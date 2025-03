Après de longs mois d’attente, Volkswagen lève le voile sur sa nouvelle voiture électrique à 20 000 euros : l’ID. EVERY1. Un concept-car qui annonce l’arrivée d’une voiture électrique se série, qui rivalisera avec la future Renault Twingo. Son lancement est prévu pour 2027.

Volkswagen ID. EVERY1 / Crédit : Volkswagen

C’est un fait, le prix des voitures électriques reste encore trop élevé pour de nombreux automobilistes. Et ça, les constructeurs l’ont bien compris. C’est donc pour cela qu’ils se lancent massivement sur le segment des petites autos abordables, inauguré par la Dacia Spring.

Une nouvelle citadine électrique

On pense notamment à la Renault 5 E-Tech mais également à la Citroën ë-C3, qui ont lancé le mouvement. Puis, d’autres marques ont suivi, comme Hyundai avec son Inster ainsi que Fiat et sa Grande Panda. Sans parler de Kia avec son petit EV3, qui sera bientôt épaulé par un EV2 dont le concept a été dévoilé, puis par une citadine, l’EV1. Chez Volkswagen, on a présenté en 2023 le concept ID.2all, qui annonce une voiture sous les 25 000 euros. Et ce n’est pas terminé.

Volkswagen ID. EVERY1 / Crédit : Volkswagen

Car le constructeur allemand évoquait également l’idée de lancer une citadine encore plus abordable, autour des 20 000 euros. Celle-ci était décrite avec le nom ID.1 mais peu d’informations avaient été dévoilées à son sujet. Jusqu’en février 2025, où la firme publiait un premier teaser. Et voilà qu’en ce début du mois de mars, elle nous montre à quoi ressemble cette nouvelle voiture. Il faut cependant savoir qu’il s’agit ici d’un concept-car et non de la version définitive pour le moment.

Cependant, cela nous permet tout de même de voir ce qui nous attend pour les prochaines années. Annoncée comme une remplaçante de la e-Up !, cette nouvelle arrivante s’en est inspirée pour son design. Nous retrouvons en effet une silhouette cubique, même si les lignes sont quant à elles assez douces. La face avant se reconnaît à ses optiques carrées, intégrées dans un large bandeau noir. Juste en dessous, nous retrouvons des petits feux de jour à LED additionnels. La citadine affiche une longueur de 3,88 mètres, contre 3,60 pour sa devancière, 4,05 mètre pour l’ID.2 et 4,074 mètres pour la Polo.

Volkswagen ID. EVERY1 / Crédit : Volkswagen

Il faudra cependant patienter un peu avant de connaître les dimensions exactes de la voiture dans sa version de série. Le concept-car s’offre une partie arrière qui lui donne des airs de petit jouet, avec là encore des traits assez arrondis. Les feux sont quasiment identiques à ceux de l’avant, là encore reliés par une bande noire. On note que le logo est rétroéclairé, comme le Tayron de Volkswagen par exemple. Un élément que l’on retrouve notamment sur les voitures en Chine et qui arrive tout doucement en Europe. Les équipes en charge du design précisent que l’ID. EVERY1 s’offre « un arrière souriant ».

Un poste de conduite épuré

Comme l’extérieur, l’intérieur de la nouvelle ID. EVERY1 n’a pas vocation à être identique à la version finale. Cependant là encore, cela nous permet d’avoir un petit aperçu de ce que nous prépare le constructeur. Pour le moment, ce dernier n’est pas très loquace au sujet du poste de conduite de sa citadine, mais il nous gratifie tout de même de quelques photos. De quoi découvrir une présentation moderne et centrée sur le conducteur, comme l’explique Volkswagen dans son communiqué.

Volkswagen ID. EVERY1 / Crédit : Volkswagen

Si la citadine électrique se veut particulièrement abordable, elle ne fait cependant pas l’impasse sur l’écran tactile. Au contraire, ce dernier semble même assez grand, même si pour l’heure, ses dimensions n’ont pas été précisées. Ce dernier adopte une présentation inédite et très épurée, qui devrait faciliter sa prise en mains. En partie basse, nous retrouvons le bandeau de la climatisation, déjà présent sur les voitures actuelles de la gamme. Cet intérieur ne comporte quasiment aucun bouton physique.

Hormis sur le volant à double méplat, qui s’offre un traitement plutôt fun. Un peu comme le reste de l’habitacle d’ailleurs, qui opte pour une alliance de noir, de blanc et d’orange. Nul doute qu’il sera possible de choisir une autre teinte dans la version de série. Le conducteur profite également d’un petit combiné d’instrumentation numérique qui affiche les informations importantes. Parmi elles, la vitesse bien sûr, mais également l’autonomie. Il est probable que l’écran central soit compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

Volkswagen ID. EVERY1 / Crédit : Volkswagen

Si le poste de conduite est épuré, il semble offrir tout de même quelques rangements à en croire les photos. On remarque notamment un emplacement entre les deux sièges avant, avec une console centrale au style surprenant. Au total, cinq personnes peuvent prendre place à bord de la Volkswagen ID. EVERY1, mais son empattement reste encore inconnu. Les sièges s’offrent un style moderne et semblent très confortable, mais cela sera à vérifier sur le modèle définitif. Enfin, le volume de coffre est annoncé à 305 litres, contre 251 litres sur l’actuelle e-UP.

Un nouveau moteur électrique

Si la nouvelle Volkswagen ID. EVERY1 devait initialement être produite en partenariat avec Renault, ce ne sera finalement pas le cas. Elle rivalisera avec la future Twingo mais elle ne sera pas sa cousine, puisqu’elle reposera sur la plateforme MEB dédiée aux modèles électriques du groupe allemand. Pour le moment, le constructeur reste assez avare en informations, mais il nous donne tout de même quelques petits détails à nous mettre sous la dent au sujet de sa citadine électrique.

Volkswagen ID. EVERY1 / Crédit : Volkswagen

On apprend ainsi que celle-ci embarque un tout nouveau moteur électrique, qui affiche une puissance de 70 kW. Ce qui équivaut à environ 95 chevaux, mais le couple maximal n’a pas été confirmé. Pas un mot non plus sur le 0 à 100 km/h, tandis que la vitesse de pointe est annoncée à 130 km/h. Cela notamment afin de préserver l’autonomie. Celle-ci devrait tourner autour des 250 kilomètres minimum, selon le cycle d’homologation européen WLTP.

Mais pour le moment, la firme basée à Wolfsburg ne dit absolument rien sur la batterie de sa nouvelle citadine électrique. Il est probable qu’elle opte pour la technologie LFP (lithium – fer – phosphate), beaucoup moins chère que la chimie NMC (nickel – manganèse – cobalt). Mais cela reste encore à confirmer, au même titre que la capacité. On ne connaît pas encore non plus le temps nécessaire pour la recharge, qui devrait sans doute tourner autour des 30 minutes.

Volkswagen ID. EVERY1 / Crédit : Volkswagen

Le lancement de la version de série de la nouvelle Volkswagen ID. EVERY1 devrait intervenir dans le courant de l’année 2027. La firme prévoit de commercialiser pas moins de 10 voitures électriques au cours des prochaines années, tandis que d’autres sont aussi prévues chez les autres marques du groupe. Sauf chez Skoda, qui a abandonné son projet d’auto abordable. La citadine de la marque allemande chassera également sur les terres de la future Nissan Pixo, basée sur la Twingo.