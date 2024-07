Ces deux indices prouvent que la voiture électrique sans permis abordable de Renault arrive bientôt

Renault a été parmi les premiers à croire aux petites voitures électriques sans permis avec son Twizy en 2012. Bonne nouvelle : plusieurs indices montrent que la marque devrait enfin lui offrir une descendance via les Mobilize Duo et Bento, après une première présentation en 2022. De quoi mettre des bâtons dans les roues des Citroën Ami et Fiat Topolino ?

Il est parfois facile de l’oublier, mais Renault a été un des premiers constructeurs automobiles à croire à la voiture électrique « moderne », avec notamment la Zoé en 2013, mais également avec l’étonnant Twizy, un quadricycle disponible avec et sans permis.

Un engin désormais disparu, mais dont la marque semble toujours croire au format, puisqu’elle avait annoncé lui donner une descendance au Mondial de Paris 2022 avec le Mobilize Duo (et sa version Bento dédié aux professionnels). Plus de nouvelles depuis et les retards s’accumulaient, mais deux informations viennent de surgir, prouvant que le quadricycle devrait bientôt arriver.

Une offre d’emploi sans équivoque

La première preuve a été dénichée par Numerama : Renault UK a posté sur LinkedIn l’ouverture du poste de chef de projet des Mobilize Duo & Bento au Royaume-Uni, chargé de mettre en place le lancement (comprenant la tarification) de ces petites voitures électriques rivales des Citroën Ami et Fiat Topolino.

Un recrutement toujours en cours, qui laisse donc supposer une arrivée sur le marché pas avant 2025. Rappelons que ces deux quadricycles ne devraient qu’être proposés en location et non à la vente. Le montant du loyer sera primordial pour son succès, puisque la Fiat Topolino fait très fort avec une offre à partir de 59 euros par mois sans apport.

Il roule déjà !

Encore plus intéressant : ce Mobilize Duo semble déjà rouler sur route ouverte. C’est du moins ce qu’annonce un membre du forum Worldscoop, généralement réputé pour la fiabilité de ses informations.

Si ce membre, dénommé IRIS, n’a pas pu prendre de photos, il indique dans un message daté du 16 juillet 2024 : « Je viens d’en voir un rouler à Versailles ce soir. Sans camouflage. Il fait très abouti. »

L’occasion de faire un rappel sur les caractéristiques techniques de ces deux petites voitures électriques. Tout comme le Twizy, les Duo & Bento devraient être disponibles en versions avec et sans permis, limitées respectivement à 80 et 45 km/h. L’autonomie annoncée est de 140 km, une distance confortable pour ce genre d’engins.

Le Mobilize Duo devrait également conserver l’architecture du Renault Twizy, avec deux places en tandem, tandis que le Bento remplacera le siège arrière pour un coffre de 700 litres. De même, les originales portes en élytre devraient être conservées.

Ces deux informations, après deux ans d’absence de nouvelles, sont donc de bons indices sur une arrivée imminente de ces quadricycles électriques sur le marché. Une présentation en bonne et due forme pourrait donc avoir lieu au Mondial de l’Auto de Paris, qui se tiendra lieu en octobre prochain.