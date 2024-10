Renault reprend et améliore une excellente idée d’il y a 13 ans pour concurrencer la Citroën Ami

Mobilize, la marque des mobilités du groupe Renault, profitera du Mondial de l’Auto pour présenter sa nouvelle voiture électrique sans permis : le Duo (et son dérivé utilitaire Bento). Pour concurrencer la Citroën Ami, ils améliorent les bonnes idées du Renault Twizy, sorti… en 2011. Voici leurs caractéristiques et leurs tarifs.

Mobilize Duo // Source : Mobilize

Au Mondial de l’Auto 2022, Mobilize avait présenté sur son stand un concept-car, le Duo. On y découvrait une voiture électrique sans permis, concurrente directe des Citroën Ami et Fiat Topolino, mais qui n’a plus jamais donné signe de vie depuis.

La marque du groupe Renault n’avait cependant pas abandonné le projet. Après quelques bruissements, Mobilize présente officiellement la version de série de son Duo et de son Bento, la version utilitaire, dans un communiqué de presse. De quoi découvrir tarifs, équipements et caractéristiques.

Un style complètement inchangé

L’occasion de découvrir que le « concept » de 2022 était bien plus que ça, puisque le Mobilize Duo de série reprend quasi intégralement son style. Un style, il faut le dire, qui ne peut échapper à la comparaison avec le Renault Twizy, la première incursion de la marque dans le monde des quadricycles électriques, sorti dès 2011.

Mobilize Duo // Source : Mobilize

Ce Duo reprend ainsi cette forme tout en longueur, mesurant 2,43 m de long pour 1,30 m de large (soit 10 cm de plus en longueur et 7 cm de plus en largeur que le Twizy). Mais lorsque le Renault jouait sur les rondeurs, le Mobilize est bien plus acéré, plus industriel.

Quelques idées ont également été reprises de la Citroën Ami, comme par exemple les boucliers avant et arrière ou les clignotants identiques. Moins de diversité, c’est moins de coûts aussi bien à la fabrication qu’à l’entretien.

De la place et des équipements rares

On pénètre à l’intérieur de ce Mobilize Duo par des portes papillon – un autre héritage du Twizy, jouant sur un effet « wow » et facilitant l’accès à bord dans les endroits étroits. Grosse amélioration : elles sont dorénavant vitrées, de quoi renforcer le sentiment de sécurité et la protection contre la météo des occupants.

Mobilize Duo // Source : Mobilize

Occupants au nombre de deux, installés en tandem. Le conducteur est aux petits soins, avec des équipements rarement vus dans la catégorie des quadricycles : un airbag dans le volant, un siège chauffant, la climatisation… Une dotation remarquable. Face à lui, il trouvera ce que Mobilize appelle la Boombox – une planche de bord rectangulaire, composée d’un écran LCD pour les informations de conduite au centre, d’une pince pour y fixer son smartphone à droite et des boutons fonctionnels (rapports, ventilation) à gauche.

Mobilize Duo // Source : Mobilize

Concernant le Mobilize Bento, sa version utilitaire, il remplace le siège arrière pour y mettre un grand coffre de 649 litres. De quoi faciliter les livraisons en ville.

Une polyvalence accrue

Côté batterie, les deux quadricycles Mobilize font appel à un pack de 10,3 kWh – il s’agit, très concrètement, d’un des modules de la batterie de la R5 électrique. De quoi donner une autonomie de 161 km en une charge pour le Duo et 149 km pour le Bento, bien au-delà des 75 km du duo Citroën Ami/Fiat Topolino.

Mobilize Duo // Source : Mobilize

Toujours dans l’héritage du Twizy, le Duo sera disponible en deux versions : avec et sans permis. Dans les deux cas, un moteur 48 V issu des Renault hybrides propulsera la voiture jusqu’à 45 km/h (pour la sans permis) ou 80 km/h (pour la version nécessitant un permis A1/B1) – le Bento n’est disponible qu’en version « avec permis ».

Niveau recharge, deux choix : de série, les Mobilize disposent d’un câble secteur intégré à la voiture (comme… l’Ami), de quoi passer de 20 à 80 % de la batterie en 3h50. En option, vous pourrez opter pour un second câble, toujours intégré, mais disposant d’une prise « Type 2 » pour vous brancher directement aux bornes publiques – à la manière de la Fiat Grande Panda. Dans ce cas-là, comptez 3h25 pour un 20-80 %.

Pas donné, mais pas largué

Mobilize ne perd pas de temps et ouvre déjà les commandes de ses Duo et Bento. Pour la version sans permis, il faudra compter 9 990 euros, auxquels il faut retrancher 900 euros de bonus écologique. La marque annonce également une LLD sur 37 mois à 29 € par mois, après un premier loyer majoré de 2 090 € (bonus déduit).

Mobilize Bento // Source : Mobilize

La version 80 vous coûtera 12 500 euros hors bonus, avec quelques équipements supplémentaires (Bluetooth, siège chauffant). Quant au Bento, comptez 10 000 euros hors taxes.

La version sans permis devra faire face à la redoutable concurrence des Citroën Ami, qui débute à 7 990 euros ou 19,99 euros par mois dans les mêmes conditions, ou la Topolino, affichée 9 890 euros ou 59 euros par mois sans apport.

Mobilize Duo // Source : Mobilize

En revanche, la version « 80 km/h » est plus intéressante. Niveau concurrence, la Microlino débute à 19 990 euros, la Silence S04 à 14 120 euros, les deux avec des autonomies sous les 100 km. Le Bento est quasi seul au monde.