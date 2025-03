TikTok révèle les secrets de son algorithme

Vous vous demandez comment TikTok trouve LA vidéo parfaite ? On a les réponses.

TikTok, ou plutôt Douyin (son nom en Chine), a décidé de jouer cartes sur table.

Lors d’une annonce officielle, Han Shangyou, président de Douyin, a dévoilé les secrets de l’algorithme de recommandation qui fait défiler sans fin nos vidéos préférées.

À travers le tout nouveau site « Douyin Security and Trust Center », la plateforme explique comment elle devine ce qu’on aime, tout en promettant plus de transparence.

Commençons par le cœur du sujet : l’algorithme de recommandation. En gros, c’est un code qui prédit ce que vous allez aimer avant même que vous le sachiez. Pour ça, TikTok s’appuie sur des modèles comme « Wide & Deep ». Derrière ce nom un peu barbare, il y a une idée simple : mélanger mémoire et intuition.

La partie « Wide » (large) se souvient de ce que vous avez aimé dans le passé. Par exemple, si vous regardez souvent des vidéos de chats, elle le note. La partie « Deep » (profonde), elle, va plus loin : elle essaie de deviner ce qui pourrait vous plaire, même si vous n’avez jamais vu ce type de contenu avant.

Mais pourquoi c’est important ? Parce que sans ce mix, l’algorithme risquerait de vous enfermer dans une bulle. Vous savez, ce moment où vous ne voyez QUE des vidéos de chatons mignons, alors qu’il y a tout un monde à découvrir. Avec Wide & Deep, TikTok évite ce piège et diversifie vos recommandations. Résultat : vous restez accro, mais avec un peu plus de variété.

Les étapes d’une vidéo jusqu’à votre écran

Passons à la cuisine interne : comment une vidéo arrive-t-elle jusqu’à vous ? Tout commence par un immense réservoir, le « pool de contenu », où atterrissent toutes les nouvelles vidéos postées. Mais attention, elles ne passent pas toutes le filtre. Une première évaluation élimine celles qui ne respectent pas les règles. Ensuite, c’est l’étape du « rappel », où l’algorithme trie rapidement pour trouver ce qui pourrait vous plaire. Là, entre en scène le « Dual Tower Recall », un modèle qui transforme vous et les vidéos en points dans un espace numérique.

On peut imaginer un grand tableau avec des coordonnées. Vous êtes un point, et chaque vidéo aussi. Si vos points sont proches, la magie s’opère, la vidéo vous est proposée. Ce système repose sur des calculs mathématiques complexes, mais l’idée est simple : plus vos goûts « matchent » avec une vidéo, plus elle a de chances d’apparaître sur votre écran. Et tout ça se fait en une fraction de seconde, sans que vous ayez à lever le petit doigt.

Transparence et sécurité : la nouvelle promesse de TikTok

Mais TikTok ne s’arrête pas là. En janvier 2025, la plateforme a promis 10 mesures pour être plus ouverte et sécurisée, et cette annonce en fait partie. Avec le « Douyin Security and Trust Center », on peut maintenant voir comment les rumeurs ou la cyberintimidation sont gérées. L’objectif ? Montrer patte blanche et rassurer les utilisateurs. Par exemple, Douyin explique comment elle bloque les contenus problématiques et ajuste son algorithme pour qu’il ne favorise pas les mauvaises vidéos.

Côté technique, ça veut aussi dire plus de clarté sur les calculs derrière les fameuses listes comme le « Pour vous ». Et si vous vous demandez pourquoi telle vidéo explose, c’est peut-être grâce à ces explications qu’on comprendra mieux. Bref, TikTok veut qu’on ait confiance en lui, et ça passe par ouvrir un peu le capot de la machine.

TikTok Télécharger gratuitement

Petite précision pour éviter la confusion : Douyin et TikTok, ce n’est pas tout à fait la même chose. Même s’ils appartiennent au même groupe (ByteDance), ce sont deux applications distinctes, qui sont censés avoir des codes informatiques différents et des équipes qui travaillent chacune de leur côté. Douyin, c’est la version chinoise, tandis que TikTok conquit le reste du monde.

D’ailleurs, aux États-Unis, TikTok a souvent été sous le feu des projecteurs : entre accusations d’espionnage pour le compte de la Chine et menaces d’interdiction, le contexte est tendu. Cette annonce sur la transparence pourrait être une façon de calmer les esprits, même si elle vient de Douyin. Reste à voir si TikTok suivra le même chemin outre-Atlantique.

Pour aller plus loin

Menacé de censure aux États-Unis, TikTok se défend devant la Cour suprême

Votre café et votre dose de tech vous attendent sur WhatsApp chaque matin avec Frandroid.