Voici la nouvelle voiture électrique de Huawei : magnifique et impressionnante

Huawei profite du salon de Pékin pour dévoiler une nouvelle voiture électrique, en partenariat avec BAIC. Voici la Stelato S9, une longue berline électrique qui veut jouer dans la cour des grands, face aux Audi A7, BMW Série 7 et Mercedes Classe S. Rien que ça.

Huawei commence à être massivement implanté dans l’univers des voitures électriques. Non pas en tant que marque, mais grâce à des partenariats d’envergure avec des constructeurs automobiles chinois qui assurent la production. Huawei, de son côté, fourni toute la partie électronique (notamment les moteurs, les bornes de recharge et écrans) ainsi que le système d’infodivertissement. Le géant chinois commercialise les voitures dans ses immenses showrooms.

On connaissait déjà la Luxeed S7, en partenariat avec Chery qui arrive en Europe. Mais aussi l’Aito M5 que nous avions pu découvrir en Chine. Voici un nouveau partenariat avec BAIC avec la marque Stelato et la voiture électrique nommée S9. Cette nouvelle création a été en partie dévoilée lors du salon de Pékin. On ne connait pas l’intégralité de la fiche technique, mais les premières informations dévoilées sur Weibo sont alléchantes.

Une longue berline routière

Nous sommes face à une berline routière très longue : 5,16 mètres de long, avec un empattement de 3,050 mètres, qui laisse imaginer un habitacle immense dont la longueur est annoncée à 3,46 mètres. La Stelato S7 n’est clairement pas une ballerine, avec une largeur de 1,987 mètre et une hauteur contenue à 1,486 mètres. Une vraie grande berline.

Deux versions seront commercialisées à partir de cet été : une version propulsion avec un moteur d’une puissance de 227 kW (308 ch) et une version à transmission intégrale, doté d’un moteur supplémentaire de 158 kW (214 ch). De quoi proposer un total de 385 kW (522 ch). Ce qui laisse imaginer des performances de premier ordre, même si le poids (entre 2216 et 2366 kg) ne devrait pas trop aider.

Deux batteries différentes

Pour la batterie, la voiture serait proposée avec deux configurations différentes : un accumulateur LFP (lithium fer phosphate) pour la version la moins chère, et une batterie NMC (nickel manganèse cobalt) ou NCA (nickel cobalt aluminium) pour la version la plus haut de gamme. Pas un mot en revanche sur l’autonomie pour le moment.

Le constructeur chinois n’a pas encore publié de photos de l’intérieur de la voiture. Mais celui-ci devrait être très luxueux, à l’image de l’extérieur. On trouve des magnifiques jantes de 21 pouces, des rétroviseurs caméras, un LiDAR Sur le toit pour la conduite semi-autonome et des phares matrice LED qui semblent proposer une zone d’affichage. Comme sur la Zeekr 007.

Pour le prix, les rumeurs annoncent une fourchette comprise entre 300 000 et 500 000 yuans (environ 38 600 et 64 500 euros). Mais attention, car si cette voiture était un jour vendue en Europe, son prix devrait fortement augmenter, notamment à cause des frais d’importation.

Il est toutefois possible que la marque Stelato arrive en Europe dans les prochaines années, puisque Chery, le constructeur en partenariat avec Huawei, arrive en Europe dès cette année.