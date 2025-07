Voici les prix de la Nissan Micra, une cousine de la R5 électrique qui fait mieux en autonomie pour le même prix

Présentée il y a quelques semaines, la nouvelle Nissan Micra, une cousine de la R5 électrique, est désormais commandable en France. Sans grande surprise, elle reprend quasiment à l’identique la grille tarifaire de la Renault à puissance et dotation d’équipement équivalentes… mais fait mieux en autonomie.

Pas forcément en avance dans sa transition énergétique après avoir été l’un des pionniers avec la Leaf, Nissan va présenter en Europe une nouvelle gamme de produits électriques.

Nous avons pu découvrir la nouvelle Leaf il y a quelques jours, mais il y a aussi la nouvelle Micra, que nous avons également approché. Plus tard, le nouveau Juke se dévoilera également. Aujourd’hui, la Micra nous intéresse, puisque Nissan vient de présenter ses tarifs dans un communiqué de presse.

Moins de choix pour la Nissan Micra

La nouvelle Nissan Micra est une cousine technique de la Renault 5 E-Tech. Les proportions sont globalement les mêmes et elle a bien du mal à cacher sa filiation avec la petite Renault, même si elle mise plutôt sur un design en rondeur contrairement à sa cousine.

Elle reprend donc les mêmes solutions techniques que la Renault 5. Deux batteries sont proposées : une de 40 kWh en entrée de gamme, et une de 52 kWh pour la version plus autonome. La batterie de 40 kWh est associée à un moteur de 120 chevaux, tandis que la version 52 kWh est couplée à un moteur de 150 chevaux.

Cela permet des autonomies comprises entre 319 et 419 km selon le cycle WLTP, soit un gain respectif de +9 et +7 km d’autonomie par rapport aux premières annonces. Étonnamment, c’est mieux que la Renault 5, qui s’arrête à respectivement 312 et 410 km WLTP.

L’auto embarque un chargeur rapide en courant continu (DC) de 100 kW (ou 80 kW sur la version 40 kWh), la recharge de 15 % à 80 % s’effectue en 30 minutes.

Des prix quasi-similaires

La gamme s’articule autour de trois finitions, deux batteries et deux niveaux de puissance :

Nissan Micra 40 kWh (120ch), finition « Engage » : 28 000 euros

Nissan Micra 40 kWh (120ch), finition « Advance » : 30 000 euros

Nissan Micra 52 kWh (150ch), finition « Advance » : 33 500 euros

Nissan Micra 52 kWh (150ch), finition « Evolve » : 36 000 euros

Les prix s’entendent hors bonus écologique, qui a récemment revu son mode de calcul pour arriver à 3 100 euros pour tous et jusqu’à 4 200 euros pour les ménages les moins aisés.

La grille tarifaire est calquée sur celle de la R5, à ceci près que Nissan propose des prix ronds. En façade, la Renault 5 reste tout de même moins onéreuse, car elle propose une version de base avec le moteur de 95 ch disponible à partir de 24 990 euros, hors aides.

Nissan Micra Engage // Source : Nissan Nissan Micra Advance // Source : Nissan Nissan Micra Evolve // Source : Nissan

Nissan profite également des « erreurs de jeunesse » de Renault, puisque la Micra sera d’emblée livrée en Europe avec quatre niveaux de freinage régénératif, dont un mode de conduite « One-Pedal ». Un équipement qui faisait défaut aux premières versions de la Renault 5.