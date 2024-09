10 fonctions des voitures chinoises qui nous ont bluffées

Feux arrière communicants, assistant vocal avec des émotions, télé grand format… Les constructeurs chinois rivalisent d’ingéniosité pour se démarquer.

Zeekr // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Nous revenons d’un voyage en Chine… encore. 10 jours à Shenzhen, Shanghai… La Chine ne cesse de nous surprendre, surtout quand il s’agit d’automobiles.

Comme l’année dernière, j’ai eu la chance de partir à la rencontre de ces marques chinoises qui sont en train de redéfinir le secteur de la tech et de l’automobile. Petite sélection de ce que l’on a croisé.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous prévenir : ce que vous allez lire va probablement vous faire passer par toute une gamme d’émotions. Il y aura des moments « Wow !« , d’autres « Bof, ça existe déjà« , et peut-être même quelques « C’est vraiment nécessaire ça ?« . Mais c’est ça qui est fascinant avec l’innovation chinoise : ils osent, ils testent, ils repoussent les limites.

Les petits détails…

Commençons par Stelato. Non, ce n’est pas le nom d’une glace italienne. C’est une nouvelle marque associée au géant tech Huawei.

Ici, il y a de tout. Mais, plusieurs fonctions m’ont plu : c’est le cas des vitres arrière avec un voile robotisé en plus de la vitre classique. Pratique, non ?

Stelato // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Et que diriez-vous de pouvoir parfumer votre voiture avec des petites recharges intégrées ? J’ai vu le même concept sur la Xiaomi SU7, donc ça a l’air de devenir tendance.

Stelato // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Mais ce qui m’a vraiment bluffé, c’est le niveau des ADAS (systèmes avancés d’aide à la conduite) et la conduite autonome. Sans entrer dans les détails techniques, disons simplement que ça dépasse tout ce que j’ai pu tester jusqu’à présent. Mais, ça fera l’objet d’un autre article.

Stelato // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

D’ailleurs, c’est bien pensé. Un exemple ? L’espace pour pouvoir utiliser son PC portable à la place passager, on sent que les constructeurs chinois réfléchissent au côté pratique.

La communication extérieure : votre voiture a quelque chose à vous dire

Un truc qui m’a fait sourire : les feux arrière peuvent afficher des icônes grâce aux LED. Ce n’est pas nouveau en soi, mais je trouve ça fun.

Aito // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

On peut même afficher les informations sur la charge du véhicule.

Aito // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

L’idée de pouvoir communiquer avec les autres conducteurs autrement qu’avec des gestes peu élégants… je trouve ça fun. On a vu la même chose sur la Zeekr 7X.

Zeekr // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Le GPS du futur est déjà là

Accrochez-vous bien : en Chine, les GPS sont capables de lire les données des feux de circulation en temps réel. Vous savez précisément quand le feu va passer au vert. C’est basé sur le GLOSA (Green Light Optimal Speed Advisory), un standard qui pourrait techniquement fonctionner en France dans certaines villes.

Stelato // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Tout le monde utilise ça en Chine et c’est juste génial. Le GPS essaie de prévoir un chemin avec un maximum de feux verts. Ça vous permet d’adapter votre vitesse et d’éviter de vous arrêter si vous savez que le feu dans 100 m sera vert dans 15 secondes.

Quand votre voiture devient votre copilote

Chez Nio, ils ont poussé le concept d’assistant vocal encore plus loin. Ils l’ont doté d’un petit écran rond OLED à l’avant de la voiture.

Nio // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Non seulement il vous écoute et vous répond, mais il exprime aussi des émotions via cet écran. Il peut même bouger pour regarder qui lui parle. C’est fou comme ça humanise la voiture. Les enfants adorent apparemment. C’est vendu en option chez Nio, et franchement, je serais tenté !

Le luxe poussé à l’extrême

Si vous pensiez que le luxe avait atteint ses limites dans l’automobile, attendez de voir la Zeekr 009.

Zeekr 009 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

C’est un van tellement luxueux qu’ils y ont installé un énorme téléviseur pour les passagers. Et le toit vitré ? Il peut changer de teinte à volonté. C’est le genre de truc qui vous fait vous sentir comme un milliardaire, même si vous ne l’êtes pas (encore).

Aito // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

L’Aito M9, associée à Huawei, fait presque pareil. Elle est équipée d’un écran de 32 pouces à l’arrière, qui se déploie depuis le toit. Ça m’a rappelé celui de la BMW i7. Mais ils sont allés encore plus loin en y associant un vidéoprojecteur.

La fin du casse-tête du parking

Parmi toutes les innovations que nous avons pu observer, il y en a une qui mérite vraiment qu’on s’y attarde : le stationnement entièrement autonome. Vous arrivez devant un parking bondé, vous descendez tranquillement de votre véhicule, et… Vous le laissez se débrouiller tout seul pour trouver une place et s’y garer. Ça paraît dingue ? Mais ça fonctionne.

Stelato // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Cette technologie est particulièrement utile dans les grandes villes chinoises où les places de stationnement sont aussi rares que précieuses.

Fini le stress des créneaux impossibles ou des places tellement étroites qu’on se demande comment on va réussir à sortir de la voiture sans abîmer la portière.

Stelato // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Mais le plus impressionnant, c’est peut-être la reprise du véhicule. Tout se passe via votre smartphone. Vous pouvez non seulement localiser votre voiture, mais aussi choisir précisément comment vous voulez qu’elle sorte de sa place. Vous préférez qu’elle vous attende à l’entrée du parking ? Pas de problème ! Un simple tap sur l’écran et la voilà qui se faufile toute seule jusqu’à vous. C’est pratique, futuriste et ça fait vraiment son petit effet !

Le mode chien

En Chine, le mode chien n’est pas réservé à Tesla. Toutes les voitures l’ont ! Ça permet de maintenir une température confortable à bord quand vous laissez votre chien dans la voiture.

Zeekr // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Un message s’affiche sur l’écran pour rassurer les passants, et vous pouvez tout surveiller à distance, y compris via la caméra embarquée. Pratique et rassurant !

Zeekr // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

L’aérodynamisme poussé à l’extrême

Ji Yue pousse le concept d’aérodynamisme si loin que leur dernière voiture n’a même plus de poignées sur les portes.

Ji Yue // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Juste un bouton pour les ouvrir et les fermer. C’est complètement mécanisé. Je ne sais pas si c’est vraiment pratique au quotidien, mais ça en jette, c’est sûr.

Un petit aperçu

Ce que j’ai vu en Chine n’est qu’un aperçu de ce qu’il se passe. Un tout petit aperçu. Certaines fonctionnalités peuvent sembler gadgets, d’autres pourraient vraiment améliorer la sécurité et le confort de conduite.

Ce qui me frappe, c’est l’audace des constructeurs chinois. La concurrence interne est tellement féroce qu’ils sont constamment en train d’innover, d’ajouter de nouvelles fonctions, de baisser les prix. Des équipements autrefois réservés au haut de gamme deviennent standard. La ventilation des sièges, par exemple, est partout en Chine.

Est-ce que toutes ces innovations arriveront jusqu’à nous ? Pas toutes. Mais elles montrent une direction, une vision de ce que pourrait être l’automobile du futur. Dans tous les cas, la Chine est en train de réinventer l’automobile, et c’est fascinant à observer.