On pensait le réseau social totalement disparu, mais les archives existent belle et bien toujours. Elon Musk promet le retour des vidéos Vine.

Bien longtemps avant l’arrivée de TikTok, il y avait le réseau social Vine. Le principe était simple : des clips vidéos de 6 secondes partagées sur les réseaux sociaux.

Seulement 4 mois après sa création, le réseau social Vine a été racheté par Twitter pour 30 millions de dollars, avant de le fermer quelques années plus tard.

Désormais, Elon Musk est le propriétaire, et le milliardaire dit avoir fait une découverte surprenante : le réseau est encore là, prêt à revenir.

Vine x Grok

Dans un tweet publié le 2 août à 19h32, le multimilliardaire affirme que ses équipes ont retrouvé les archives vidéo de Vine et qu’elles travaillent désormais à restaurer l’accès pour les utilisateurs.

Publication d’Elon Musk sur X, capture d’écran Frandroid

De quoi récupérer de précieux moments d’Internet pour les concernés, qui pourront les publier à nouveau.

Mais pourquoi Elon Musk s’embête avec l’historique des vidéos Vine ? Sa publication laisse un indice sur la question : pour Grok Imagine.

Grok Imagine est le nom donné à l’IA de génération d’image et vidéo proposée par xAI et lancé ces dernières heures. D’après Elon Musk, Grok Imagine est en quelque sorte Vine AI. Surtout, on imagine que cette masse de vidéos a été précieuse pour l’entrainement de Grok, en plus des vidéos publiées sur Twitter.

Elon Musk ne promet pas de calendrier de déploiement pour ce retour de Vine.