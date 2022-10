Voiture électrique en Europe : gros carton pour les Tesla… chinoises

En août, les ventes de voitures électriques ont encore augmenté en Europe : elles dépassent les ventes de diesel. De même que la part de véhicules assemblés en Chine, qui est très élevée puisque 20 % des voitures électriques vendues en Europe en août viennent de l'empire du Milieu. Mais, elles n'appartiennent pas forcément aux constructeurs chinois.

Aujourd’hui, les constructeurs chinois sont encore très confidentiels en Europe. Et pour cause, la plupart de ceux qui arrivent chez nous sont pour l’heure uniquement commercialisés en Norvège comme BYD ou Nio. Néanmoins, les voitures chinoises sont quant à elles bien plus répandues. En effet, selon un rapport de Jato Dynamics, une voiture sur cinq vendue sur le Vieux Continent est assemblée en Chine.

Aucun constructeur chinois dans le top 10

Selon le communiqué de Jato, 20 % des voitures électriques vendues en Europe au mois d’août sont fabriquées en Chine, mais 28 % sont encore assemblées en Allemagne. Un chiffre en hausse de 78 % par rapport à août 2021. Et pourtant, on ne retrouve aucun constructeur chinois dans le top 10 des modèles les plus vendus le mois dernier.

En effet, seulement 18 % des électriques produites dans le pays sont commercialisés par une marque chinoise. En cause, les constructeurs américains ou européens qui fabriquent en Chine, à l’image de Tesla ou Dacia. En effet, pour le moment, la Gigafactory de Berlin ne produit que la Model Y Performance. Les autres modèles viennent de la Gigafactory de Shanghai.

Voiture Août 2022 Tesla Model Y 6 935 Volkswagen ID.4 5 583 Skoda Enyaq iV 4 394 Nouvelle Fiat 500 3 992 Dacia Spring 3 699 Volkswagen ID.3 3 638 Tesla Model 3 2 930 Cupra Born 2 838 Peugeot e-208 2 785 Hyundai Kona 2 618

C’est la Tesla Model Y qui arrive toujours en tête en août. Le SUV électrique est alors suivi par son rival, le Volkswagen ID.4. Celui-ci devance alors son cousin technique, qui n’est autre que le Skoda Enyaq iV, qui se place sur la 3ème marche. La petite Fiat 500 électrique reste au pied du podium.

Par rapport au mois de juillet, on remarque quelques changements, puisque la Renault Mégane E-Tech Electric quitte le classement. Installée en 5ème place, elle est donc désormais remplacée par la Dacia Spring. Comme le Model Y, la citadine électrique est assemblée en Chine, au sein de l’usine DongFeng de Shiyan. Les deux, ainsi que d’autres modèles comme la MG 4 pourraient à terme être privées de bonus écologique, alors que le gouvernement réfléchit à limiter son accès uniquement aux véhicules fabriqués en Europe.

Des ventes en hausse

Comme le détaille Jato Dynamics, les ventes de voitures 100 % électriques ont fortement augmenté au fil des années. En août 2020, celles-ci ne représentaient que 11 % de parts de marché. Un chiffre qui est passé à 21 % au mois d’août 2022, même si les véhicules essence restent encore majoritaires (57 % de parts de marché en 2022, contre 58 % en 2020). Le diesel reste derrière le 100 % électrique avec 19 % de part de marché.

Au total, 157 075 véhicules électrifiés ont été vendus en août en Europe, qu’il s’agisse de modèles électriques ou hybrides rechargeables. En regardant le top des ventes depuis le début de l’année, c’est une fois encore Tesla qui domine, avec son Model Y. En effet, pas moins de 53 910 exemplaires ont été vendus depuis le mois de janvier.

Voiture Janvier - aout 2022 Tesla Model Y 53 910 Tesla Model 3 43 941 Fiat 500 41 860* Volkswagen ID.4 33 411 Skoda Enyaq 31 652

Le SUV électrique est alors suivi par la berline Model 3, qui totalise 43 941 ventes sur la même période. La Fiat 500 se place cette fois-ci en 3ème position, avec 41 860 unités. Aucun constructeur chinois, ni même français dans ce classement, puisque les 4ème et 5ème places sont occupées par les Volkswagen ID.4 et Skoda Enyaq iV qui remplace la Peugeot e-208 qui était présente le mois dernier au cumul sur l’année.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.