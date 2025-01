Menacé de censure aux États-Unis, TikTok se défend devant la Cour suprême

Menacé d’interdiction aux États-Unis, TikTok se tourne vers la Cour suprême américaine pour tenter une dernière fois de se défendre, sur fond de préoccupations liées à la sécurité nationale et à la liberté d’expression.

TikTok sur un iPhone, pour illustration. // Source : Pixabay

Partira ? Partira pas ? Depuis plusieurs mois, TikTok, le réseau social détenu par ByteDance, est menacé d’expulsion du sol américain, dans une affaire aux nombreux rebondissements. Entre un président américain autrefois fermement convaincu de l’interdiction, mais qui semble aujourd’hui revenir sur sa position, et les préoccupations concernant l’utilisation des données au profit des intérêts chinois, quelles options restent à TikTok pour se défendre ? Ce vendredi 10 janvier 2025, l’audition devant la Cour suprême américaine marque un tournant décisif pour le réseau.

Une dernière audition pour convaincre

De son côté, le gouvernement américain indique que TikTok détenu par ByteDance, basé en Chine, fait planer un « un risque pour la sécurité nationale ». Un argumentaire, appuyé par le fait que l’entreprise possède un actionnaire majoritaire chinois, et pourrait envoyer ainsi des données au Parti communiste chinois. Des accusations dont ByteDance se défend, indiquant n’avoir aucun lien avec le parti et précise faire preuve de bonne foi en mettant à disposition ses directives de modération et le code source associé.

Du côté des créateurs de contenus et des utilisateurs basés aux États-Unis, le verdict de la décision se fait attendre. Nombre d’entre eux affirment que cette loi représente une violation de la liberté d’expression.

« Il est rare que la Cour ait été confrontée à une affaire de liberté d’expression qui touche autant de personnes », ont écrit les avocats des utilisateurs et des créateurs de contenu, rapporte Apnews.

Quelles solutions pour TikTok ?

La proposition de loi ayant été votée à plusieurs reprises, son annulation pure et simple semble peu probable, malgré le revirement soudain et le soutien tardif du président nouvellement élu, Donald Trump. Il faudrait que les résultats des audiences conduisent la Cour suprême à juger la loi inconstitutionnelle, ce qui paraît également peu probable.

Une autre option que pourrait envisager cette autorité serait de suspendre temporairement l’interdiction, le temps de l’investiture du prochain président, afin de trouver une solution. Cette dernière pourrait impliquer une « cession qualifiée » de la société mère chinoise ByteDance, ce qui signifierait qu’environ 20 % de la société soit contrôlé par une personne originaire d’une nation adverse, rapporte The Verge. La Cour suprême pourrait aussi faire le choix de revoir sa proposition de loi mettant en pause celle-ci.

De son côté, TikTok a annoncé son intention de fermer son réseau aux États-Unis dès le 19 janvier, si la décision de la Cour suprême n’est pas annulée ou si la loi l’invitant à forcer sa vente n’est pas suspendue.