Nissan va bien proposer une voiture électrique ultra-abordable grâce à la Renault Twingo à 20 000 €

Déjà évoquée, l’idée d’une voiture électrique abordable chez Nissan basée sur la future Renault Twingo aurait été confirmée. Cette nouvelle citadine à 20 000 euros pourrait prendre le nom de Pixo et elle devrait voir le jour d’ici 2027.

Nissan Concept 20-23 // Source : Nissan

Si le prix des voitures électriques reste encore élevé, cela est en train de changer. Et cela notamment grâce à l’essor de modèles plus abordables, comme la nouvelle Renault 5 E-Tech, la Fiat Grande Panda ou encore la Citroën ë-C3. Ce n’est pas tout, car d’autres vont également bientôt faire leur arrivée sur le marché.

Une nouvelle citadine chez Nissan

On pense aux voitures à moins de 25 000 euros chez Volkswagen, mais aussi une fois encore à Renault, qui nous concocte une Twingo revisitée, que nous avions pu découvrir au Mondial de Paris au mois d’octobre 2024. Et cette nouvelle venue, promise sous les 20 000 euros, aura également le droit à une cousine japonaise, produite par Nissan. Initialement, la firme au losange devait collaborer avec Volkswagen, mais le projet avait finalement été annulé. Et c’est donc avec la firme japonaise que ce dernier se poursuivra.

Renault Twingo E-Tech electric prototype // Source : Renault

Ce n’est en fait pas vraiment une surprise, puisqu’en octobre dernier, nous annoncions déjà que les deux partenaires allaient travailler main dans la main, via la filiale Ampere. Mais ce serait désormais officiel, comme le rapportent les journalistes du site l’Argus. Ces derniers ont pu obtenir des informations de la part d’une source anonyme, qui semble plutôt bien renseignée. On apprend alors que la nouvelle citadine électrique de Nissan est d’ores et déjà prévue pour 2027.

Cette nouvelle arrivante, qui serait baptisée Pixo, aura tout de même le droit à un style bien à elle. Ce qui explique d’ailleurs pourquoi elle arrivera sur le marché un an après la Twingo. Le temps de permettre aux équipes japonaises en charge du design d’offrir une personnalité distincte à la citadine électrique. Selon l’Argus, la face avant aura le droit à un coup de crayon, de même que le bouclier arrière.

Renault Twingo E-Tech electric prototype // Source : Renault

Le poste de conduite devrait avoir le droit à un traitement similaire, même s’il se dit que les différences resteront tout de même assez minimes. Nous devrions retrouver un habitacle très proche de celui de la Twingo, qui avait été annoncé lors du salon de Bruxelles 2025. Le combiné d’instrumentation numérique de 7 pouces devrait logiquement être conservé, de même que l’écran tactile de 10,1 pouces. Ce dernier semble être repris de la Renault 5 E-Tech que nous avions pu essayer.

Jusqu’à 300 kilomètres d’autonomie

Sous le capot, nous devrions retrouver le même moteur que dans la Twingo, qui affichera une puissance de 82 chevaux. Celui-ci sera associé à une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) fournie par le leader chinois CATL. Sa capacité tournerait autour des 30 kWh, ce qui permettra à la citadine électrique de parcourir entre 250 et 300 kilomètres selon le cycle WLTP. En revanche, pas un mot pour le moment au sujet de la recharge, mais nous ne devrions pas tarder à en savoir un peu plus.

La nouvelle Nissan Pixo devrait afficher un prix sous la barre des 20 000 euros, comme pour sa cousine. De quoi aider le constructeur nippon à se redresser, alors qu’une nouvelle alliance avec Honda est également évoquée. Et pour cause, la firme rencontre des difficultés en raison de la baisse des ventes de voitures électriques, conduisant à l’annonce de 9000 licenciements en novembre 2024 et d’une réduction de la cadence de production dans les prochains mois.

Renault Twingo E-Tech electric prototype // Source : Renault

La nouvelle citadine de Nissan devrait être produite en Slovénie, aux côtés de la Twingo, ce qui lui permettrait d’avoir le droit au bonus écologique. Et il se murmure que la prochaine Smart #2 pourrait également être assemblée sur les mêmes chaînes de production.

Annoncée comme la remplaçante de la ForTwo, cette nouvelle citadine pourrait aussi reprendre des éléments de la future Twingo. Cependant, elle devrait reposer sur une plateforme conçue par le groupe Geely. Nous en saurons sans doute plus au cours des prochains mois…