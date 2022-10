Renault Mobilize Duo : dès 14 ans et autonomie XXL, tout savoir du pire ennemi de la Citroën Ami

Mobilize, filiale du groupe Renault dévoile la Duo, un quadricycle électrique accessible dès 14 ans et rivale de la Citroën Ami. Déclinée en plusieurs versions, elle sera également disponible pour les professionnels. C'est la version revue et corrigée de la Renault Twizy, avec une autonomie élevée pour le segment.

Alors que les voitures électriques rencontrent de plus en plus de succès et que les autos ont de moins en moins leur place en ville, le marché des quadricycles urbains est quant à lui en plein essor. Si la Renault Twizy, lancée en 2011 était l’un des premiers du marché, d’autres acteurs sont également arrivés sur ce segment. C’est notamment le cas de Citroën avec sa petite Ami, qui séduit les clients et notamment les plus jeunes.

Une remplaçante pour la Twizy

Mais voilà que celle-ci aura bientôt une nouvelle rivale. Et pas n’importe laquelle, puisqu’il s’agit en réalité d’une remplaçante de l’actuelle Twizy, toujours en production malgré son grand âge. Baptisé Duo, celle-ci est non pas badgée Renault mais Mobilize, filiale du groupe tricolore spécialisée dans la mobilité urbaine et l’autopartage.

Affichant des dimensions ultra-compactes, avec seulement 2,43 mètres de long et 1,30 mètre de large, le quadricycle électrique est fabriqué en panneaux de plastique et est composé de 50 % de matériaux recyclés. Le style reste assez proche de la voiture qu’elle devrait remplacer, avec des traits un peu plus modernes tout de même.

À bord, la présentation est bien évidemment très sommaire, alors que le véhicule peut accueillir deux passagers, toujours l’un derrière l’autre. À noter que le siège conducteur coulisse sur 20 centimètres, tandis que la place arrière peut accueillir un passager allant jusqu’à 1,80 mètre.

Des espaces de rangement sont prévus pour deux valises cabines, tandis qu’un aménagement pour les personnes à mobilité réduite est prévu, permettant de loger un fauteuil roulant pliable. La planche de bord intègre quant à elle un combiné numérique, un port USB-C ainsi qu’un support pour smartphone, permettant de se passer d’écran central. Le volant est doté d’un airbag, chose rare sur le segment.

Conduite dès 14 ans et 140 km d’autonomie

Comme la Citroën Ami, la Mobilize Duo peut être conduite sans permis, dès l’âge de 14 ans dans sa version 45 km/h, considérée comme un quadricycle léger. En revanche, la variante 80 km/h nécéssite quant à elle un permis B traditionnel, comme pour la Renault Twizy 80, les deux étant alors des quadricycles lourds. Si la puissance et le couple n’ont pas été précisés dans le communiqué de la marque, celle-ci précise que le véhicule peut parcourir jusqu’à 140 kilomètres en une seule charge, sous réserve d’homologation WMTC. Il s’agit d’un cycle spécifique dédié aux véhicules légers, qui diffère du WLTP classique.

A comparer à l’autonomie deux fois moins élevée de la Citroën Ami (75 km) ou de la précédente Renault Twizy (120 km).

Deux types de recharge sont proposées, avec un câble de type standard et de Type 2, destinée aux bornes publiques. La puissance maximale ainsi que le temps nécessaire n’est pas connu, de même que la capacité de la batterie. Accessible aux particuliers, mais également aux professionnels et aux opérateurs de mobilité, cette nouvelle Mobilize Duo sera proposée en location longue durée ainsi que sous forme d’abonnement de trois mois. Le véhicule pourra alors directement être commandé en ligne. Il rivalise alors avec la petite Microlino, déjà disponible à la commande, ainsi qu’avec la nouvelle Xev Yoyo, dévoilée il y a quelques semaines.

Une version « cargo » pour les professionnels

En parallèle, une version utilitaire baptisée Bento a également été dévoilée par l’entreprise. Celle-ci remplace alors le siège passager par un coffre fermé de 700 litres réalisé en plastique rotomoulé. Il est également complété par une trappe permettant de transporter des longs objets, tandis que des modules de rangement pour des outils peuvent être ajoutés. Cette version sera disponible en LLD aux professionnels à partir de 2024.

