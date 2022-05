Microlino : la rivale de la Citroën Ami s’apprête à débarquer en France

Présentée en 2016, la Microlino dévoile enfin sa gamme et ses tarifs, avant sa commercialisation prévue en 2023.

Il y a eu la Renault Twizy, en 2011. Située entre le scooter et la voiturette sans permis, la micro-citadine électrique était alors la première représentante d’un genre inédit, avec sa motorisation électrique et sa dotation dépouillée. Toujours commercialisée, celle-ci doit désormais faire face à une concurrence de plus en plus rude, notamment avec l’arrivée de la Citroën Ami en 2020.

La citadine électrique au chevrons, accessible à partir de 6 000 € grâce aux nombreuses aides de l’Etat rencontre en effet un franc succès, avec déjà plus de 20 000 exemplaires vendus depuis son lancement. Il semblerait que la mode des petits quadricycles branchés soit bel et bien lancée, alors qu’un nouvel acteur s’apprête à arriver sur le marché au cours des prochains mois.

Une étonnante citadine

Baptisée Microlino, cette nouvelle arrivante sur le marché fut présentée en 2016 et devait originellement être commercialisée deux ans plus tard. La marque vient de dévoiler officiellement tous les détails de sa micro-citadine par l’intermédiaire d’un live YouTube de 25 minutes. Prévue pour l’année prochaine, la citadine électrique possède la particularité d’avoir une carrosserie autoportante monocoque (à l’image de la Tesla Model 3), une première sur le segment. L’avantage est une sécurité accrue, un meilleur comportement routier et une plus grande longévité. Par ailleurs, selon la marque, celle-ci se distingue de ses rivales par une autonomie, une puissance et une taille de coffre supérieures.

Assez de place pour deux adultes et trois caisses de bières

La Microlino peut en effet parcourir pas moins de 230 kilomètres en une seule charge avec la batterie Lithium-Ion (technologie NMC/NCA) la plus grande (14 kWh), contre seulement 75 kilomètres pour la Citroën Ami. Il sera également possible de choisir des batteries d’une capacité plus faible (6 et 10,5 kWh), avec respectivement 91 et 177 kilomètres d’autonomie. La voiture affiche pas moins de 12,5 kW de puissance, soit environ 17 chevaux, avec un couple de 89 Nm, permettant d’abattre le 0 à 50 km/h en 5 secondes, tandis que le coffre peut quant à lui contenir 230 litres. Microlino annonce même que le coffre contient « assez de place pour deux adultes et trois caisses de bières« . Entre trois et quatre heures sont alors nécessaires pour recharger intégralement la batterie de la micro-citadine sur une prise domestique.

Plusieurs versions disponibles

Plusieurs déclinaisons seront proposées, baptisées Urban, Dolce et Competizione, se distinguant par des tailles de batteries différentes et des détails esthétiques spécifiques. Une Pioneer Edition sera d’abord proposée au lancement, limitée à 999 exemplaires et équipée de la batterie de 10,5 kWh, la plus grande du catalogue. Il sera également possible de devenir membre du service Pioneer, donnant le droit à différents avantages et à une livraison prioritaire. Les premières livraisons sont prévues pour la fin de l’année 2022, en Suisse. Il faudra patienter jusqu’en 2023 pour la France.

A partir de 12 500 euros et avec le permis B

Si vous vous souscrivez avant la fin de l’année, comptez 1 999 € pour un abonnement à vie. Dès 2023, il faudra débourser 1 000 € par an. Quid du prix de la voiture ? Celle-ci est affichée à partir de 12 500 € dans sa version d’entrée de gamme. Un tarif qui ne comprend pas le bonus écologique, qui est de 900 euros puisqu’il s’agit d’un quadricycle lourd de catégorie L7e (90 km/h) qui nécessite le permis B (automobile) et donc d’avoir au minimum 18 ans. Ce n’est donc pas vraiment une concurrente de la Citroën Ami qui est un quadricyle léger L6e (45 km/h) accessible avec le BSR dès 14 ans accessible à un tarif deux fois plus abordable.

