Avec sa nouvelle voiture électrique, Huawei prouve que le luxe peut aussi être chinois

Après une présentation au Salon de Beijing en avril 2024, la marque Stelato, cofondée par Huawei, dévoile l'habitacle de sa nouvelle voiture électrique, la S9. Un intérieur hyper luxueux, qui n'a a priori pas grand-chose à envier aux ténors du segment.

L’électrification massive de l’industrie automobile est parfois source de surprise, avec des acteurs inattendus qui tentent l’aventure. Nous avons longuement parlé de Xiaomi, qui lance (avec succès) sa SU7, mais Huawei ne se laisse pas abattre.

Le géant chinois a ainsi créé le projet Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) en nouant des partenariats avec plusieurs acteurs : avec CATL, le leader mondial des batteries, pour créer Avatr, avec Chery pour Luxeed, et enfin avec BAIC pour Stelato. C’est cette dernière qui nous intéresse aujourd’hui.

Un habitacle au luxe omniprésent

Stelato a ainsi présenté sa S9, une grande berline électrique, au Salon de Beijing en avril 2024, avant d’en lancer les précommandes en juin dernier. Il restait cependant plusieurs zones d’ombres, dont son habitacle, qu’un post Weibo de la marque vient éclaircir.

La Stelato S9 se positionne comme une voiture électrique de luxe, et on comprend immédiatement pourquoi : ces premières images nous présentent un intérieur extrêmement sophistiqué. Les sièges arrière indépendants peuvent s’incliner quasiment à l’horizontale, sans oublier d’être chauffants, ventilés et massants, tandis que le cuir et le bois sont omniprésents.

Huawei n’oublie cependant pas ses spécialités : les écrans sont plus que présents à bord de la Stelato. Sur la planche de bord, avec une grande dalle centrale (dont les dimensions ne sont pas encore connues) et derrière le volant (avec une implantation très similaire à la… Tesla Model S), mais aussi à l’arrière, où une tablette entre les deux sièges pourra aider aux réglages.

L’ensemble tourne sous HarmonyOS, tandis qu’un système son Huawei Sound, illustré par un superbe tweeter sur la planche de bord, est également présent.

Un prix attractif, encore quelques mystères

Une présentation attrayante, donc, et qui est à mettre en perspective des tarifs affichés lors des précommandes, où Stelato demandait entre 450 000 et 550 000 yuans pour les différentes versions de sa S9 (57 000 à 70 000 euros environ). Des prix agressifs pour la catégorie, même en Chine.

Rappelons que la S9 est une grande berline de 5,16 m de long (dont 3,05 m d’empattement), disponible en version propulsion de 309 ch et en transmission intégrale de 496 ch. Quelques derniers mystères restent présents, notamment au niveau des batteries : si leurs tailles, ni leurs caractéristiques, ni leurs autonomies n’ont encore été dévoilées.

L’attente devrait cependant être rapide, puisque Stelato nous donne rendez-vous le 8 juillet pour la présentation totale de cette S9, qui pourrait concurrencer les BMW i7 et autres Mercedes-Benz EQS en Chine – aucun mot n’a été prononcé sur une éventuelle arrivée en Europe.