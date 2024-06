Débrider légalement sa voiture électrique sans permis : la drôle d’idée qui pourrait arriver

Si débrider son scooter a pu être une pratique répandue il y a quelques années, il n'en demeure pas moins qu'elle reste totalement illégale. Tout cela pourrait peut-être changer, puisque nous avons appris que du lobbying était en place au niveau de l'Union Européenne pour pouvoir débrider légalement sa voiture électrique sans permis. Avec tout de même quelques obstacles à franchir.

Débrider son scooter ? Une pratique totalement illégale, mais qui existe. Si l’opération s’avère bien plus compliquée avec un moteur électrique, puisque cela se passe en général au niveau de l’électronique de puissance, elle reste toutefois théoriquement possible.

Et c’est une carte sur laquelle veut jouer Micro, une société connue pour ses trottinettes… et sa Microlino, une petite voiture électrique disponible en version avec et sans permis. La marque suisse nous en a en effet déclaré faire du lobbying vis-à-vis de l’Europe pour pouvoir débrider en toute légalité la version limitée à 45 km/h.

Une théorie séduisante

C’est Rémy Dumont, directeur général de Microlino France, qui nous a appris la nouvelle lors d’un échange autour de la Microlino Lite sans permis, actuellement à l’essai. Interrogé sur les différences techniques avec la version « avec permis », il nous a expliqué : « le châssis et le moteur sont identiques, avec simplement un bridage électronique pour limiter la vitesse à 45 km/h » (vitesse maximale pour un engin sans permis).

Avant de continuer : « on fait en ce moment une campagne de lobbying pour pouvoir débrider légalement la version Lite », avant de nous donner un exemple très concret : « ce serait utile pour un adolescent qui roule en Microlino Lite, et qui passe le permis. Il pourrait donc garder la même voiture, mais pouvoir désormais rouler à 90 km/h » (vitesse de la Microlino « avec permis », ndlr).

Pour aller plus loin

On a essayé la Microlino, la concurrente de la Citroën Ami sans permis… mais avec un permis dès 16 ans

Une proposition qui pourrait avoir du sens, permettant de conserver son véhicule en le faisant évoluer, et déclinable sur les autres véhicules électriques disponibles dans des versions avec et sans permis, comme le scooter BMW CE 02.

Encore bien des obstacles

Gardons cependant bien en tête qu’il reste encore énormément de travail à faire avant de voir cette proposition officiellement validée. D’un point de vue administratif, le plus grand obstacle provient sûrement du changement de catégorie ; dans le cas de la Microlino, le passage aux 90 km/h ferait passer la version Lite sans permis de la catégorie L6e à la catégorie L7e, obligeant donc à modifier la carte grise.

D’autre part, on pourrait se demander si les voitures électriques sans permis seraient capables de doubler leurs vitesses de pointe tout en conservant un niveau de sécurité minimum pour ses occupants, en termes de dimensionnement de la direction, des freins ou du châssis. Cela ne semble pas être le cas de la Microlino, mais on peut par exemple penser au duo Citroën Ami/Fiat Topolino.