilos à vide.

Autre aspect qui devrait également évoluer à la hausse : le prix. Car cette version devra sans doute s’équiper de nouvelles aides à la conduite et éléments de sécurité, comme les airbags, dont l’Ami est actuellement dépourvue, au contraire de la Twizy.

Si elle ne pourra toujours pas circuler sur les autoroutes, dont la vitesse minimale est de 80 km/h, cette variante débridée pourra en revanche accéder à des voies plus rapides, comme le périphérique parisien par exemple, qui lui est aujourd’hui interdit. Il ne reste plus qu’à patienter avant de connaître la date de lancement de cette déclinaison qui devrait sans aucun doute permettre à Citroën d’élargir sa clientèle déjà vaste.

