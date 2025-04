Jusqu’au 31 mai prochain, une grande consultation citoyenne sur l’usage de TikTok a été mise en place pour juger de la toxicité du réseau chinois.

Crédit : Pixabay

Pas vraiment en odeur de sainteté dans l’Hexagone, TikTok est actuellement visé par une commission d’enquête à l’Assemblée Nationale. Chargée de « quantifier les dispositifs de captation de l’attention utilisés par TikTok ainsi que leurs effets psychologiques, notamment en termes de pensées et de comportements suicidaires », cette dernière a sorti les grands moyens pour tenter de mieux comprendre le fonctionnement du réseau.

Comme l’a noté Le Figaro, une consultation citoyenne a été lancée il y a quelques jours pour donner la parole à celles et ceux qui utilisent l’application et à leurs proches.

Anonyme et rapide

Via des questions comme « Ressentez-vous des difficultés à ne pas utiliser TikTok ? » ou encore « Des membres de votre foyer (y compris vous) ont-ils déjà ressenti un mal-être lié à l’utilisation de TikTok ? », la chambre basse du Parlement souhaite « consulter les Français, majeurs et mineurs (directement ou par la voix de leurs parents) sur leurs usages et leurs perceptions des réseaux sociaux et de TikTok en particulier. »

Le sondage en lui-même prend « moins de 10 minutes » et l’Assemblée précise bien que « l’enregistrement de vos réponses à ce questionnaire ne contient aucune information permettant de vous identifier ». Toutes les informations anonymisées seront ensuite « publiées sur la plateforme open data de l’Assemblée nationale dans un format ouvert et librement réutilisable ».

Une partie des questions posées par la consultation citoyenne // Crédit : Assemblée nationale

En complément, une adresse mail (commission.tiktok@assemblee-nationale.fr) a également été mise en place pour récolter des témoignages. Comme le note Le Figaro, cette méthode de consultation a relativement peu été utilisée sous la 5e République.

Interdire TikTok aux mineurs ?

Le but est entre autres de déterminer si l’usage de TikTok devrait être interdit aux mineurs de moins de 18, 15 ou 13 ans. Mais plus largement, le député socialiste Arthur Delaporte et l’élue Laure Miller (Ensemble) souhaitent « faire un état des lieux » sur l’usage des réseaux sociaux afin d’éviter de légiférer sans prendre en compte les retours des personnes concernées.

Le questionnaire est accessible sur le site de l’Assemblée Nationale, ne demande qu’une adresse mail et un peu de temps et sera clos le 31 mai prochain.

