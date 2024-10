On a vu la Microlino Spiaggina, une petite voiture électrique qui sent bon l’été

Au Mondial de l’Auto de Paris, Microlino présentait une nouvelle version de sa petite voiture électrique. Dénommée Spiaggina, elle se débarrasse de ses vitres pour aller à la plage en toute élégance. Reste qu’elle n’est pas donnée. Nous sommes partis la voir, voici nos premières impressions.

Microlino Spiaggina // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Les nouvelles voitures électriques se bousculent au Mondial de l’Auto ! Le salon de Paris, ouvert jusqu’à dimanche, fait la part belle à la Renault 4 E-Tech et aux marques chinoises, mais d’autres bonnes surprises nous attendent.

Direction le stand de Microlino. Connue pour sa petite voiture électrique reprenant la forme de la BMW Isetta des années 60, avec son unique porte avant, la marque suisse profite du Mondial pour présenter une version « plein air » : la Microlino Spiaggina.

Un style estival

Les passionnés l’auront remarqué : cette Microlino « des plages » reprend une appellation déjà utilisée sur la Fiat 500 originelle. Cette version Spiaggina diffère des autres Microlino par l’abandon des vitres latérales et arrière, tandis que le toit en toile est amovible. De quoi profiter d’un quasi-cabriolet, la structure tubulaire restant tout de même présente.

Microlino Spiaggina // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid Microlino Spiaggina // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

La Microlino Spiaggina en profite pour s’offrir une présentation (encore plus) pimpante, mêlant le blanc et le bleu ; pour les plus timides, un vert mat est également disponible. La personnalisation continue dans l’habitacle, avec des sièges en faux cuir « spécialement conçu pour les yachts à moteur et à voile afin d’être particulièrement résistant à l’humidité ». Le plancher en (faux) bois termine de se mettre dans l’ambiance.

Une vraie polyvalence, des tarifs corsés

Autrement, la Microlino Spiaggina est une Microlino comme les autres. Comprenez que la motorisation est identique, même si seule la version « avec permis » – délaissant donc la version Lite accessible dès 14 ans – semble être au programme.

Microlino Spiaggina // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Vous serez donc en mesure de monter jusqu’à 90 km/h les cheveux au vent, et ce jusqu’à 177 km en une charge grâce à une batterie de 10,5 kWh. La liste d’attente est déjà disponible, de quoi avoir une première idée du prix, très salé : 24 990 euros. Les livraisons devraient avoir lieu au printemps 2025, pile pour le retour des beaux jours.

Microlino Spiaggina // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid Microlino Spiaggina // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Une voiture électrique absolument craquante, donc, mais qui sera probablement malmenée par la Fiat Topolino Dolcevita. Certes limitée à 45 km/h, elle reprend le principe de la voiture de plage, mais pour bien moins cher : 9 890 euros. Microlino semble conscient que le marché des particuliers devrait être mince, et n’hésite pas à faire du pied aux hôtels ou aux terrains de golf pour proposer ses Microlino Spiaggina comme véhicules de location.