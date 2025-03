TikTok est-il dangereux pour la santé ? La France lance son enquête

L’Assemblée nationale lance une commission d’enquête pour évaluer les effets psychologiques que peut avoir TikTok sur les enfants et les adolescents.

TikTok est dans le viseur des politiques françaises. Les députés ont approuvé le jeudi 13 mars la création d’une commission d’enquête chargée de déterminer « si l’application encourage ou non le passage à l’acte suicidaire et d’auto-mutilation », ou si elle amplifie « la mise à disposition des contenus hypersexualisés » le tout pouvant provoquer le « développement de troubles », rapporte FranceInfo.

Une inquiétude européenne

Ce n’est pas la première fois que TikTok suscite des inquiétudes sur la santé mentale des plus jeunes. En novembre 2024, le réseau social avait annoncé ne plus autoriser les filtres de beauté pour les moins de 18 ans en réponse à de nombreux adolescent ayant évoqué avoir vu leur santé mentale en pâtir.

TikTok compte aujourd’hui « plus de 15 millions d’utilisateurs mensuels en France » dont certains n’ont pas l’âge règlementaire pour posséder un compte, rapporte la députée Laure Miller qui défend la création de la commission d’enquête. Cette dernière pourra durer jusqu’à six mois et s’emploiera à déterminer si l’application favorise la mise en avant de contenus dangereux aux personnes vulnérables.

TikTok de son côté a lancé en Europe une fonctionnalité qui permet aux parents de limiter le temps d’utilisation des adolescents. Une mesure qui fait échos à celle mise en place par d’autres réseaux sociaux comme Instagram qui a lancé en septembre dernier des comptes à destination des adolescents comportant certaines restrictions.

