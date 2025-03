Nissan révolutionne la Leaf électrique : voici les premières images et détails techniques officiels

Nissan vient de dévoiler les premières images de la nouvelle Leaf électrique. Fini la voiture électrique compacte, on passe désormais au format SUV, en reprenant les bases des Renault Scénic et Nissan Ariya.

Nissan Leaf 2025

C’est une page qui se tourne chez Nissan. Le constructeur japonais vient de dévoiler les premières informations officielles sur la troisième génération de la Leaf, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne s’agit pas d’un simple restylage. La compacte électrique pionnière change de format et se réinvente en crossover familial, plus aérodynamique et plus spacieux selon le communiqué de presse.

Plus de 600 km d’autonomie ?

Cette nouvelle Leaf repose sur la plateforme CMF-EV, déjà utilisée par le Nissan Ariya, mais aussi par le Renault Scénic E-Tech. Un choix technique qui lui permettra de profiter du nouveau groupe motopropulseur 3-en-1 de Nissan, intégrant moteur, onduleur et réducteur dans un ensemble plus compact et plus efficient.

À la clé : un gain d’autonomie significatif par rapport à la génération actuelle, même si les chiffres précis seront communiqués dans le courant de l’année. Avec la grosse batterie de 87 kWh, on peut toutefois espérer une autonomie supérieure à 600 km.

De compacte à SUV coupé

Côté design, Nissan promet un véhicule à la fois élancé et spacieux, clairement pensé pour les familles. On peut voir sur les photos qu’on est entre un crossover et un SUV coupé. Entre la Mégane E-Tech et la Nissan Ariya. Le constructeur annonce la présence de jantes de 19 pouces et se d’un toit panoramique.

Nissan Leaf (et Nissan Micro et Juke en arrière plan)

Ce changement de philosophie marque un tournant pour l’un des noms les plus emblématiques de l’électrique. En production depuis 2010, la Leaf a longtemps été l’une des voitures zéro émission les plus vendues au monde. Mais face à l’arrivée des Tesla Model 3 et Model Y, et l’explosion des SUV et des crossovers dans toutes les catégories, Nissan devait revoir sa copie.

La marque promet de dévoiler plus d’informations à la mi-année. Il reste donc à découvrir les spécifications techniques exactes, le design final (qui pourrait s’inspirer du concept Chill-Out), ainsi que les marchés visés en priorité. Mais une chose est sûre : la nouvelle Leaf 2025 ne sera plus une compacte. Elle veut devenir un vrai SUV électrique familial, avec des prestations revues à la hausse. Elle sera disponible dans le courant de l’année fiscale 2025, qui prend fin le 30 juin 2026.

En Europe, Nissan a dévoilé deux autres voitures électriques : la petite Nissan Micra électrique, qui est la cousine de la nouvelle R5 électrique de Renault. Mais également la Nissan Juke électrique. Aucune information n’a filtré sur cette dernière, sauf la silhouette qu’on peut apercevoir sur la photo plus haut dans cet article.