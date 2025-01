On a vu la Microlino Spider Concept, une petite voiture électrique décapotable qui rêve d’Amérique

Si les ventes de la Microlino, une minuscule voiture électrique disponible avec ou sans permis, demeurent timides, la marque multiplie ses déclinaisons. Dernière en date, présentée au Salon de Bruxelles 2025 : la Microlino Spider, dénuée de toit et de portes, qui vise ouvertement… les États-Unis. Nous sommes partis à sa découverte.

Microlino Spider Concept // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Le segment des mini-voitures électriques se densifie. Défriché par le Renault Twizy dès 2011, il fut mis en lumière par le succès de la Citroën Ami, avant d’être rejoints par la Fiat Topolino, Ligier Myli et autres Mobilize Duo.

À ceci, n’oublions pas la Microlino. Cette voiture électrique suisse se distingue notammant par son look unique, avec sa porte à l’avant. Si on connaît les versions avec et sans permis et qu’on a découvert la version Spiaggina (cabriolet) au Mondial de Paris 2024, la marque dévoile au Salon de Bruxelles 2025 un concept, la Microlino Spider, qui vise ouvertement le marché américain.

Cheveux au vent

Si la Spiaggina faisait déjà sans le toit, remplacé par une toile, cette Microlino Spider Concept va encore plus loin : l’arceau s’arrête derrière la tête, et les flancs sont évidés, permettant d’accéder à la banquette sans ouvrir de porte.

Microlino Spider Concept // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

La présentation fait également un bond en avant, avec une ambiance portée yachting : les seuils de porte et le volant se parent de bois, les sièges mélangent le blanc et le bleu, bref, on s’y croirait.

La carrosserie s’offre une teinte type « chromaflair », avec des nuances entre le violet, bleu et vert en fonction de l’angle. Un bon moyen de mettre en avant les possibilités de personnalisation offertes par le Custom Program de la marque, ouvert à l’occasion du salon belge.

Microlino Spider Concept // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Une attitude toujours aussi fraîche (et maintenant franchement chic), dans le monde des mini voitures électriques qui misent souvent sur la rusticité pour contenir les prix.

Un anti Cybertruck

Si ce Spider reste encore un concept, Microlino a de grandes espérances, et vise notamment les États-Unis, où la marque la vend comme un « Anti-Pick-Up Truck ». Un parti pris étonnant, vu la taille des engins sur les routes américaines, mais la marque se défend :

« Les Américains ne conduisent pas uniquement de grosses voitures. En fait, les États-Unis constituent le plus grand marché mondial pour les voiturettes de golf, qui sont souvent utilisées comme moyen de transport personnel dans les quartiers. C’est exactement pour cette raison que nous avons créé le Microlino Spider », explique le président Wim Ouboter.

« Considérez-le comme l’antithèse des gigantesques pick-up électriques – il n’est pas conçu pour les 5 % de trajets où vous devez transporter beaucoup, mais pour les 95 % de trajets où vous êtes seul pour vous rendre au travail ».

Microlino Spider Concept // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Toujours dans cette optique de viser le marché des voiturettes de golf, les hôtels et clubs de golf sont également visés en Europe. La Microlino Spider de série devrait être techniquement identique aux autres versions, comprenant donc des batteries allant de 5,5 à 15 kWh, de quoi promettre de 93 à 228 km d’autonomie, le tout à une vitesse maximale de 90 km/h (pour la version avec permis).

Microlino Spider Concept // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Reste à savoir à quel prix sera vendu cette Microlino décapsulée. Elle risque fort de ne pas être donnée, la version Spiaggina étant déjà facturée 24 990 euros. Face à la Fiat Topolino Dolcevita sans permis, facturée 9 890 euros, la concurrence risque d’être rude. La Moke, réinterprétation de la Mini des plages des 60’s, reste cependant encore plus inaccessible, avec un tarif affiché à partir de 42 000 euros.