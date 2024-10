13 voitures (électriques) à absolument voir au Mondial de l’Auto 2024

Le Mondial de l’Auto 2024 ouvre ses portes sur un avenir résolument électrique. Alors que l’Europe revisite ses classiques en version électrique, l’Asie débarque avec des modèles aux performances ahurissantes.

Renault R4 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Le Mondial de l’Auto 2024 a ouvert ses portes, et cette année, l’électrique est définitivement roi. Trêve de blabla, voici les 13 voitures électriques qu’il ne faut surtout pas manquer lors de votre visite.

Le retour des icônes

Commençons notre visite par un arrêt incontournable : le stand Renault. La marque au losange fait revivre deux légendes, et croyez-moi, le résultat est à la hauteur des attentes. La R4 et la R5 font leur grand retour, mais dans des versions 100 % électriques qui marient habilement nostalgie et modernité.

Renault R5 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

La nouvelle R5 électrique est particulièrement réussie. Elle conserve les lignes iconiques de l’originale tout en intégrant des éléments de design futuristes. Sous ses airs rétro, elle cache de belles performances.

Pour aller plus loin

On est montés à bord de la Renault 4 E-Tech : une R5 électrique, mais plus pratique

Juste à côté, l’Alpine A290 attire tous les regards. Cette citadine sportive électrique promet des performances dignes de sa lignée. Avec son design racé et son intérieur bien tech, elle incarne parfaitement une certaine transition vers l’ère électrique. Nous, on apprécie.

Pour aller plus loin

On est montés à bord de l’Alpine A290 : la R5 électrique en version hautes-performances avec ses technologies inédites

Leapmotor, Xpeng, BYD, etc.

Si les constructeurs européens ne sont pas en reste, force est de constater que les marques chinoises font une entrée remarquée sur le marché. Le Leapmotor B10, par exemple, est une vraie surprise.

Pour aller plus loin

Voici la Leapmotor B10 : elle se frotte aux Renault Scenic E-Tech, Peugeot E-3008 et Ford Explorer pour beaucoup moins cher

Ce SUV électrique compact est le premier modèle de la nouvelle série C du constructeur, et il fait déjà beaucoup parler de lui. Avec un prix annoncé autour de 30 000 €, il pourrait bien bousculer le marché européen des SUV compacts électriques.

Leapmotor B10 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Sur le stand Xpeng, la P7 Plus attire l’attention. Cette grande berline électrique haut de gamme se pose en rivale directe de la Tesla Model S. Avec son design réussi, elle est très longue, ses performances impressionnantes (0 à 100 km/h en moins de 4 secondes) et son autonomie dépassant les 600 km, elle démontre que Xpeng ne rigole pas du tout.

Xpeng P7+ // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

BYD, autre géant chinois, a annoncé la Sealion 7. Ce SUV électrique, septième modèle de la marque en Europe, affiche des ambitions démesurées.

Pour aller plus loin

On est montés à bord du BYD Sealion 7 : l’offensive chinoise face au Tesla Model Y

Son design futuriste ne laisse pas indifférent, mais ce sont surtout ses performances qui impressionnent : 0 à 100 km/h en 4,5 secondes, 215 km/h en pointe, et une autonomie annoncée de plus de 500 km. De quoi faire réfléchir la concurrence.

Aito 5 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

L’Aito 5 (M5), fruit de la collaboration entre Seres et Huawei, mérite également le détour. Ce SUV électrique premium intègre des technologies de pointe, notamment au niveau de l’infodivertissement et des aides à la conduite. Une démonstration intéressante de ce que peut apporter un géant de la tech au monde automobile. Mais, il y a aussi la 7 et la 9. Aito est venu en force.

GAC Aion V // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Parmi toutes ces nouveautés, certains modèles se démarquent par des caractéristiques techniques qui semblent repousser les limites du possible. C’est le cas de la GAC Aion V, qui promet — tenez-vous bien — 1 000 km d’autonomie et une recharge à 481 kW. Si ces chiffres se confirment dans la pratique, c’est une belle arrivée en Europe.

Audi Q6 Sportback e-tron // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Audi n’est pas en reste dans cette parade électrique avec son Q6 Sportback e-tron. Ce SUV coupé est la preuve que le constructeur allemand sait jongler avec le style et les performances.

Pour aller plus loin

Nous avons vu l’Audi Q6 Sportback e-tron : avec 650 km d’autonomie, elle comble l’écart avec Porsche

Avec une autonomie impressionnante allant jusqu’à 656 km pour la version « performance », il fait taire les sceptiques de l’électrique. Par contre, il faudra avoir les poches bien remplies pour se l’offrir. Mais après tout, le luxe a toujours eu un prix, même quand il est branché !

Kia EV3 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

La Kia EV3, elle aussi, mérite qu’on s’y attarde. Elle n’est pas chinoise, mais coréenne.

Pour aller plus loin

On est montés à bord du Kia EV3 : une voiture électrique compacte et une autonomie maximale

Et ce SUV compact annonce une autonomie de 600 km, ce qui le place d’emblée parmi les références du segment. Kia prouve une fois de plus sa capacité à proposer des véhicules électriques performants et bien pensés, avec un design réussi.

Hongqi ES7 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Hongqi, marque de prestige chinoise (à prononcer Hong Chi, c’est moins classe en français), fait sa première apparition en Europe avec les modèles ES7 et ESH7. Ces voitures, qui équipent notamment les hauts dignitaires chinois, impressionnent par leur luxe et leurs performances. Leur présence au salon marque une étape importante dans l’internationalisation des marques chinoises haut de gamme. Et oui, elles sont 100 % électriques.

Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Skoda fait également sensation avec sa nouvelle Elroq, un SUV compact 100 % électrique qui pourrait bien devenir le chouchou des familles européennes.

Pour aller plus loin

On est montés à bord de la Skoda Elroq électrique : moins de 30 000 € et un format inédit chez Volkswagen

Basée sur la plateforme de la Volkswagen ID.3, l’Elroq offre le meilleur des deux mondes : la praticité d’un SUV et l’efficacité d’une compacte électrique.

Skoda Elroq // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Impossible de parler du Mondial de l’Auto 2024 sans mentionner l’éléphant dans la pièce, ou plutôt le pick-up anguleux dans le hall : le Tesla Cybertruck. C’est l’occasion rêvée de voir en vrai ce véhicule qui a fait couler tant d’encre depuis sa présentation controversée en 2019.

Tesla Cybertruck // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Dans ce festival de grosses cylindrées et de SUV imposants, la Citroën Ami apporte une touche de fraîcheur. Sa nouvelle version, et particulièrement l’Ami Buggy, rappelle que l’électrique peut aussi rimer avec mobilité urbaine.

Citroën Ami Buggy (2024) // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Avec son look sympathique et sa praticité en ville, elle fait débat. Personnellement, je la trouve (A)mi mi (désolé, il se fait tard).

Ce n’est qu’une sélection, notre sélection, il y a beaucoup d’autres modèles à découvrir, ce Mondial de l’Auto 2024 est une belle édition.

Movie Rental Cars // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

D’ailleurs, n’oubliez pas de profiter de votre visite pour admirer la plus grande collection de voitures de cinéma et TV en Europe.

Informations pratiques

14 octobre : journée réservée à la presse et aux professionnels

Du 15 au 20 octobre : ouvert au grand public

Horaires : 15 au 17/10 : 9h30 à 20h 18/10 : 9h30 à 22h (nocturne) 19/10 : 9h à 22h (nocturne) 20/10 : 9h à 18h30



Tarifs d’entrée

Plein tarif : 18€ (22€ le week-end)

7 à 15 ans : 10€ (12€ le week-end)

Nocturne (18 et 19/10) : 16€

Moins de 7 ans : gratuit