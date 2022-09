Xev Yoyo : comme une Citroën Ami (ou presque), mais avec une batterie interchangeable

L'entreprise italo-chinoise Xev officialise sa nouvelle Yoyo, une citadine électrique sans permis, rivale des Citroën Ami et Renault Twizy. Dotée de batteries interchangeables, elle sera présentée au public français lors du prochain Mondial de l'auto en octobre.

Jusqu’alors la Citroën Ami n’avait pas vraiment de concurrente, hormis la Renault Twizy, plus ancienne et offrant des prestations un peu plus sommaires. Mais voilà que les deux citadines électriques devraient avoir du souci à se faire, alors qu’une nouvelle arrivante s’apprête à débarquer sur le marché, quelques mois après la Microlino.

D’étonnantes batteries interchangeables

Baptisée Xev Yoyo, celle-ci fait partie de la catégorie des quadricyles lourds, comme la Renault Twizy 80 et contrairement à la Citroën Ami, qui est un quadricycle léger. Concrètement, cela signifie qu‘elle peut être conduite avec un permis B1 à partir de 16 ans. Cela s’accompagne également de quelques spécificités techniques, puisque son poids est alors limité à 450 kilos sans les batteries, puisque celles-ci sont interchangeables.

Bien sûr, nous sommes loin du système avancé développé par Nio et déjà implanté en Europe. Sur cette Yoyo, c’est au conducteur de retirer les trois modules, logés dans un tiroir installé dans le pare-chocs arrière. Affichant une capacité totale de 10,3 kWh, ce pack de batteries LFP (Lithium-fer-phosphate) peut alors être rechargé en quatre heures, comme l’explique le site de la marque.

Il est alors possible de remplacer les modules vides par d’autres déjà remplis, qui sont alors en attente sur un chargeur spécifique. À noter que seuls les professionnels peuvent pour l’heure profiter de cette fonctionnalité en France, alors que certaines stations-service sont déjà compatibles avec ce système en Italie.

Si cette Yoyo peut être comparée à la Citroën Ami, elle affiche tout de même une puissance plus importante, de 7,5 kW soit environ 9,5 chevaux, contre seulement huit pour sa rivale. Il est toutefois possible d’atteindre les 20 équidés lors de pics de puissance. Le petit quadricycle, dessiné en Italie, peut alors atteindre une vitesse maximale de 80 km/h, contre seulement 45 pour l’Ami et peut parcourir jusqu’à 150 kilomètres en une seule charge selon le cycle UDDS, destiné aux véhicules légers et différant légèrement du WLTP.

Un équipement complet

Contrairement à la Renault Twizy, cette Xev Yoyo possède de vraies portes pleines. Mais ce n’est pas son seul atout, puisque celle-ci s’offre une dotation intéressante, digne d’une vraie petite citadine. Celle-ci est notamment équipée d’un écran tactile de 7 pouces dans sa version de base, qui peut alors atteindre 10 pouces dans sa finition Premium. Nous retrouvons également la climatisation, le chauffage, les vitres et les rétroviseurs électriques ainsi qu’un toit panoramique et l’ouverture sans clé. L’intérieur demeure tout de même très dépouillé mais semble plus qualitatif que celui d’une Citroën Ami.

Mais vous vous en doutez bien, cette petite auto est évidemment plus chère que ses rivales, puisqu’il faut compter 15 890 euros pour vous offrir un exemplaire de la Xev Yoyo, éligible au bonus écologique comme ses concurrentes, plafonné à 900 euros. A titre de comparaison, l’Ami est facturée 7 790 euros (hors bonus), tandis que la Renault Zoé coûte 11 600 €, hors bonus de 900 euros. Aujourd’hui, la marque compte déjà une vingtaine de concessionnaires en France. La citadine peut déjà être louée via le service d’auto-partage Shaary et elle fera ses premiers pas devant le public à l’occasion du Mondial de Paris, qui ouvrira ses portes du 18 au 23 octobre prochain.

Quadricycle lourd : quelle différence avec un quadricycle léger ?

Mais alors, comment se différencient un quadricycle léger, comme l’Ami d’un quadricycle lourd comme les Renault Twizy 80 et Xev Yoyo ? Pour entrer dans la première catégorie (L6a), un véhicule ne doit pas excéder la vitesse de 45 km/h et la puissance de 4 kW. Le poids à vide ne peut pas dépasser les 350 kilos pour une charge utile limitée à 200 kilos. Ces voitures peuvent alors être conduites sans permis dès l’âge de 14 ans.

Un quadricycle lourd (L7e) est un véhicule dont la puissance ne dépasse pas 15 kW avec une vitesse limitée à 90 km/h.

La classification de certains modèles dépend alors de la version choisie. En France, la Renault Twizy 45, limitée à 45 km/h, est considérée comme un quadricycle léger à moteur accessible dès 14 ans et sans permis aux titulaires d’un brevet de sécurité routière (BSR). La Twizy 80, quant à elle, plus puissante et montant jusqu’à 80 km/h, appartient à la catégorie des quadricycles lourds et requiert un permis B classique ou un permis B1 accessible à partir de 16 ans. C’est aussi le cas de la Xev Yoyo.

