Un immense rapport vient d’être publié par un expert de l’industrie automobile. L’occasion de faire le point sur le marché de la voiture électrique dans le monde et en Europe. Et notamment de décerner les médailles aux voitures électriques les plus vendues par marché.

BYD Seagull

Jaan Juurikas (EV Universe) vient de publier les chiffres de ventes au niveau mondial des voitures électriques. Il a réalisé un travail fantastique, en réussissant à récupérer 99,7 % des données au niveau mondial. Ce qui permet de réaliser des analyses très solides.

C’est désormais une habitude : le Tesla Model Y a été, une fois de plus, le véhicule 100 % électrique le plus vendu sur la planète en 2024. D’autres études précisent même qu’il s’agit de la voiture la plus vendue dans le monde, toutes motorisation confondues. En deuxième place, on trouve la BYD Seagull (la Dolphin Mini qui arrive bientôt en Europe). Et en troisième place, c’est la Tesla Model 3.

En Europe, le classement est un poil différent, avec la Tesla Model Y qui ouvre la voie, suivie de la Tesla Model 3 puis du Skoda Enyaq. Le cousin technique du Volkswagen ID.4 relège ce dernier à la sixième place.

Cette domination de Tesla s’exerce toutefois dans un contexte de ralentissement du marché. Si les ventes mondiales de voitures électriques ont tout de même progressé de 5 % en 2024 dans le monde, ce rythme reste en dessous des prévisions initiales. Surtout, la situation est hétérogène selon les pays.

L’Europe progresse lentement, mais s’émiette

Côté européen, le rapport montre une situation plus contrastée. Le Vieux Continent a totalisé 1,993 millions d’immatriculations de voitures électriques en 2024, en baisse de 1,3 %. En Chine, c’est l’inverse : une hausse de 1,3 % avec 6,340 millions.

L’Allemagne est désormais le second marché européen en volume, avec 380 609 véhicules électriques vendus, mais affiche une baisse marquée de 27,4 % sur un an. La France se distingue avec une baisse de seulement 2,6 % et 290 614 ventes, tandis que le Royaume-Uni enregistre une hausse de 21,4 %, pour un total de 381 970 unités et passe premier.

En France, la baisse du bonus écologique a eu un impact modéré. Mais on le voit, en Allemagne, la fin brutale du bonus écologique fin 2023 a eu une conséquence flagrante sur les chiffres de vente. D’ailleurs, en retirant l’Allemagne des chiffres de ventes, l’Europe aurait une croissance de 7,85 % sur 2024.

Et pour 2025 ?

Au total, près de 10,826 millions de voitures électriques ont été vendus dans le monde en 2024. Une croissance de 5 % décevante, puisqu’en 2023, la croissance était de 34 %.

La grande question est de savoir si l’année 2025 réussira à renouer avec une croissance plus importante. Difficile de se projeter, tant les politiques de subventions aux voitures électriques peuvent accélérer ou ralentir le marché, comme on a pu le voir en Allemagne, mais aussi en Belgique.

Au niveau mondial, cette baisse de la croissance s’explique par tout un tas de facteurs. La hausse des droits de douanes en Europe pour les voitures électriques produites en Chine, les. droits de douanes clairement punitifs instaurés aux États-Unis, ou encore la diminution des subventions dans de nombreux pays. L’année 2025 s’annonce compliquée puisque la plupart des grands marchés mondiaux n’ont pas prévu de hausse de ces aides.

La baisse des prix et l’arrivée de futurs modèles de voitures électriques plus abordables (on pense à la Renault 5 E-Tech, à la Citroën ë-C3, mais aussi à la BYD Dolphin Mini et la future MG4) pourrait toutefois revitaliser le marché. Mais la situation tendue avec Tesla et Elon Musk pourrait toutefois faire du mal à la marque. Même si le milliardaire est persuadé que la Tesla Model Y sera la voiture la plus vendue en 2025 dans le monde, comme les deux années précédentes.