Lancée en Chine en 2023, la BYD Seagull n’est pas encore commercialisée en Europe. Cela ne devrait plus tarder, mais la petite voiture électrique pourrait prendre un autre nom pour notre marché comme l’a annoncé la vice-présidente de BYD.

BYD Seagull

En passe de devenir le numéro 1 de la voiture électrique dans le monde, BYD continue sa montée en puissance. La firme chinoise rivale de Tesla multiplie les lancements, et possède déjà une gamme bien remplie en Europe. Et vous vous en doutez, c’est évidemment loin d’être terminé. Car le constructeur en a encore sous le pied, lui qui emploie plus de 100 000 ingénieurs.

Une nouvelle citadine électrique

Après la Sea Lion 7 présentée au dernier Mondial de l’auto de Paris et l’Atto 2, la firme basée à Shenzhen prépare maintenant l’arrivée d’une autre voiture. En fait, elle n’est pas si nouvelle que ça, puisqu’il s’agit tout simplement de la petite Seagull. Pour mémoire, celle-ci avait été dévoilée pour la première fois en 2023, lors du salon de Shanghai. Si elle est déjà commercialisée en Chine, elle n’a pas encore fait le chemin jusqu’en Europe.

En fait, elle a déjà été récemment aperçue sur les routes de France, mais il n’est pas possible de l’acheter. Ce sera cependant bientôt le cas, comme l’a confirmé la vice-présidente de BYD, Stella Li. Relayé par le site britannique Autocar, elle indique que la citadine sera lancée au Royaume-Uni, et en Europe d’ici à la fin de l’année 2025. Elle a également déclaré que cette voiture offrirait le meilleur rapport qualité-prix dès son lancement sur le Vieux Continent.

La BYD Seagull devrait profiter de cet accord

Cependant, la dirigeante affirme que la citadine pourrait ne pas être la moins chère du marché. Pour mémoire, elle devrait démarrer autour des 20 000 euros. Puisqu’elle sera soumise à des droits de douane élevés en raison de sa production en Chine. Cela pourrait un jour changer, car BYD va bientôt fabriquer ses voitures électriques en Hongrie. La nouvelle Seagull va donc débarquer dans un marché particulièrement concurrentiel. Et pour cause, elle chassera sur les terres de la Renault 5 E-Tech et de la Citroën ë-C3, sans parler de la future Volkswagen ID. EVERY1 et de la Twingo.

Ce n’est pas tout, car on apprend également que la citadine chinoise pourrait ne pas garder son nom originel. En effet, il se dit qu’elle s’appellera en réalité BYD Dolphin Surf, et non Seagull. Pour mémoire, la BYD Dolphin existe déjà et est actuellement vendue en France. Il s’agit d’une citadine électrique légèrement plus grande, qui démarre à partir de 28 990 euros. Mais alors, à quoi faut-il s’attendre avec cette nouvelle arrivante dans le catalogue européen ?

Plusieurs versions dans la gamme

Pour le moment, on ne sait pas encore si la nouvelle BYD Dolphin Surf vendue en Europe va conserver exactement la même fiche technique que la Seagull chinoise. Cependant, il y a de très fortes chances pour que ce soit le cas. Ainsi, la citadine électrique se décline en plusieurs versions, avec deux batteries Blade LFP (lithium – fer – phosphate) distinctes. Elles affichent une capacité de 30 et 39 kWh, qui permet d’offrir une autonomie de 305 et 405 kilomètres selon le cycle chinois CLTC.

Ce qui donne respectivement 259 et 344 kilomètres avec l’homologation européenne WLTP. À titre de comparaison, la R5 E-Tech peut atteindre les 410 kilomètres avec un pack de 52 kWh. Côté recharge, la citadine chinoise peut passer de 30 à 80 % en 30 minutes, ce qui est loin d’être exceptionnel malheureusement. Mais il n’est pas exclu que des améliorations soient apportées sur la version européenne. En termes de puissance, la Seagull embarque un moteur électrique de 75 chevaux, qui devrait être reconduit chez nous.

BYD Seagull // Source : BYD

À bord, la citadine a le droit à un écran tactile rotatif de 10,1 pouces, associé à un combiné d’instrumentation numérique de 5 pouces. Elle mesure 3,78 mètres de long pour 1,72 mètre de large et 1,54 mètre de haut. Son empattement est affiché à 2,50 mètres. Le volume de coffre est quant à lui annoncé entre 300 et 930 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus. Il faudra désormais patienter encore un peu avant de connaître la gamme complète de la nouvelle BYD Dolphin Surf en Europe, ainsi que son prix de départ officiel.