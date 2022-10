Gigafactory Berlin : un incendie qui pose des questions sur le système de sécurité

Selon un responsable politique local, la Gigafactory berlinoise ne dispose toujours pas de système d’alarme incendie fonctionnel ni de gicleurs automatiques en cas de départ de feu. En lieu et place, des patrouilles ainsi que plusieurs camions de pompiers veillent au grain.

Fin septembre, un incendie s’est déclaré à la Gigafactory Berlin de Tesla, plus précisément au niveau du site de recyclage des déchets. Au total, 800 m3 de papiers, de cartons et de bois ont pris feu, nécessitant l’intervention de 50 pompiers sur plusieurs heures. Le tout, fort heureusement, sans aucun dommage humain.

Cet événement a poussé la Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), pour Radiodiffusion Berlin-Brandebourg, à s’intéresser aux systèmes de sécurité de la Gigafactory allemande, tout particulièrement ceux taillés contre les incendies. On y apprend notamment qu’à l’heure actuelle, Tesla a une belle mise à niveau à faire.

Un dispositif qui pose question

Selon Sascha Gehm, chef du département construction et environnement du district Oder-Spree – district dont dépend la Gigafactory Berlin – le site industriel s’appuierait sur huit employés présents 24h/24 afin de patrouiller et surveiller des potentiels départs de feu. Des camions de pompier sont également stationnés à trois endroits.

Concernant les systèmes d’alarme incendie et les gicleurs automatiques, Tesla travaillerait à leur mise en service. Mais pour le moment, ils n’auraient jamais été fonctionnels depuis le début de la production. L’intéressé assure tout de même que la protection contre les incendies est sécurisée, faute de quoi les autorités seraient logiquement intervenus.

De leur côté, les militants écologiques historiquement opposés à la construction de cette usine y voient un danger pour la nature. Le Nabu (Syndicat de conservation de la nature et de la biodiversité), a ainsi critiqué les équipements de protection, jugés trop faibles pour parer à un départ de feu. Dans ce cas et selon le syndicat, l’environnement serait en danger.

Des inquiétudes légitimes

Les inquiétudes pourraient être légitimes lorsqu’on prend connaissance de la superficie du complexe industriel, qui s’étend sur 300 hectares, soit environ 413 terrains de foot. Comment un complexe aussi gigantesque et aujourd’hui opérationnel ne dispose d’aucun système actif ? Cela pourrait clairement en laisser plus d’un ou plus d’un perplexes.

Selon la RBB, les systèmes d’alarme et gicleurs automatiques devraient tout de même être mis en service dans les plus brefs délais.

