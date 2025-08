Le top 10 des voitures électriques les plus vendues en France est dominé par un modèle made in France

Les chiffres de ventes de voitures électriques en France pour le mois de juillet viennent de tomber. C’est la Renault 5 E-Tech qui arrive en tête, et de loin.

Renault R5

Le marché automobile français continue de faire grise mine cet été. Cela dure depuis le début de la crise du Covid-19, et depuis, rien ne s’est réellement arrangé. Si la situation est un peu moins chaotique qu’en 2024, comme l’avaient prédit les experts, il n’y a pas non plus de quoi se réjouir. À vrai dire, c’est même plutôt le contraire.

Un marché en demi-teinte

Les ventes de voitures neuves continuent de chuter, comme le confirment les chiffres tout juste dévoilés par le cabinet AAA Data. Celui-ci nous explique que les immatriculations ont dégringolé de 8 % au mois de juillet 2025, en comparaison avec la même période en 2024. Seulement 116 376 véhicules neufs ont été écoulés le mois dernier. La chute est aussi de 8 % sur les sept premiers mois de l’année, notamment en ce qui concerne les ventes aux particuliers. Ce canal affiche une baisse de 10 %.

La faute notamment au flou entourant les aides gouvernementales, comme l’explique Marie-Laure Nivot, Head of automotive market analysis chez AAA Data. Elle souligne que « le marché automobile ne se redresse pas et est sans doute attentiste en raison des évolutions des mesures gouvernementales de soutien aux électriques ». Cependant, et contre toute attente, les ventes de voitures électriques ont fortement grimpé au cours du mois de juillet. La hausse a en effet été de l’ordre de 15 % grâce notamment aux flottes d’entreprises.

Renault 5 E-Tech // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Sur ce canal, les immatriculations ont flambé de 70 %. Tandis qu’en ce qui concerne les particuliers, les ventes ont dégringolé de 15 % sur la même période. Pour Marie-Laure Nivot, « la nouvelle formule du bonus écologique, un peu plus avantageuse, n’a pas encore d’effet significatif compte tenu des délais entre commandes et livraisons ». Mais elle croit beaucoup au retour du leasing social, qui pourrait faire repartir les ventes de voitures électriques en France. Aujourd’hui, la part de marché est tout de même plus élevée qu’en 2024.

Elle est actuellement de 17 %, contre 14 % en juillet 2024, même si elle avait atteint les 18 % en début d’année. Mais les réticences restent encore tenaces pour de nombreux automobilistes. C’est le cas pour les voitures neuves mais aussi d’occasion, comme nous l’avions expliqué dans un précédent article. D’ailleurs, les autos de seconde main ont enregistré une chute de 3 %, même si les transactions entre particuliers ont augmenté de 13 %, toutes motorisations confondues.

Une Renault 5 au top

Cependant, toutes les voitures électriques ne sont pas logées à la même enseigne, et certaines parviennent à tirer leur épingle du jeu. C’est notamment le cas de la Renault 5 E-Tech qui a été le modèle le plus vendu en France au mois de juillet. La citadine reprend sa place de leader qu’elle avait perdu en mai et juin. Ce ne sont pas moins de 2 033 exemplaires qui ont été écoulés en juillet. Sans doute grâce au succès de la version d’entrée de gamme, à moins de 25 000 euros. Depuis janvier, ce modèle cumule ainsi 17 785 ventes.

Le podium du mois de juillet est complété par le BMW iX1, surprenant deuxième avec 1 083 exemplaires écoulés et par le Tesla Model Y (3e) qui comptabilise 979 ventes. Notez que le SUV de Tesla avait été absent du classement deux mois d’affilée au début de l’année. Son retour n’est cependant pas dû au retour du bonus écologique encore trop récent pour en observer les conséquences sur les chiffres de juillet.

Source : Citroën

En revanche, la Tesla Model 3 est quant à elle totalement absente du top 10 des ventes. La 4e position est occupée par le Renault Scénic E-Tech, avec 803 immatriculations. La Citroën ë-C3 n’est que 7e en juillet (581 immatriculations) tandis que la Peugeot e-208 se classe 9e (465 unités).

Le top 10 des voitures électriques vendues en juillet

Classement Modèle Ventes en juillet 2025 1 Renault 5 E-Tech 2 033 2 BMW iX1 1 083 3 Tesla Model Y 979 4 Renault Scénic E-Tech 803 5 Volkswagen ID.3 628 6 Skoda Elroq 617 7 Citroën ë-C3 581 8 Renault Megane E-Tech 557 9 Peugeot e-208 465 10 Dacia Spring 451