Cette voiture électrique allemande avec 650 km d’autonomie est sous-cotée, pourtant elle comble l’écart avec Porsche

Audi électrifie son offensive dans le segment des SUV coupés avec le Q6 Sportback e-tron. Présenté comme le chaînon manquant entre luxe, performance et durabilité, ce modèle ne manque pas d’atouts.

Avez-vous déjà vu l’Audi Q6 e-tron ? Si ce n’est pas le cas, c’est peut-être parce que son prix stratosphérique a tendance à calmer les ardeurs. Mais ne vous y trompez pas, ce SUV électrique a plus d’un tour dans son sac, surtout dans sa nouvelle version Sportback présentée au Mondial de l’Auto.

Le Q6 Sportback e-tron est bien né. Avec son profil de toit façon coupé, il joue la carte de l’élégance sportive. Audi vise clairement une clientèle qui en a autant dans le portefeuille que dans le bon goût. Et côté style, il faut avouer que la marque aux anneaux a fait fort, surtout dans le coloris blanc présenté au salon.

Le design du Q6 Sportback se distingue de son frère SUV classique par une ligne de toit plus inclinée, cela nous rappelle les précédents modèles coupés d’Audi. Le toit plongeant depuis le montant donne à l’ensemble une allure de larme profilée, cela fait vraiment sportif. L’arrière, avec sa lunette étroite et sa lèvre de spoiler, renforce cette impression.

Côté dimensions, on reste dans le gabarit du Q6 classique avec 4,77 mètres de long et 1,97 mètre de large. La hauteur, elle passe à 1,67 mètre.

Un intérieur qui ne manque pas d’espace

Malgré son profil plus dynamique, le Q6 Sportback e-tron ne sacrifie pas le confort intérieur. Avec un volume de coffre de 511 litres (seulement 15 litres de moins que la version SUV), plus 64 litres de « frunk » (coffre avant), il y a de quoi faire. Certes, quand on rabat les sièges, on perd un peu plus de place par rapport au modèle standard (1 373 litres contre 1 529).

L’empattement généreux assure un espace confortable, même à l’arrière. Les grands gabarits peuvent souffler, ils ne se sentiront pas à l’étroit. Et pour ceux qui aiment partir en vacances avec la moitié de leur maison, sachez que le Q6 Sportback peut tracter jusqu’à 2 400 kg. Pas mal pour une voiture électrique.

Et du côté des performances ?

Sous le capot (enfin, sous le plancher pour être exact), Audi ne fait pas les choses à moitié. Deux tailles de batterie sont proposées : une de 83 kWh et une plus costaud de 100 kWh. Cette dernière permet à la version propulsion arrière « performance » d’atteindre une autonomie impressionnante de 656 km (en cycle WLTP). Même la petite batterie offre 545 km d’autonomie, de quoi faire taire l’angoisse de la panne.

Côté motorisation, c’est pas mal du tout : de la propulsion arrière de 252 ch à la version quattro de 387 ch, en passant par une variante sportive SQ6 de 489 ch. De quoi satisfaire tous les appétits en matière de performances.

Mais le vrai tour de force, c’est la recharge. Grâce à son système 800 volts, le Q6 Sportback peut récupérer 265 km d’autonomie en seulement 10 minutes sur une borne rapide. Et pour une charge de 10 à 80 %, comptez 22 minutes.

À l’intérieur, Audi joue la carte de la high-tech à fond. L’écran panoramique MMI offre une interface utilisateur claire et intuitive basée sur Android Automotive. Pour les amateurs de tech, l’affichage tête haute à réalité augmentée en option projette les informations importantes directement dans le champ de vision du conducteur. On peut aussi utiliser les feux LED pour communiquer avec son environnement, comme ce que les constructeurs chinois proposent.

Comme expliqué plus haut, le système d’infodivertissement s’appuie sur Android Automotive OS, on peut donc utiliser des applications comme YouTube directement dans la voiture, sans passer par un smartphone.

C’est cher

Le Q6 Sportback e-tron démarre à 74 570 € pour la version de base avec la batterie de 76 kWh. C’est 2 400 € de plus que le Q6 e-tron classique. La facture grimpe à 79 800 € pour la version Performance, 85 850 € pour la quattro, et atteint des sommets à 102 270 € pour le SQ6.

C’est cher, très cher même. Mais Audi peut se consoler en se disant que c’est toujours moins que ce que demande sa cousine Porsche pour le Macan électrique, techniquement très proche.

