Cette proposition de loi pourrait torpiller TikTok sur le marché américain

Aux États-Unis, la Chambre des représentants a adopté cette semaine un projet de loi qui pourrait aboutir à une interdiction pure et simple de TikTok sur le territoire américain... si la plateforme ne coupe pas les ponts avec ByteDance, sa maison mère, jugée trop proche des autorités chinoises.

TikTok pourrait-il être banni des États-Unis ? L’idée avait bien été soulevée pendant le mandat de Donald Trump, mais c’est paradoxalement sous la présidence Biden qu’une interdiction de la plateforme chinoise pourrait se concrétiser.

À Washington, la Chambre des représentants a adopté ce mercredi une proposition de loi prévoyant l’interdiction pure et simple de TikTok sur le marché américain si le réseau social ne coupe pas les ponts avec ByteDance, sa maison mère. Celle-ci est accusée d’être de connivence avec le régime chinois… et de partager les données de ses utilisateurs avec Pékin dans le cadre d’une loi sur le renseignement, adoptée en Chine courant 2017.

Un texte qui fait (presque) consensus

Comme le rapporte 20 Minutes, le texte de loi adopté outre-Atlantique par la Chambre des représentants a été approuvé par une large majorité des élus (352 voix sur 432). Il se veut d’ailleurs mesuré, visant principalement à « résoudre des questions légitimes de sécurité nationale et de protection des données liées aux rapports du Parti communiste chinois avec [ce] réseau social », comme l’a indiqué Hakeem Jeffries, leader du parti démocrate à la Chambre.

« Le vote d’aujourd’hui, qui a réuni des élus des deux partis, montre l’opposition du Congrès aux tentatives de la Chine communiste d’espionner et de manipuler les Américains et constitue un signe de notre détermination à dissuader nos ennemis », a pour sa part commenté Mike Johnson, président républicain de la Chambre, sur un ton nettement plus martial.

Notons que le texte voté par la Chambre des représentants est également soutenu par Joe Biden. Le président américain a indiqué que si le Sénat adoptait à son tour ce projet de loi, il le promulguerait dans la foulée. Le texte serait alors mis en application, ce qui forcerait de facto ByteDance à revendre TikTok — potentiellement à une entreprise américaine — dans un délai de 180 jours. Dans le cas contraire, TikTok serait alors exclu des boutiques d’application de Google et Apple aux États-Unis.

Le Sénat américain doit encore trancher… et rien n’est joué

Reste que, comme évoqué plus haut, le projet de loi en question doit encore être validé par le Sénat. Et, en l’occurrence, ce n’est pas gagné : plusieurs personnalités politiques américaines de premier plan s’opposent à ce qu’une mesure aussi radicale soit prise vis-à-vis de la plateforme chinoise. Il faut dire que l’application est extrêmement populaire aux États-Unis, où elle dénombre pas moins de 170 millions d’utilisateurs.

ByteDance se livre également à un fort lobbying à Washington pour tenter de bloquer ce texte et d’empêcher son adoption par le Sénat. Shou Zi Chew, PDG de TikTok se trouve d’ailleurs dans la capitale américaine pour obtenir des soutiens, souligne 20 Minutes.

« Nous espérons que le Sénat va prendre en compte les faits, écouter ses administrés et réaliser l’impact (qu’une interdiction aurait) sur l’économie », a d’ailleurs commenté un porte-parole de TikTok. La Chine, de son côté, estime qu’une interdiction de la plateforme aux États-Unis saperait « la confiance des investisseurs internationaux », et dénonce les « intimidations » dont serait victime TikTok.

Retrouvez un résumé du meilleur de l’actu tech tous les matins sur WhatsApp, c’est notre nouveau canal de discussion Frandroid que vous pouvez rejoindre dès maintenant !