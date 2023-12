Comment télécharger une vidéo Tikok

Depuis un smartphone, le réseau social TikTok permet de télécharger facilement certaines vidéos qui y sont diffusées.

TikTok propose une abondance de vidéos de diverses natures. Que l’on soit utilisateur de la plateforme ou non, il est envisageable de les télécharger sur votre smartphone.

TikTok Télécharger gratuitement

Les vidéos téléchargées depuis TikTok sont au format MP4. De plus, elles intègrent de manière systématique un filigrane comprenant le logo de TikTok, accompagné du nom du créateur ou de la créatrice. De surcroît, en raison des paramètres de confidentialité définis au moment de publier des vidéos, il est possible que certaines vidéos ne soient pas enregistrables.

Comment télécharger une vidéo TikTok sur son smartphone ?

La méthode la plus simple et la plus propre consiste à télécharger les vidéos directement sur l’application TikTok. Cependant, cela n’est possible que si le créateur de la vidéo le permet. Ce n’est donc pas possible avec toutes les vidéos TikTok. Pour le savoir, procédez comme suit.

Lorsque vous êtes sur une vidéo, sélectionnez la flèche de partage en bas à droite.

Tapez ensuite sur l’option Enregistrer la vidéo sur la ligne du bas.

sur la ligne du bas. Une fois le téléchargement terminé, votre vidéo doit se trouver dans la galerie de votre smartphone.

Vous pouvez également télécharger facilement vos propres vidéos visionnables depuis votre compte. Cela peut être utile, par exemple, si vous avez créé la vidéo dans l’application TikTok mais que vous souhaitez aussi l’enregistrer sur le PC.

Enfin, il est possible de passer par des applications tierces pour télécharger des vidéos TikTok sans filigrane ou des vidéos censées ne pas être téléchargeables. Vous tomberez alors dans des pratiques potentiellement illicites.