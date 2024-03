Pourquoi TikTok pourrait bientôt se faire racheter… de force

Un projet de loi a été déposé aux États-Unis contre ByteDance, l'entreprise chinoise qui édite TikTok. Si le texte est voté, il lui laissera environ six mois pour faire changer le réseau social de propriétaire, avant son interdiction sur le sol américain. En cause : les problèmes de sécurité liés au fait que la société soit chinoise.

C’est peut-être une nouvelle menace qui plane au-dessus de ByteDance, et plus précisément au-dessus de TikTok, aux États-Unis. Le réseau social aux courtes vidéos verticales y est plus populaire que jamais, mais son propriétaire, parce qu’il est chinois, dérange certains parlementaires américains. C’est pourquoi un groupe bipartisan a déposé ce mardi un projet de loi pour forcer TikTok à changer de propriétaire.

Une nouvelle tentative de faire changer TikTok aux États-Unis

Ce n’était pas arrivé depuis près d’un an : une mesure législative pour contraindre ByteDance à céder son application, comme le rapporte Reuters. Pour le moment, la loi n’est pas votée, mais sera soumise aux parlementaires. Le projet a notamment été déposé par Mike Gallagher, le président républicain de la commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine, ainsi que le représentant Raja Krishnamoorthi, un démocrate. La loi devrait être soumise à un premier vote ce jeudi 7 mars.

Le projet prévoit de donner 165 jours à ByteDance pour céder TikTok à un autre propriétaire. Pour parer une potentielle réplique de l’entreprise, il prévoit également d’interdire aux boutiques d’applications (App Store, Google Play Store) référencent TikTok. Le texte ne contraindra pas les utilisateurs individuels du réseau social. Pour ByteDance, « ce projet de loi est une interdiction pure et simple de TikTok, même si les auteurs tentent de le dissimuler », selon les mots d’un porte-parole. Un désaccord partagé par l’Union américaine pour les libertés civiles, pour qui le projet est inconstitutionnel.

Plus généralement, le projet de loi « donnerait au président de nouveaux pouvoirs pour désigner les applications préoccupantes qui posent des risques pour la sécurité nationale et les soumettre au risque d’interdiction ou de restriction, à moins que la propriété ne soit cédée », précise Reuters. Cela concernerait les applications qui comptent plus d’un million d’utilisateurs actifs annuel et qui sont contrôlées par des entreprises non américaines.

Pourquoi des politiques américains trouvent que TikTok (et ByteDance) est dangereux

Pour ces deux parlementaires, la proximité entre ByteDance et le Parti communiste chinois est trop proche et représente un danger. Pour l’un des fonctionnaires de la Maison-Blanche, il y a un risque pour la protection des données sensibles des citoyens américains, mais aussi pour la sécurité nationale. Il y a des soupçons de partage de données de ByteDance au gouvernement chinois, ce que l’entreprise dément. D’autres politiques pensent que le réseau social peut manipuler les Américains. Depuis fin 2022, les fonctionnaires fédéraux ont interdiction d’utiliser TikTok sur leurs appareils professionnels. En 2020 déjà, l’hypothèse d’un rachat par Microsoft avait été évoqué pour éviter à TikTok un bannissement des États-Unis.

Rappelons à quel point l’application est populaire outre-Atlantique : ils seraient 170 millions à utiliser l’application. Un argument que le propriétaire reprend, en indiquant que la législation « bafouera » le premier amendement. ByteDance argue par ailleurs que cela affectera 5 millions d’entreprises qui communiquent via le réseau social.