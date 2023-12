Tiktok : comment retrouver une vidéo déjà vue

Vous souhaitez pouvoir revisionner une vidéo Tiktok, mais impossible de la retrouver après avoir rafraichi votre feed ? Pas de panique, cette petite astuce va vous aider.

TikTok n’est pas pensé comme YouTube et sa bibliothèque de vidéos bien classifiée. Il n’est pas rare en scrollant de manière continue de visionner une vidéo et de ne pas la liker ou l’enregistrer. S’il est bien sûr possible de revenir en arrière pour la revisionner, une fois l’application fermée, la vidéo en question est généralement perdue dans les limbes de l’algorithme sans que vous puissiez la retrouver.

Sois rassuré, TikTok a bien prévu le coup et il est possible de retrouver une vidéo déjà visionnée pour peu que vous utilisiez le compte sur lequel elle a été vue.

Comment retrouver une vidéo déjà visionnée sur TikTok ?

Allez dans votre profil depuis le menu latéral gauche de l’application.

Sélectionnez le menu avec les 3 traits horizontaux.

Allez dans Paramètre et confidentialité .

. Sélectionnez Centre des activités .

. Sélectionnez Historique de visionnage .

. Vous pouvez aussi aller dans historique des commentaires pour voir tous vos commentaires laissés sous des vidéos.

pour voir tous vos commentaires laissés sous des vidéos. Vous pouvez aussi supprimer des vidéos visionnées et présentes dans votre historique en restant appuyé dessus.

De cette manière, vous pourrez revisionner les vidéos sur lesquelles vous êtes déjà tombé sans l’avoir liké ou téléchargé sur votre smartphone.